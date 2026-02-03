Cựu Chủ tịch Vicem Lê Văn Chung lĩnh 13 năm tù

(VTC News) -

Ngày 3/2, TAND TP Hà Nội tuyên án với các bị cáo trong vụ án vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí; vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Tổng công ty Xi măng Việt Nam (Vicem).

HĐXX tuyên phạt bị cáo Lê Văn Chung (cựu Chủ tịch Hội đồng thành viên Vicem) 13 năm tù về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí.

HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Ngọc Anh (cựu Tổng Giám đốc Vicem) 15 năm tù về các tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí và Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng.

Bị cáo Dư Ngọc Long, cựu Giám đốc Ban quản lý dự án Vicem lĩnh án 12 năm 6 tháng tù về các tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí và Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng.

Các bị cáo tại toà.

HĐXX tuyên phạt bị cáo Tạ Quang Bửu, cựu Thành viên HĐTV kiêm Phó tổng Giám đốc Vicem, mức án 9 năm tù về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí.

Đối với 9 bị cáo còn lại, HĐXX tuyên phạt mức án từ 30 tháng tù treo đến 4 năm tù về các tội Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng và Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí.

Bản luận tội nêu rõ, hành vi phạm tội của các bị cáo trong vụ án thuộc trường hợp tội phạm đặc biệt nghiêm trọng. Các bị cáo công tác tại Vicem gây thất thoát và lãng phí với số tiền đặc biệt lớn là trên 381 tỷ đồng. Ngoài ra, một số bị cáo khác trong Vicem như Nguyễn Ngọc Anh, Dư Ngọc Long cùng các bị cáo trong công ty ECON gây thiệt hại cho Nhà nước với số tiền 15,6 tỷ đồng từ hành vi sai phạm trong đấu thầu.

Quá trình điều tra, truy tố và tại phiên tòa, bị cáo Lê Văn Chung cùng 12 bị cáo khác thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của mình và đồng phạm, lời khai của các bị cáo phù hợp với nhau, phù hợp với tài liệu, chứng cứ đã thu thập trong quá trình điều tra vụ án. Do vậy, bản cáo trạng của VKS các bị cáo về 2 tội danh nêu trên là có căn cứ, đúng pháp luật.

VKS xác định, quá trình triển khai thực hiện Dự án “Trung tâm Điều hành và giao dịch Vicem”, bị cáo Lê Văn Chung có vai trò cao nhất, chịu trách nhiệm chính trong việc quyết định đầu tư xây dựng trụ sở làm việc kết hợp văn phòng cho thuê, biết rõ các số liệu giá trị doanh thu đầu vào được nâng “khống” nhưng vẫn ký các văn bản liên quan để thực hiện lập và triển khai Dự án.

Bị cáo Chung là người trực tiếp ký Quyết định phê duyệt tổng mức đầu tư dự án khi chưa có báo cáo nghiên cứu khả thi (báo cáo FS) và cao hơn tổng mức đã được chứng nhận đầu tư nhưng không thực hiện quy trình điều chỉnh tổng mức đầu tư theo quy định của pháp luật. Cựu Chủ tịch Hội đồng thành viên Vicem còn biết dự án không có hiệu quả kinh tế, nhưng vẫn chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện.

Giữ vai trò sau bị cáo Chung, bị cáo Nguyễn Ngọc Anh biết rõ các số liệu giá trị doanh thu đầu vào được nâng “khống” không đúng thực tế, không chỉ đạo thẩm định dự án theo đúng quy định… nhưng Ngọc Anh vẫn trực tiếp ký văn bản đề nghị cấp giấy chứng chận đầu tư dự án, đề nghị Hội đồng thành viên phê duyệt hồ sơ dự án tổng mức đầu tư cao hơn mức đã được chứng nhận đầu tư.

Theo cáo trạng, Vicem là doanh nghiệp Nhà nước, toàn bộ hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư phải tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành, nhằm bảo toàn vốn Nhà nước.

Song quá trình thực hiện đầu tư xây dựng dự án Trung tâm Điều hành và giao dịch Vicem tại Khu đô thị mới Cầu Giấy, Hà Nội, bị cáo Lê Văn Chung, Nguyễn Ngọc Anh cùng một số người khác trong vụ án đã thực hiện các hành vi sai phạm trong việc cố ý làm sai lệch các chỉ tiêu tài chính, tính hiệu quả kinh tế của dự án không chính xác để lập.

Các bị cáo cố ý không thực hiện nghiêm Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 26/12/2011 của Chính phủ; lập dự án đầu tư không đúng thực tế, dẫn đến dự án thực hiện dở dang, không thể tiếp tục triển khai do không có hiệu quả.

Theo đó, dự án khởi công ngày 6/5/2011, đến ngày 9/8/2015 hoàn thành xây dựng phần thô và cất nóc, sau đó dừng thi công.

Tổng chi phí đầu tư là 1.245 tỷ đồng, nhưng đến nay vẫn không khai thác, sử dụng được, gây thất thoát, lãng phí tổng số tiền hơn 381 tỷ đồng.