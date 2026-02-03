Tạm giam kẻ mạo danh Phó Phòng Cục An ninh điều tra Bộ Công an

(VTC News) -

Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đang điều tra vụ án hình sự Sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức xảy ra tại Hà Nội và các địa phương khác.

Ngày 2/2, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an ra quyết định khởi tố bị can; lệnh tạm giam đối với Bùi Văn Tường (SN1987; trú tại số 47 Nguyễn Tuân, phường Thanh Xuân, Hà Nội); nghề nghiệp lao động tự do.

Quyết định và lệnh của Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã được Viện kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn.

Bị can Bùi Văn Tường.

Kết quả điều tra xác định, Bùi Văn Tường đã có hành vi mạo danh sỹ quan nghiệp vụ Công an Nhân dân; sử dụng các giấy chứng nhận Công an Nhân dân thể hiện Bùi Văn Tường là Phó Trưởng phòng thuộc Cục An ninh điều tra Bộ Công an; sử dụng biển tên Bùi Văn Tường mang số hiệu Công an nhân dân 636-588; sử dụng Thẻ Đảng viên và sử dụng quân phục, cấp hàm sỹ quan Thiếu tá, Trung tá Công an Nhân dân để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật.

Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an thông báo để các cá nhân và tổ chức biết, trình báo, cung cấp các thông tin liên quan hành vi vi phạm pháp luật của Bùi Văn Tường.

Địa chỉ liên hệ: Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an; số 10 Trần Kim Xuyến, phường Yên Hòa, Hà Nội (liên hệ trực ban hình sự, điện thoại 0692209109 hoặc Điều tra viên Nguyễn Mạnh Hùng, điện thoại 0995858113).