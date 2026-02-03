WC là viết tắt của từ gì, sự thật khiến nhiều người sửng sốt

(VTC News) -

Chữ “WC” xuất hiện quen thuộc trên cửa nhà vệ sinh hoặc biển chỉ dẫn đến khu vực này tại hầu hết các địa điểm công cộng, từ trung tâm thương mại, nhà hàng đến sân bay, trường học. Tuy nhiên, trong suốt thời gian dài sử dụng, không ít người chưa từng biết chính xác “WC” thực chất là viết tắt của từ gì.

Gần đây, trên các nền tảng mạng xã hội, chủ đề về nguồn gốc và ý nghĩa của từ “WC” bất ngờ thu hút sự quan tâm lớn, khiến dân mạng kinh ngạc. Những tiết lộ xoay quanh ký hiệu quen thuộc này đã mở ra một góc nhìn thú vị về lịch sử nhà vệ sinh công cộng cũng như sự phát triển của vệ sinh môi trường trong xã hội hiện đại.

Nhiều người không hề biết những chữ cái đó viết tắt cho cái gì, mặc dù thấy chúng ở khắp mọi nơi.

Theo chia sẻ của một người đam mê nghiên cứu lịch sử, “WC” thực chất là viết tắt của cụm từ tiếng Anh “water closet”, có thể hiểu là “nhà vệ sinh có nước”. Thuật ngữ này hình thành trong bối cảnh đặc biệt của xã hội phương Tây vào thế kỷ 19, khi những khái niệm liên quan đến nhà vệ sinh và chức năng cơ thể vẫn bị xem là nhạy cảm và khó nói trong giao tiếp lịch sự.

Trên diễn đàn hỏi đáp Quora, người này giải thích rằng vào thế kỷ 19, từ “toilet” chưa được chấp nhận rộng rãi trong xã hội thượng lưu. Các chức năng sinh lý của con người không được đề cập công khai, đặc biệt là trong không gian công cộng. Để tránh sự ngượng ngùng và phản cảm, cụm từ “water closet” đã được tạo ra nhằm mô tả loại nhà vệ sinh xả nước, một cải tiến mới mẻ vào thời điểm đó.

Việc rút gọn thành “WC” được cho là cách diễn đạt đủ “xa” so với chức năng thực tế của nó, giúp mọi người có thể sử dụng trong giao tiếp hàng ngày mà vẫn giữ được sự kín đáo, dù không tránh khỏi chút e dè.

Trong các cuộc thảo luận trực tuyến xoay quanh chủ đề này, nhiều người bày tỏ sự bất ngờ trước thông tin tưởng chừng đơn giản nhưng lại ít ai để ý. Một người dùng mạng thừa nhận từng nghĩ “WC” là viết tắt của từ "wheelchair" nghĩa là “xe lăn”. Người khác chia sẻ rằng bản thân không thể tin mình đã nhìn thấy biển hiệu WC suốt nhiều năm mà chưa từng biết vì sao lại gọi như vậy. Có người cho biết đã thắc mắc điều này trong nhiều năm nhưng chưa bao giờ tìm kiếm câu trả lời.

Thực sự ý nghĩa đằng sau của từ "WC" sẽ khiến nhiều người bất ngờ.

Theo các chuyên gia về hệ thống ống nước tại Plumbworld, thuật ngữ “water closet” lần đầu tiên xuất hiện tại Anh vào những năm 1870. Ban đầu, nó được gọi là “phòng vệ sinh rửa sạch”. Qua quá trình sử dụng trong đời sống hàng ngày, cách gọi này dần được rút gọn thành “phòng vệ sinh có nước”, trước khi chính thức trở thành “WC” như hiện nay.

Thời kỳ Victoria được xem là giai đoạn bùng nổ của những cải tiến trong lĩnh vực vệ sinh hiện đại. Hàng loạt phát minh và đổi mới đã góp phần nâng cao đáng kể tiêu chuẩn sức khỏe cộng đồng, đặt nền móng cho hệ thống vệ sinh đô thị ngày nay.

Một trong những kỹ sư vệ sinh nổi bật nhất thời kỳ này là Thomas Crapper. Năm 1886, ông vinh dự nhận được nhiệm vụ từ Hoàng gia Anh nhằm nâng cấp các tiện nghi vệ sinh tại Sandringham House bằng những mô hình hiện đại nhất, góp phần thúc đẩy việc phổ biến nhà vệ sinh xả nước trong đời sống xã hội.

Câu chuyện về từ “WC” không chỉ mang lại sự tò mò thú vị mà còn phản ánh rõ nét sự thay đổi trong nhận thức xã hội, từ những điều từng bị xem là cấm kỵ đến những tiện nghi không thể thiếu của cuộc sống hiện đại ngày nay.