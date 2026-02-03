Người hùng U23 Việt Nam kể phút 'rùng mình' vì chấn thương nặng

(VTC News) -

"Tôi nghĩ có lẽ cơ thể mình đã mỏi mệt mà bản thân không nhận ra. Tôi không gặp bất kì vấn đề nào trước trận đấu. Thậm chí, tình huống gặp chấn thương cũng rất đơn giản, tôi chỉ lùi lại khi đối phương đi bóng và nghe rõ âm thanh của dây chằng đứt", Nguyễn Thái Sơn trả lời câu hỏi của Báo Điện tử VTC News.

Trận đấu gặp câu lạc bộ Công an Hà Nội là lần đầu tiên Nguyễn Thái Sơn ra sân cho đội bóng mới - Ninh Bình - sau khi chia tay Thanh Hóa. Tuyển thủ U23 Việt Nam được tung vào sân ở hiệp 2 và chấn thương sau khoảng 20 phút thi đấu. Thái Sơn phải rời sân bằng cáng và được đưa đến bệnh viện kiểm tra ngay sau đó.

Nguyễn Thái Sơn gặp chấn thương nặng.

Cầu thủ quê Thanh Hóa nói thêm: "Tôi sẽ phẫu thuật trong tuần này và không còn cách nào khác cả. Giờ tôi đang nghỉ ngơi ở câu lạc bộ thôi. Hy vọng tôi sẽ có quá trình hồi phục tốt và trở lại sân cỏ. Tôi cảm ơn sự quan tâm, chia sẻ của người hâm mộ, lãnh đạo đội bóng, gia đình, bạn bè và đồng nghiệp".

Nguyễn Thái Sơn là tiền vệ trụ cột của U23 Việt Nam tại vòng chung kết U23 châu Á 2026 cũng như SEA Games 33 trên đất Thái Lan. Anh đá chính 100% số trận đấu ở cấp độ châu lục. Tại SEA Games 33, Thái Sơn ngồi dự bị một số trận nhưng vẫn thường xuyên được huấn luyện viên Kim Sang-sik tung vào sân.

Thực tế, cầu thủ này cũng đá cả 11/11 trận đấu của Đông Á Thanh Hóa ở giai đoạn lượt đi V.League 2025/26 trước khi tập trung chuẩn bị cho SEA Games 33.

Việc một cầu thủ có nền tảng thể lực tuyệt vời như Nguyễn Thái Sơn không cảm nhận được sự mỏi mệt là điều dễ hiểu. Đáng tiếc, chấn thương đến khi không có dấu hiệu cảnh báo và thật khó để trách ngôi sao đang lên của bóng đá Việt Nam.

Trước đó chỉ 2 ngày, Hồ Văn Cường - tuyển thủ U23 Việt Nam - trụ cột của Sông Lam Nghệ An cũng dứt dây chằng đầu gối trong buổi tập trước màn đối đầu với Hà Nội FC tại vòng 12.