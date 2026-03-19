Hoang phế dự án nhà hỏa táng bỏ hoang hơn 2 thập kỷ ở Đà Nẵng

Dự án nhà hỏa táng Hội An được UBND tỉnh Quảng Nam cũ (nay là TP Đà Nẵng) phê duyệt đầu tư từ năm 2004. Công trình được quy hoạch tại thôn Bến Trễ (xã Cẩm Hà, TP Hội An, tỉnh Quảng Nam; nay là phường Hội An Tây, TP Đà Nẵng) trên diện tích khoảng 170.000 m², tổng vốn đầu tư gần 13 tỷ đồng.
Dự án do Công ty cổ phần Công trình công cộng Hội An làm chủ đầu tư. Theo kế hoạch, công trình được khởi công vào tháng 9/2005 và dự kiến hoàn thành, đưa vào sử dụng cuối năm 2006.
Chủ đầu tư đã ký hợp đồng với Công ty cổ phần Công trình cấp thoát nước Quảng Nam để thực hiện gói thầu xây lắp, với thời gian thi công theo hợp đồng là 401 ngày.
Tuy nhiên, trong quá trình triển khai, dự án gặp nhiều khó khăn về nguồn vốn và nhân lực. Việc thi công vì thế kéo dài nhiều năm và đến tháng 7/2009 thì phải dừng hẳn.
Trải qua hơn 20 năm, nhà hỏa táng giờ đây chỉ còn là một khối bêtông cũ kỹ, xuống cấp nghiêm trọng. Cỏ dại mọc um tùm, tường rào hư hỏng, nhiều hạng mục bị hủy hoại bởi thời gian và thời tiết.
Nhiều hạng mục hư hỏng nặng.
Ngoài ra, nơi đây còn trở thành điểm tập kết xà bần, rác thải tự phát.
Người dân sống gần khu vực cho biết, tình trạng bỏ hoang kéo dài khiến khu đất rộng lớn trở nên nhếch nhác, vừa gây lãng phí tài nguyên đất đai, vừa ảnh hưởng đến đời sống và cảnh quan khu dân cư.
Một lãnh đạo phường Hội An Tây cho biết phường mới tiếp nhận quản lý địa bàn từ sau thời điểm sáp nhập. Thời điểm tiếp nhận, dự án nhà hỏa táng Hội An đã dừng thi công nhiều năm. Hiện trạng xuống cấp, nhếch nhác không phải phát sinh trong thời gian địa phương mới tiếp nhận địa bàn mà đã tồn tại từ giai đoạn TP Hội An (tỉnh Quảng Nam cũ) còn trực tiếp quản lý.
Thời gian tới, địa phương sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng rà soát hồ sơ, hiện trạng và đề xuất phương án xử lý với TP Đà Nẵng nhằm từng bước tháo gỡ vướng mắc, tránh lãng phí quỹ đất và bảo đảm vệ sinh, mỹ quan khu vực.