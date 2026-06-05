Chia sẻ thông tin sai sự thật trên Facebook, 2 người ở Nghệ An bị mời làm việc

(VTC News) -

Ngày 5/6, Công an phường Vinh Hưng (Nghệ An) cho biết, đơn vị vừa làm việc với hai trường hợp có hành vi đăng tải, chia sẻ thông tin chưa được kiểm chứng trên mạng xã hội, đồng thời yêu cầu gỡ bỏ các nội dung vi phạm.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Công an phường Vinh Hưng phát hiện một số tài khoản mạng xã hội đăng tải, chia sẻ các nội dung có dấu hiệu vi phạm quy định pháp luật.

Công an mời người đăng tin sai sự thật đến làm việc

Ngày 28/5, lực lượng chức năng mời ông Đ.Q.T. (trú khối 10, phường Vinh Hưng) đến làm việc để làm rõ việc chia sẻ các bài viết có nội dung chưa được kiểm chứng. Tại cơ quan Công an, ông T. cho biết trong thời gian lao động ở nước ngoài, do thiếu tìm hiểu và xác minh nguồn tin nên đã chia sẻ lại các bài viết có nội dung tiêu cực liên quan đến lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

Tiếp đó, ngày 29/5, Công an phường Vinh Hưng tiếp tục làm việc với ông N.S.C. (trú khối Yên Xá) về hành vi chia sẻ bài viết từ một số trang Facebook đăng tải thông tin sai sự thật, xuyên tạc liên quan đến cán bộ, đảng viên.

Tại các buổi làm việc, lực lượng Công an đã tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật về sử dụng mạng xã hội; đồng thời phân tích những tác động tiêu cực của việc lan truyền thông tin xấu độc, thông tin chưa được kiểm chứng trên không gian mạng.

Sau khi được giải thích, cả hai trường hợp đều thừa nhận thiếu hiểu biết trong quá trình sử dụng mạng xã hội, nhận thức được hành vi của mình có thể gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh, trật tự. Hai người đã tự nguyện gỡ bỏ các nội dung đã chia sẻ, cam kết không tái phạm và chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật khi tham gia môi trường mạng.