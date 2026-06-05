Bệnh viện Mắt Sông Cầu đầu tư công nghệ triệu USD, mở ra kỷ nguyên mổ cận AI

(VTC News) -

Trong bối cảnh kỷ nguyên số bùng nổ, tỷ lệ người mắc tật khúc xạ (cận, loạn thị) tại Việt Nam đang tăng nhanh. Đặc biệt, nhóm người trẻ, học sinh sinh viên và dân văn phòng - những người thường xuyên "dán mắt" vào màn hình thiết bị điện tử luôn khao khát tìm kiếm một giải pháp giải phóng đôi mắt khỏi cặp kính gọng một cách nhanh chóng, an toàn và không đau đớn.

Bệnh viện mắt Sông Cầu đưa vào vận hành hệ thống VisuMax 800- "siêu phẩm" công nghệ nhãn khoa thế hệ mới nhất từ tập đoàn Carl Zeiss Meditec (Đức).

Nắm bắt xu hướng đó, Bệnh viện Mắt Sông Cầu Bắc Ninh vừa tạo nên bước đột phá lớn khi chính thức đầu tư và đưa vào vận hành hệ thống VisuMax 800- "siêu phẩm" công nghệ nhãn khoa thế hệ mới nhất từ tập đoàn Carl Zeiss Meditec (Đức).

Mổ cận SMILE PRO: 8 giây "thần tốc" xóa sổ kính cận

Bước tiến lớn nhất của hệ thống VisuMax 800 chính là nền tảng cốt lõi của công nghệ phẫu thuật SMILE PRO. Nếu như trước đây, thời gian dùng tia laser can thiệp khiến nhiều bệnh nhân lo lắng, thì nay VisuMax 800 đã rút ngắn thời gian này xuống mức kỷ lục: Chỉ từ 8 đến 10 giây cho mỗi mắt.

CÔNG NGHỆ VISUMAX 800: ĐỘT PHÁ 3 KHÔNG Không kéo dài (Chỉ 8-10 giây/mắt) Không lệch tâm (Tự động định tâm trục nhãn cầu) Không khô mắt (Hạn chế tối đa xâm lấn giác mạc)

Thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn Văn Giáp, Chuyên gia hơn 20 năm kinh nghiệm nhãn khoa cho biết: Hiện nay, người bệnh không chỉ muốn nhìn rõ mà còn đòi hỏi rất cao về sự an toàn, tính chính xác và khả năng hồi phục.

Việc rút ngắn thời gian laser tối đa giúp giảm áp lực cố định mắt, từ đó loại bỏ hoàn toàn tâm lý căng thẳng, mang lại trải nghiệm nhẹ nhàng, êm ái chưa từng có cho bệnh nhân.

"Bên cạnh tốc độ thần tốc, Visumax 800 sở hữu cải tiến vượt trội với tia laser Femtosecond mới có tần số lặp xung nhanh lên đến 2 MHz. Công nghệ này giúp tạo lõi mô giác mạc mượt mà với độ chính xác tuyệt đối, giảm thiểu tối đa các biến chứng hậu phẫu, hạn chế tình trạng khô và kích ứng mắt sau mổ", Thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn Văn Giáp cho biết thêm.

Khi Trí tuệ nhân tạo (AI) định hình tương lai nhãn khoa

Không dừng lại ở việc cải tiến phần cứng, hệ thống VisuMax 800 tại Bệnh viện Mắt Sông Cầu còn gây chú ý khi tích hợp sâu trí tuệ nhân tạo (AI).

Xu hướng ứng dụng AI được xem là bước ngoặt giúp hỗ trợ các bác sĩ tối ưu hóa toàn bộ dữ liệu cấu trúc giác mạc, độ khúc xạ, từ đó dự đoán chính xác khả năng phục hồi thị lực của từng cá nhân.

Bệnh viện Mắt Sông Cầu tiếp nhận chuyển giao hệ sinh thái nhãn khoa hiện đại, chính thức đưa vào vận hành công nghệ SMILE PRO PREMIUM.

Đặc biệt, máy sở hữu công nghệ định vị độc quyền CentraLign. Tính năng thông minh này cho phép hệ thống nhận diện chính xác chuyển động của mắt quanh trục và tự động định tâm mắt ngay lập tức, bất chấp việc bệnh nhân có vô tình đảo mắt trong quá trình phẫu thuật.

Tuy nhiên, bên cạnh công nghệ tối tân, kinh nghiệm phẫu thuật vẫn là yếu tố tiên quyết.

Tại Bệnh viện Mắt Sông Cầu, mỗi ca phẫu thuật đều được cá nhân hóa phác đồ điều trị dựa trên kết quả thăm khám chuyên sâu nghiêm ngặt, trực tiếp thực hiện bởi các chuyên gia, đảm bảo độ an toàn tuyệt đối cho người bệnh.

Cơ hội "vàng" giải phóng đôi mắt cho người trẻ

Hiểu được khao khát sở hữu đôi mắt sáng khỏe để tự tin theo đuổi ước mơ, đặc biệt là nhóm sinh viên có mục tiêu thi tuyển vào các khối ngành Công an, Quân đội, Bệnh viện Mắt Sông Cầu hiện đang triển khai chương trình đồng hành quy mô lớn.

Thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn Văn Giáp, chuyên gia hơn 20 năm kinh nghiệm nhãn khoa, trực tiếp mổ cận cho các bệnh nhân.

Sự kết hợp giữa công nghệ AI ít xâm lấn SMILE PRO trên nền tảng VisuMax 800 và gói hỗ trợ chi phí thiết thực từ Bệnh viện Mắt Sông Cầu hứa hẹn sẽ mở ra cơ hội bứt phá, nâng cao chất lượng cuộc sống cho hàng ngàn người mắc tật khúc xạ trong thời đại số.