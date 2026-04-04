Bệnh viện mắt Sông Cầu đưa vào vận hành công nghệ SMILE PRO PREMIUM

Chiều 3/4, bệnh viện Mắt Sông Cầu, Bắc Ninh phối hợp với Công ty TNHH Carl Zeiss Việt Nam tổ chức lễ chuyển giao và chuẩn hóa hệ sinh thái nhãn khoa toàn diện.

Các đại biểu thực hiện nghi thức chuyển giao công nghệ mới.

Tại sự kiện, bệnh viện chính thức ra mắt công nghệ SMILE PRO PREMIUM trong điều trị tật khúc xạ bằng máy Visumax 800, đồng thời đưa vào sử dụng kính hiển vi phẫu thuật nội nhãn Artevo 750 – những thiết bị thuộc nhóm tiên tiến hàng đầu thế giới hiện nay.

Theo đại diện chuyên môn, công nghệ SMILE PRO trên nền tảng Visumax 800 giúp nâng cao hiệu quả điều trị nhờ phương pháp ít xâm lấn, tăng độ an toàn và rút ngắn thời gian phục hồi. Hệ thống laser tốc độ cao cho phép thực hiện phẫu thuật nhanh, chính xác, hạn chế tối đa tác động đến cấu trúc giác mạc và cá nhân hóa điều trị cho từng bệnh nhân.

Công nghệ này đặc biệt phù hợp với nhóm đối tượng yêu cầu thị lực cao như học sinh, sinh viên hoặc người dự tuyển vào lực lượng công an, quân đội.

Cũng trong khuôn khổ chương trình, bệnh viện Mắt Sông Cầu tổ chức tọa đàm chuyên sâu với chủ đề “Phẫu thuật khúc xạ cập nhật công nghệ mới SMILE PRO PREMIUM”, nhằm cập nhật xu hướng và chia sẻ kinh nghiệm chuyên môn trong lĩnh vực nhãn khoa.

Bệnh viện Mắt Sông Cầu tổ chức toạ đàm chuyên sâu với chủ đề “Phẫu thuật khúc xạ cập nhật công nghệ mới SMILE PRO PREMIUM”.

Hiện nay, hệ thống y tế tư nhân tại Bắc Ninh có 23 bệnh viện, trong đó có 2 bệnh viện chuyên khoa mắt, cùng 67 phòng khám đa khoa và gần 1.000 cơ sở khám chữa bệnh chuyên khoa.

Những năm gần đây, khu vực y tế tư nhân không ngừng phát triển, góp phần quan trọng trong công tác chăm sóc và nâng cao sức khỏe người dân trên địa bàn.