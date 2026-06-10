Iran 'xem xét lại' các cuộc đàm phán sau loạt cuộc tấn công của Mỹ

(VTC News) -

Hãng thông tấn bán chính thức Student News Network (SNN) của Iran đưa tin người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei cáo buộc Mỹ và Israel "liên tục vi phạm lệnh ngừng bắn" và cho rằng ngoại giao không thể "diễn ra trong môi trường chân không". Đồng thời, ông Baghaei nhấn mạnh cần có "môi trường tối thiểu để ngoại giao hoạt động" nhằm thúc đẩy cuộc đàm phán.

“Thật không may, Mỹ đang phá hoại tiến trình này thông qua những thông điệp mâu thuẫn, những thay đổi thường xuyên về lập trường và yêu cầu cũng như những hành vi vi phạm lệnh ngừng bắn lặp đi lặp lại”, ông Baghaei nói.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei. (Ảnh: Reuters)

Ngoài ra, ông Baghaei cho rằng Israel thể hiện sự thiếu thiện chí bằng những cuộc tấn công liên tiếp vào Lebanon.

Trong cuộc đấu súng mới nhất, Iran tuyên bố phát động cuộc tấn công trả đũa nhằm vào mục tiêu của Mỹ trong khu vực sau khi bị Mỹ bắn trả. Iran cho rằng cuộc tấn công đáp trả của nước này nhằm vào căn cứ Mỹ trong khu vực được thực hiện dựa trên quyền tự vệ chính đáng theo Điều 51 của Hiến chương Liên hợp quốc.

"Lực lượng vũ trang của Iran nhắm mục tiêu và tấn công các căn cứ của Mỹ trong khu vực, những nơi được sử dụng làm điểm xuất phát cho hành động gây hấn này", Bộ Ngoại giao Iran nêu rõ.

Theo quân đội Mỹ, họ đã hoàn thành cuộc tấn công nhằm vào Iran, được cho là để đáp trả việc trực thăng của quân đội Mỹ bị bắn rơi gần eo biển Hormuz.

Nhiều quốc gia ở Trung Đông chỉ trích loạt tấn công trả đũa mới nhất. Bộ Ngoại giao Ai Cập cho biết họ "lên án mạnh mẽ" cuộc tấn công của Iran nhằm vào Jordan, Bahrain và Kuwait. Đồng thời, cho rằng cuộc tấn công này “thể hiện sự vi phạm trắng trợn chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của quốc gia anh em, đánh giá sự leo thang rất nguy hiểm đe dọa an ninh, ổn định của toàn khu vực”.

Tương tự, Bộ Ngoại giao Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất lên án những gì họ mô tả là “cuộc tấn công khủng bố của Iran vào Bahrain, Kuwait và Jordan”, bày tỏ sự đoàn kết hoàn toàn của UAE với 3 quốc gia này.