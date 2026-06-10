(VTC News) -

Cận cảnh căn cứ F-35 Mỹ ở Jordan vừa bị Iran tập kích. (Video: Google Earth)

Căn cứ không quân Muwaffaq Salti được đặt tại thị trấn Al Azraq, cách thủ đô Amman (Jordan) khoảng 100 km về phía đông bắc. Đây cũng là nơi Mỹ triển khai nhiều loại máy bay như tiêm kích tàng hình F-35 và phi cơ không người lái (UAV) MQ-9 Reaper.

Ngoài ra, Muwaffaq Salti còn là căn cứ đóng quân của 3 phi đoàn chiến đấu cơ F-16 thuộc biên chế không quân Jordan. Dữ liệu theo dõi chuyến bay cho thấy có ít nhất 68 máy bay vận tải quân sự hạ cánh xuống căn cứ này kể từ ngày 15/2.

Ngày 10/6, Iran thông báo tập kích loạt căn cứ Mỹ ở Jordan, Kuwait và Bahrain để đáp trả những vụ không kích nhằm vào các thành phố gần eo biển Hormuz.

"Các lực lượng Iran khai hỏa tên lửa tầm xa và phá hủy 4 mục tiêu quan trọng, trong đó có nhà chứa tiêm kích F-35 và trung tâm chỉ huy quân sự của Mỹ tại một căn cứ không quân ở vùng Al-Azraq, Jordan", Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố.

Vụ tấn công vào Jordan dường như là lần đầu tiên quốc gia Ả Rập này bị nhắm mục tiêu trực tiếp kể từ khi thỏa thuận ngừng bắn giữa Mỹ và Iran có hiệu lực vào tháng 4. "Vụ đánh chặn dẫn đến mảnh đạn rơi xuống, nhưng không có thương vong về người hay tài sản nào được báo cáo", thông cáo cho biết.

Tại Jordan, quân đội nước này xác nhận đánh chặn và bắn hạ 5 tên lửa phóng từ Iran về phía Azraq, chiến dịch này "chỉ gây ra mảnh vỡ rơi xuống mà không có thương vong về người hay thiệt hại về vật chất". Các cuộc tấn công khiến Bahrain và Kuwait phát tín hiệu báo động không kích.

Trước đó, quân đội Kuwait thông báo họ đang đánh chặn "mục tiêu trên không thù địch" trong không phận nước này, nhưng không cung cấp thêm chi tiết.

Vụ leo thang căng thẳng mới nhất diễn ra sau khi quân đội Mỹ tấn công đảo Qeshm và cảng dọc bờ biển Iran ở eo biển Hormuz khi xuất hiện cáo buộc Iran bắn rơi máy bay trực thăng Apache của Mỹ hồi đầu ngày 9/6.