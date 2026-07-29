XSCT 29/7 - Kết quả xổ số Cần Thơ hôm nay 29/7/2026

Kết quả xổ số Cần Thơ hôm nay ngày 29/7/2026 do Công ty TNHH Nhà nước MTV Xổ số kiến thiết Cần Thơ quay số mở thưởng vào lúc 16h15. Kết quả XSCT 29/7/2026 sẽ công bố lần lượt từ giải tám đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.
Công ty Xổ số kiến thiết Cần Thơ công bố kết quả xổ số ngày 22/7/2026 với giải đặc biệt là 403470 và các hạng giải khác như sau:
Kết quả xổ số Cần Thơ ngày 15/7/2026 có giải đặc biệt là 867898 và các hạng giải khác lần lượt như sau:
Kết quả xổ số ngày 8/7/2026 do Công ty Xổ số kiến thiết Cần Thơ mở thưởng có giải đặc biệt là 214463 và các hạng giải khác như sau:
Công ty Xổ số kiến thiết Cần Thơ công bố kết quả xổ số ngày 1/7/2026 với giải đặc biệt là 210203 và các hạng giải khác như sau:
Kết quả xổ số Cần Thơ ngày 24/6/2026 có giải đặc biệt là 783007 và các hạng giải khác lần lượt như sau:
Với loại vé 6 số mệnh giá 10.000 đồng, cơ cấu giải thưởng xổ số Cần Thơ gồm các hạng giải sau:
- Giải đặc biệt (6 số): 01 giải, giá trị giải thưởng lên tới 2 tỷ đồng.
- Giải nhất (5 số): Gồm 10 giải, mỗi giải trị giá 30 triệu đồng.
- Giải nhì (5 số): Gồm 10 giải, mỗi giải trúng được 15 triệu đồng.
- Giải ba (5 số): Gồm 20 giải, mỗi giải trị giá 10 triệu đồng.
- Giải tư (5 số): Gồm 70 giải, mỗi giải trúng được 3 triệu đồng.
- Giải năm (4 số): Gồm 100 giải, mỗi giải trị giá 1 triệu đồng.
- Giải sáu (4 số): Gồm 300 giải, mỗi giải trị giá 400 nghìn đồng.
- Giải bảy (3 số): Gồm 1.000 giải, mỗi giải trị giá 200 nghìn đồng.
- Giải tám (2 số): Gồm 10.000 giải, mỗi giải trị giá 100 nghìn đồng.
Ngoài ra còn có:
- 09 giải phụ đặc biệt, mỗi giải trúng 50 triệu đồng, dành cho các vé chỉ sai một số ở hàng trăm nghìn so với giải đặc biệt.
- 45 giải khuyến khích, mỗi giải 6 triệu đồng, dành cho các vé có dãy số chỉ sai 1 số ở bất kỳ hàng nào so với giải đặc biệt (ngoại trừ sai số hàng trăm nghìn).
- XSMN thứ Hai gồm Công ty XSKT Đồng Tháp, TP.HCM, Cà Mau quay số mở thưởng.
- XSMN thứ Ba gồm Công ty XSKT Bạc Liêu, Bà Rịa - Vũng Tàu và Bến Tre quay số mở thưởng.
- XSMN thứ Tư gồm Công ty XSKT Cần Thơ, Sóc Trăng và Đồng Nai quay số mở thưởng.
- XSMN thứ Năm gồm Công ty XSKT Bình Thuận, Tây Ninh, An Giang quay số mở thưởng.
- XSMN thứ Sáu gồm Công ty XSKT Bình Dương, Trà Vinh và Vĩnh Long quay số mở thưởng.
- XSMN thứ Bảy gồm Công ty XSKT Hậu Giang, Long An, Bình Phước và TP.HCM quay số mở thưởng.
- XSMN Chủ nhật gồm Công ty XSKT Kiên Giang, Tiền Giang, Lâm Đồng quay số mở thưởng.
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