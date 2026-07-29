Home Credit Việt Nam được vinh danh Top Brands Asia - Pacific 2026

(VTC News) -

Lễ công bố Thương hiệu hàng đầu châu Á - Thái Bình Dương 2026 (Top Brands Asia - Pacific 2026) do Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Doanh nghiệp châu Á thực hiện, với sự tham gia của đại diện cơ quan quản lý, chuyên gia kinh tế cùng cộng đồng doanh nghiệp trong và ngoài nước. Chương trình được truyền hình trực tiếp trên HTV1 - Đài Phát thanh và Truyền hình TP.HCM.

Đại diện các doanh nghiệp tại Lễ công bố Thương hiệu hàng đầu châu Á - Thái Bình Dương 2026.

Theo ban tổ chức, các thương hiệu được xem xét dựa trên nhiều nhóm tiêu chí, gồm năng lực thương hiệu, mức độ chuyển đổi số, tính minh bạch, tuân thủ, trách nhiệm xã hội và khả năng phát triển bền vững. Cách đánh giá này cho thấy thương hiệu ngày càng được nhìn nhận không chỉ qua mức độ nhận diện, mà còn qua năng lực vận hành và khả năng phát triển dài hạn của doanh nghiệp.

Danh sách được ghi nhận năm nay trải rộng ở nhiều lĩnh vực, từ chăm sóc sức khỏe, thực phẩm, bán lẻ đến tài chính, phản ánh sự hiện diện của các thương hiệu gắn với nhu cầu tiêu dùng thiết yếu. Trong đó, Home Credit Việt Nam là đại diện thuộc lĩnh vực tài chính tiêu dùng được ghi nhận tại chương trình năm nay.

Bà Hồ Thị Phương Uyên, Trưởng phòng Tiếp thị Thương hiệu và Sản phẩm, đại diện Home Credit Việt Nam nhận giải Top 10 Thương hiệu hàng đầu châu Á - Thái Bình Dương 2026.

Riêng ngành tài chính tiêu dùng, theo các chuyên gia phân tích, tiềm năng của ngành này vẫn còn lớn và thời điểm hiện tại đang mở ra một chu kỳ phát triển mới của tài chính tiêu dùng Việt Nam. Dư địa tăng trưởng còn lớn khi mức độ thâm nhập của tài chính tiêu dùng chính thức tại Việt Nam chưa cao.

Theo số liệu Ngân hàng Nhà nước, tổng dư nợ cho vay phục vụ đời sống tiêu dùng toàn thị trường đạt khoảng 2,8 triệu tỷ đồng, chiếm 20% tổng dư nợ toàn nền kinh tế. Trong đó, các ngân hàng thương mại cung cấp 94% và các công ty tài chính tiêu dùng chỉ đóng góp khoảng 4,8% với mức tổng dư nợ 139.000 tỷ đồng.

Home Credit đã có nhiều thay đổi, cải tổ nhằm đón đầu làn sóng tăng trưởng mới của giai đoạn tiếp theo này. Doanh nghiệp này đã số hóa toàn bộ quy trình vay vốn, từ đăng ký, phê duyệt đến hỗ trợ khách hàng thông qua việc đầu tư vào AI (trí tuệ nhân tạo) và Big Data (dữ liệu lớn).

Ứng dụng di động Home App cũng được nâng cấp để mang tới trải nghiệm mượt mà, từ duyệt vay tức thì đến chatbot hỗ trợ 24/7. Quy trình vay tiền mặt trực tuyến trên ứng dụng được tối ưu hóa, chỉ mất 3 phút từ lúc phê duyệt tới giải ngân, mang đến trải nghiệm nhanh chóng, tiện lợi và liền mạch cho người dùng.

Giải thưởng “Top 10 Thương hiệu hàng đầu châu Á – Thái Bình Dương 2026” là sự ghi nhận những cam kết của Home Credit trong suốt hơn 18 năm hoạt động tại thị trường, trợ lực cho những nỗ lực của 18 triệu khách hàng Việt Nam đạt được những mong muốn trong cuộc sống, và thúc đẩy nền kinh tế đất nước phát triển bền vững.