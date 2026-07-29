Cận cảnh cao tốc Dầu Giây - Tân Phú qua TP Đồng Nai sau gần 1 năm thi công

Theo nhà thầu, tiến độ thi công thời gian qua có sự hỗ trợ tích cực từ chủ đầu tư, đơn vị tư vấn giám sát và chính quyền TP Đồng Nai trong công tác giải phóng mặt bằng và di dời hạ tầng kỹ thuật. Đại diện Công ty Cổ phần Lizen cho biết đã chủ động nguồn nhân lực, thiết bị cũng như vật liệu đầu vào như đá, cát bê tông và các bãi đổ thải tại Phú Điền, Định Quán để phục vụ thi công lâu dài.