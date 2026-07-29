Cận cảnh cao tốc Dầu Giây - Tân Phú qua TP Đồng Nai sau gần 1 năm thi công

Sau gần 1 năm khởi công, dự án cao tốc Dầu Giây - Tân Phú qua địa bàn TP Đồng Nai đang từng bước hiện rõ hình hài. Trên công trường, các nhà thầu đồng loạt triển khai nhiều mũi thi công, tập trung xử lý nền đất yếu, xây dựng cầu, cống và nền đường nhằm bảo đảm tiến độ dự án.
Những ngày cuối tháng 7, dù thời tiết mưa nắng thất thường, trên công trường dự án cao tốc Dầu Giây - Tân Phú, hàng trăm kỹ sư, công nhân cùng nhiều thiết bị cơ giới vẫn được huy động để tăng tốc thi công các hạng mục chính.
Sau khi tiếp nhận mặt bằng từ địa phương, các đơn vị thi công tập trung làm đường công vụ, san nền và triển khai nền đường tuyến chính.
Tại xã Định Quán, nhà thầu đã hoàn thành mở đường, san lấp và đắp nền hơn 2 km cao tốc. Đây là những đoạn tuyến đầu tiên của dự án dần thành hình sau hơn 10 tháng triển khai xây dựng.
Theo đại diện Công ty Cổ phần Lizen, đơn vị đảm nhận gói thầu số 18 dài hơn 32 km, đến nay đã huy động 133 cán bộ, kỹ sư và công nhân kỹ thuật thường xuyên bám sát công trường để tổ chức thi công.
Đơn vị cũng đưa vào công trường hơn 130 thiết bị, máy móc chuyên dụng gồm 5 giàn khoan cọc nhồi, 4 dây chuyền khoan cọc xi măng đất (CDM), 4 silo xi măng, 25 máy đào, 18 máy lu, 13 máy ủi, 2 xe san, 54 xe tải vận chuyển, cùng nhiều thiết bị phục vụ thi công khác. Trên cơ sở phần mặt bằng đã được bàn giao, nhà thầu triển khai đồng loạt nhiều hạng mục.
Đối với phần tuyến và nền đường, các mũi thi công đang thực hiện phát quang, bóc lớp đất hữu cơ, đào nền, đắp và lu lèn nền đường K95 tại đoạn từ Km29+900 đến Km32+400 và các nhánh nút giao Cao Cang.
Ở các khu vực nền đất yếu, nhà thầu triển khai khoan cọc xi măng đất CDM với khối lượng đã đạt hơn 1.500 cọc, đồng thời trải vải địa kỹ thuật và đắp cát nền đường tại nhiều vị trí.
Đối với các công trình cầu, hầm chui và cống, nhiều hạng mục cũng được triển khai đồng thời như thi công cọc khoan nhồi cầu Km36+352, cầu Suối Mây (Km41+992), cầu Đồng Hiệp; gia công cốt thép bản đáy hầm chui dân sinh Km43+340; thi công móng và đổ bê tông lót các cống ngang.
Song song đó, hệ thống hạ tầng phục vụ thi công cũng đang được hoàn thiện. Một trạm bê tông xi măng tại Km39+300 đã đưa vào vận hành, trạm thứ hai tại Km55 đang thi công móng. Nhà thầu cũng hoàn thành móng trạm nghiền đá công suất 350 tấn/giờ và xây dựng hai bãi đúc dầm phục vụ dự án.
Theo nhà thầu, tiến độ thi công thời gian qua có sự hỗ trợ tích cực từ chủ đầu tư, đơn vị tư vấn giám sát và chính quyền TP Đồng Nai trong công tác giải phóng mặt bằng và di dời hạ tầng kỹ thuật. Đại diện Công ty Cổ phần Lizen cho biết đã chủ động nguồn nhân lực, thiết bị cũng như vật liệu đầu vào như đá, cát bê tông và các bãi đổ thải tại Phú Điền, Định Quán để phục vụ thi công lâu dài.
Mặc dù đã tiếp nhận hơn 80% diện tích mặt bằng, vẫn còn khoảng 35,54 ha chưa được bàn giao. Phần diện tích đã giao còn phân tán, không liên tục, gây khó khăn trong việc mở đường công vụ và vận chuyển vật tư vào công trường.
Ngoài ra, một số diện tích đất rừng phòng hộ tại khu vực Định Quán chưa hoàn tất thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng. Tại xã Phú Lâm, vẫn còn một số hộ dân chưa di dời nhà ở để bàn giao mặt bằng.
Nguồn đất đắp nền cũng là một trong những khó khăn khi thủ tục cấp phép các mỏ đất tại Phú Vinh và Phú Trung vẫn đang được hoàn thiện, ảnh hưởng đến công tác đào thay đất và đắp nền đại trà tại các vị trí cống, hầm chui.
Đại diện Lizen khẳng định sẽ tiếp tục huy động thêm thiết bị, giàn khoan và tăng ca, tăng kíp để đẩy nhanh khối lượng thi công. Nhà thầu cũng cam kết mặt bằng được bàn giao đến đâu sẽ triển khai thi công ngay đến đó, đồng thời phối hợp với địa phương tháo gỡ các vướng mắc nhằm bảo đảm tiến độ dự án.
Dự án cao tốc Dầu Giây - Tân Phú được đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP), hợp đồng BOT, với tổng mức đầu tư gần 8.500 tỷ đồng. Tuyến cao tốc có chiều dài hơn 60 km, điểm đầu tại nút giao Dầu Giây và điểm cuối tại xã Phú Lâm, TP Đồng Nai. Dự án được thiết kế theo tiêu chuẩn đường cao tốc cấp 100, tốc độ khai thác 100 km/h, quy mô 4 làn xe.
Khi hoàn thành, cao tốc Dầu Giây - Tân Phú sẽ góp phần hoàn thiện mạng lưới đường bộ cao tốc quốc gia, tăng cường kết nối giữa TP.HCM, Đồng Nai và khu vực Tây Nguyên, đồng thời tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội và liên kết vùng giữa Đông Nam Bộ với Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Đồng bằng sông Cửu Long.