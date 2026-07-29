Khánh Hoà mở đường bay mới, kết nối liên kết vùng với Quảng Trị

(VTC News) -

Thông tin từ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Khánh Hòa, đường bay mới Đồng Hới - Cam Ranh dự kiến khai thác từ ngày 16/8.

Bà Thái Thị Lệ Hằng - Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Khánh Hòa phát biểu tại buổi công bố.

Đường bay được khai thác bằng máy bay Airbus A320 NEO, tần suất 3 chuyến khứ hồi mỗi tuần vào các ngày thứ Ba, thứ Sáu và Chủ Nhật. Chuyến bay từ Đồng Hới cất cánh lúc 12h05, hạ cánh tại Cam Ranh lúc 13h25; chiều ngược lại khởi hành lúc 14h05 và đến Đồng Hới lúc 15h30.

Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Khánh Hòa, đường bay mới sẽ góp phần mở rộng kết nối hàng không giữa Quảng Trị và Khánh Hòa, tạo điều kiện để các doanh nghiệp xây dựng các sản phẩm du lịch liên vùng, kết nối du lịch biển, nghỉ dưỡng với các giá trị lịch sử, văn hóa của miền Trung.

Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh.

Đặc biệt, thông qua Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh, du khách từ Quảng Trị và khu vực Bắc Trung Bộ có thêm cơ hội kết nối với các thị trường khách trong nước và quốc tế. Ngay từ giai đoạn đầu mở bán, đường bay đã ghi nhận gần 1.000 lượt khách đặt vé, tỷ lệ lấp đầy các chuyến bay tiếp tục tăng.

Lễ đón chuyến bay đầu tiên từ Đồng Hới đến Cam Ranh sẽ được tổ chức vào ngày 16/8 tại Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh.

Dịp này, Khánh Hòa cũng giới thiệu chuỗi hoạt động Ngày Văn hóa, Du lịch Khánh Hòa tại Quảng Trị năm 2026, diễn ra từ ngày 14 đến 18/8 với chủ đề “Khánh Hòa - Quảng Trị: Kết nối di sản, vươn tầm biển xanh”. Chương trình gồm hội nghị hợp tác phát triển văn hóa, thể thao và du lịch giữa hai địa phương, giao lưu nghệ thuật, quảng bá du lịch, trưng bày sản phẩm OCOP, đặc sản và tổ chức đoàn khảo sát (Famtrip) các điểm đến tại Quảng Trị.