Chủ tịch Vietnam Airlines làm Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp hàng không

(VTC News) -

Đại hội đại biểu lần thứ IV của Hiệp hội doanh nghiệp hàng không diễn ra chiều 13/7 đã bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2026-2031. Tại Đại hội, ông Đặng Ngọc Hòa, Chủ tịch Hội đồng quản trị Vietnam Airlines, được bầu giữ chức Chủ tịch Hiệp hội.

Hàng không là hạ tầng chiến lược của nền kinh tế. Trong bối cảnh Đảng, Nhà nước và Chính phủ đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng, khoa học công nghệ và chuyển đổi số, ngành này đứng trước yêu cầu nâng cao năng lực cạnh tranh và tăng cường liên kết. Đây cũng là thời điểm Hiệp hội cần phát huy mạnh hơn vai trò kết nối cộng đồng doanh nghiệp và đồng hành cùng cơ quan quản lý.

Ông Đặng Ngọc Hòa, Chủ tịch Hội đồng quản trị Vietnam Airlines. (Ảnh: VNA)

Đại hội đã tổng kết hoạt động nhiệm kỳ 2020-2025, thông qua phương hướng nhiệm kỳ 2026-2031 và bầu Ban Chấp hành, Ban Kiểm tra khóa IV. Các đại biểu thống nhất xây dựng Hiệp hội thành tổ chức đại diện của cộng đồng doanh nghiệp hàng không, tăng đối thoại chính sách, thúc đẩy hợp tác và phát huy tiếng nói chung của toàn ngành.

Với hơn 30 năm công tác, trải qua nhiều vị trí quản lý, điều hành, ông Đặng Ngọc Hòa được kỳ vọng sẽ cùng Ban Chấp hành khóa IV tăng cường vai trò kết nối của Hiệp hội, thúc đẩy liên kết giữa các doanh nghiệp và đồng hành cùng sự phát triển của ngành hàng không.

Với khẩu hiệu “Hợp tác, phát triển nhanh và hiệu quả”, Ban Chấp hành khóa IV sẽ tập trung thay đổi hoạt động của Hiệp hội, tăng cường phản biện và kiến nghị chính sách, thúc đẩy chuyển đổi số, phát triển xanh, mở rộng hợp tác quốc tế và tạo diễn đàn để các doanh nghiệp chia sẻ kinh nghiệm, sáng kiến, cùng giải quyết những vấn đề chung.

Hiệp hội Doanh nghiệp Hàng không Việt Nam được kỳ vọng sẽ trở thành điểm kết nối của cộng đồng doanh nghiệp, tập hợp tiếng nói chung của ngành và cùng Chính phủ, các cơ quan quản lý thúc đẩy những giải pháp dài hạn, góp phần xây dựng ngành hàng không an toàn, hiện đại, xanh và có năng lực cạnh tranh cao trong khu vực và trên thế giới.