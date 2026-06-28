Vietnam Airlines dự kiến doanh thu năm 2026 đạt 138.899 tỷ đồng 

(VTC News) -

Vietnam Airlines vừa tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, thông qua báo cáo tài chính năm 2025 được kiểm toán, báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025, kế hoạch sản xuất kinh doanh và định hướng phát triển năm 2026.

Trong năm 2026, Vietnam Airlines đặt mục tiêu vận chuyển 27,73 triệu lượt hành khách và 361,4 triệu tấn hàng hóa, tăng lần lượt 8,1% và 6,2% so với năm 2025. Doanh thu hợp nhất dự kiến đạt 138.899 tỷ đồng, tăng hơn 12% so với cùng kỳ.

2026 là năm đầu tiên Vietnam Airlines triển khai giai đoạn phát triển dài hạn 2026-2035 trong bối cảnh môi trường kinh tế, chính trị thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường và đặc biệt là biến động mạnh của giá nhiên liệu do tác động từ các xung đột địa chính trị. Có thời điểm giá nhiên liệu Jet A1 vượt ngưỡng 200 USD/thùng, tạo áp lực lớn lên chi phí vận hành của các hãng hàng không trên thế giới.

Vietnam Airlines vừa tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Trong nửa đầu năm 2026, Vietnam Airlines mở và công bố nhiều đường bay quốc tế mới tới Amsterdam, Phuket và Colombo; đồng thời tăng tần suất khai thác trên các đường bay đến Singapore (Singapore), Manila (Philippines), Moscow (Nga), Kaohsiung (Đài Loan, Trung Quốc), Melbourne (Úc) và Sydney (Úc) nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại ngày càng tăng của hành khách.

Hãng đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp chiến lược nhằm gia tăng năng lực khai thác, mở rộng thị trường và nâng cao hiệu quả hoạt động. Trong đó, đầu tư đội tàu bay thế hệ mới tiếp tục là nhiệm vụ trọng tâm, cụ thể tiếp tục triển khai dự án đầu tư 50 tàu bay thân hẹp và dự kiến tiếp nhận trong giai đoạn 2030-2032.

Đồng thời, hãng triển khai phương án thuê 20 tàu bay thân hẹp để đáp ứng nhu cầu khai thác giai đoạn 2027-2028 và dự kiến khai thác tàu chở hàng đầu tiên vào quý III/2026.

Năm 2025, doanh thu hợp nhất của Vietnam Airlines đạt 123.858 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 7.607 tỷ đồng.

Hãng thực hiện an toàn 156,2 nghìn chuyến bay, vận chuyển 25,65 triệu lượt hành khách và 340,2 nghìn tấn hàng hóa trong năm 2025. Hiệu quả khai thác tiếp tục được cải thiện với số giờ khai thác bình quân đạt 11,8 giờ mỗi ngày trên mỗi tàu bay, tăng 8% so với cùng kỳ.

Mạng đường bay được khôi phục hoàn toàn và tiếp tục mở rộng mạnh mẽ. Vietnam Airlines đã khôi phục và mở mới 14 đường bay quốc tế, nâng tổng số lên 113 đường bay tới 22 điểm nội địa và 39 điểm đến quốc tế tại 22 quốc gia. Hiện Hãng là lực lượng chủ lực trong vận tải hàng không tại khu vực Đông Nam Á.

Các lĩnh vực trọng yếu như khai thác bay, kỹ thuật, dịch vụ, vận tải hàng hóa và thương mại điện tử đều ghi nhận những kết quả tích cực. Nhiều đơn vị thành viên như VAECO, SKYPEC, VIAGS, NCTS, TCS, NCS, VACS tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong hệ sinh thái Vietnam Airlines Group, đóng góp quan trọng vào kết quả sản xuất kinh doanh hợp nhất của Tổng công ty.

Năm 2025 cũng ghi nhận những bước tiến đáng chú ý trong việc nâng cao uy tín thương hiệu Vietnam Airlines với 30 giải thưởng trong nước và quốc tế, trong đó có 3 Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. Đây là sự ghi nhận đối với những nỗ lực không ngừng của Vietnam Airlines trong nâng cao chất lượng dịch vụ, đổi mới quản trị và theo đuổi chiến lược phát triển bền vững.