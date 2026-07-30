Đình Bắc: 'Đội tuyển Việt Nam không chỉ có Xuân Son, Hoàng Hên và tôi'

(VTC News) -

Buổi họp báo trước trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Singapore diễn ra trưa 30/7. Tiền đạo Nguyễn Đình Bắc cho biết anh và đồng đội đã sẵn sàng hướng đến màn đọ sức quan trọng trên sân nhà.

Nhận được câu hỏi về sự kết hợp với các tiền đạo nhập tịch như Hoàng Hên hay Xuân Son, Nguyễn Đình Bắc thẳng thắn: “Bóng đá là môn thể thao tập thể, không chỉ có việc kết hợp giữa tôi và Son hay tôi và Hên. Sự kết hợp phải đồng bộ để tạo nên sức mạnh tập thể, đó mới là điều quan trọng nhất. Toàn đội đã sẵn sàng để có trận đấu tốt trước Singapore vào ngày mai”.

Đình Bắc tự tin trước trận đấu với Singapore.

Ở trận đấu gặp Timor Leste, Nguyễn Đình Bắc lập hat-trick. Đội tuyển Việt Nam có được bàn mở tỉ số trận đấu ngay ở phút thứ 7 do công của Đỗ Hoàng Hên. Đội tuyển Việt Nam kết thúc hiệp một với cách biệt 5-0 khi Đình Bắc, Xuân Son và chính Hoàng Hên liên tiếp ghi bàn.

Trong hiệp 2, đối thủ Timor Leste thi đấu quyết liệt và tự tin hơn dù để thua đậm. Đội tuyển Việt Nam chỉ có thể ghi thêm 2 bàn thắng nhờ công của Đình Bắc và Quang Hải. Nhờ đó, “các chiến binh sao vàng” kết thúc trận đấu với chiến thắng 7-0 thuyết phục, dẫn đầu bảng A sau lượt trận đầu tiên.

Nguyễn Đình Bắc nhận định: “Sau trận đấu với Timor Leste, toàn đội đã có 1 tuần để chuẩn bị. Chúng tôi đã làm việc chăm chỉ từ những buổi họp đến quá trình chuẩn bị trên sân. Chúng tôi cần một chiến thắng để tạo đà cho chuyến làm khách với Indonesia.

Tôi đã sẵn sàng cho trận đấu ngày mai. Tôi biết rằng người hâm mộ kỳ vọng ở tôi và đội tuyển rất nhiều. Với tôi, thành tích tập thể quan trọng hơn tất cả, tôi sẽ hết mình vì màu cờ sắc áo. Dù ghi bàn hay không ghi bàn nhưng đội tuyển thắng thì tôi rất hạnh phúc”.

Đội tuyển Việt Nam gặp đội tuyển Singapore trên sân vận động Quốc gia Mỹ Đình lúc 20h ngày 30/7. Đội tuyển Việt Nam cần chiến thắng để duy trì ngôi đầu bảng.