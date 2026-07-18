(VTC News) -

VIỆT NAM 3 0 MYANMAR Xuân Son 5' Xuân Mạnh 39' Hoàng Hên 59'

Trận đấu giữa Việt Nam và Myanmar diễn ra trên sân vận động Thái Nguyên. Báo Điện tử VTC News cập nhật đầy đủ diễn biến, tỷ số Việt Nam vs Myanmar mới nhất tại đây.

Đội tuyển Việt Nam chỉ mất 5 phút để ghi bàn vào lưới Myanmar với dấu ấn của bộ ba Hoàng Hên, Tài Lộc và Xuân Son. Hoàng Hên chuyền bóng từ cánh phải. Tài Lộc khống chế không thành công nhưng vô tình lại trở thành pha kiến tạo thuận lợi để Xuân Son sút xa mở tỷ số.

Video: Xuân Son mở tỷ số cho đội tuyển Việt Nam.

Đội chủ nhà hoàn toàn áp đảo trong hiệp một với tỷ lệ kiểm soát bóng 62%. Các học trò của huấn luyện viên Kim Sang-sik tấn công đơn giản bằng những pha phối hợp nhanh, đưa bóng đến 3 tiền đạo.

Xuân Son và đồng đội tung ra tới 12 pha dứt điểm trong nửa đầu trận đấu. Phút 39, từ quả đá phạt bên cánh trái của Trương Tiến Anh, Phạm Xuân Mạnh đánh đầu cận thành nâng tỷ số lên 2-0.

Video: Xuân Mạnh nâng tỷ số lên 2-0.

Trong khi đó, Myanmar cũng có vài tình huống khai thác vị trí của Đoàn Văn Hậu, Nguyễn Nhật Minh khiến hàng thủ Việt Nam phải giật mình. Dù vậy, chất lượng đường chuyền và cú sút của Myanmar chưa đủ tốt.

Đội hình Việt Nam và Myanmar

Việt Nam: Lê Giang Patrik (1), Đoàn Văn Hậu (5), Nguyễn Nhật Minh (6), Phạm Xuân Mạnh (7), Đỗ Hoàng Hên (10), Nguyễn Xuân Son (12), Nguyễn Tài Lộc (13), Nguyễn Hoàng Đức (14), Trương Tiến Anh (15), Nguyễn Thành Chung (16), Nguyễn Quang Hải (19).

Myanmar: Sann Sat Naing (1), Hein Phyo Win (2), Hein Zeyar Lin (3), Soe Moe Kyaw (4), Nanda Kyaw (5), Kyaw Min Oo (6), Lwin Moe Aung (7), Than Paing (9), Win Naing Tun (10), Mg Mg Lwin (11), Myat Kaung Khant (20).

Thông tin trận đấu Việt Nam vs Myanmar

Trận đấu Việt Nam vs Myanmar diễn ra lúc 19h ngày 18/7. Trọng tài người Thái Lan Torphong Somsing điều hành trận đấu. Hai trợ lý Rachain Srichai và Apichit Nophuan cũng mang quốc tịch Thái Lan. Trọng tài Việt Nam Hoàng Ngọc Hà đảm nhiệm vai trò trọng tài thứ tư.

Đây là màn tổng duyệt cuối cùng của đội tuyển Việt Nam trước ASEAN Cup 2026. Sau trận đấu, thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik lên đường sang Thái Lan ngày 20/7 để chuẩn bị cho trận gặp Timor Leste ở lượt trận đầu tiên ngày 24/7.

Đội tuyển Việt Nam đấu với Myanmar. (Ảnh: Như Đạt)

Myanmar cũng xem cuộc so tài tại Thái Nguyên là bài kiểm tra quan trọng trước giải vô địch Đông Nam Á. Đội bóng này nằm ở bảng B cùng Thái Lan, Malaysia, Philippines và Lào.

Huấn luyện viên Jorn Andersen đánh giá đội tuyển Việt Nam thuộc nhóm mạnh của bóng đá Đông Nam Á. Nhà cầm quân người Na Uy xác định trận giao hữu là cơ hội để các cầu thủ Myanmar học hỏi, kiểm tra khả năng thích nghi và tìm ra những điểm cần cải thiện.

Hai đội gặp nhau gần nhất tại ASEAN Cup 2024. Đội tuyển Việt Nam thắng 5-0 nhờ các bàn của Bùi Vĩ Hào, Nguyễn Quang Hải, Nguyễn Tiến Linh và cú đúp của Nguyễn Xuân Son.