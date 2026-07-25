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Giá vàng Bảo Tín Minh Châu 24K hôm nay 25/7/2026 bao nhiêu 1 chỉ?

(VTC News) -

Thông tin chi tiết giá vàng hôm nay 25/7/2026 tại Bảo Tín Minh Châu và một số thương hiệu lớn được cập nhật trong bài viết dưới đây.

Là một trong những thương hiệu vàng lớn tại thị trường Việt Nam, Bảo Tín Minh Châu cung cấp đa dạng các sản phẩm như vàng miếng, nhẫn tròn trơn, vàng trang sức, sản phẩm phong thủy, thần tài...

Giá vàng Bảo Tín Minh Châu 24K hôm nay 25/7/2026 bao nhiêu 1 chỉ?

Khảo sát lúc 7h sáng nay 25/7/2026, các sản phẩm vàng tại Bảo Tín Minh Châu được niêm yết trong khoảng 13 - 14,265 triệu đồng/chỉ, tùy sản phẩm và giá mua vào - bán ra.

Vàng nhẫn ép vỉ. (Ảnh minh họa: AI)

Bảng cập giá vàng tại Bảo Tín Minh Châu, cập nhật đến 7h ngày 25/7/2026

Loại vàng

Hàm lượng vàng

Giá mua vào

Giá bán ra

Đơn vị

Vàng miếng VRTL Bảo Tín Minh Châu

999.9 (24k)

13.885.000

14.265.000

đồng/chỉ

Nhẫn tròn trơn Bảo Tín Minh Châu

999.9 (24k)

13.885.000

14.265.000

đồng/chỉ

Quà mừng bản vị vàng Bảo Tín Minh Châu

999.9 (24k)

13.885.000

14.265.000

đồng/chỉ

Vàng hệ thống

999.9(24k)

13.250.000

Liên hệ

đồng/chỉ

Trang sức vàng rồng Thăng Long 999.9

999.9 (24k)

13.565.000

14.165.000

đồng/chỉ

Trang sức vàng rồng Thăng Long 99.9

99.9 (24k)

13.545.000

14.145.000

đồng/chỉ

Vàng nguyên liệu

999.9 (24k)

12.915.000

Liên hệ

đồng/chỉ

So sánh giá vàng tại Bảo Tín Minh Châu và các thương hiệu khác

Bảng giá vàng tại Bảo Tín Minh Châu và các thương hiệu lớn trên thị trường, cập nhật lúc 7h ngày 25/7/2026:

Thương hiệu

Loại vàng

Giá mua vào

Giá bán ra

Đơn vị

SJC

Vàng SJC 1L, 10L, 1KG

13.550.000

14.050.000

đồng/chỉ

Vàng SJC 5 chỉ

13.550.000

14.052.000

đồng/chỉ

Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ

13.500.000

14.000.000

đồng/chỉ

Vàng nhẫn SJC 99,99% 0,5 chỉ, 0,3 chỉ

13.500.000

14.010.000

đồng/chỉ

Nữ trang 99,99%

13.200.000

13.800.000

đồng/chỉ

PNJ

Vàng miếng SJC 999.9

13.550.000

14.050.000

đồng/chỉ

Nhẫn Trơn PNJ 999.9

13.550.000

14.050.000

đồng/chỉ

Vàng Kim Bảo 999.9

13.550.000

14.050.000

đồng/chỉ

Vàng nữ trang 999.9

13.300.000

13.800.000

đồng/chỉ

Doji

Vàng SJC

13.550.000

14.050.000

đồng/chỉ

Nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng

13.800.000

14.250.000

đồng/chỉ

Nguyên Liệu 99.99

13.150.000

13.350.000

đồng/chỉ

Nữ trang 9999

13.550.000

14.050.000

đồng/chỉ

Bảo Tin Minh Châu

Vàng miếng VRTL Bảo Tín Minh Châu 999.9

13.885.000

14.265.000

đồng/chỉ

Nhẫn tròn trơn Bảo Tín Minh Châu 999.9

13.885.000

14.265.000

đồng/chỉ

Quà mừng bản vị vàng Bảo Tín Minh Châu

13.885.000

14.265.000

đồng/chỉ

Trang sức vàng rồng Thăng Long 999.9

13.565.000

14.165.000

đồng/chỉ

Bảo Tín Mạnh Hải

Nhẫn Tròn ép vỉ (Kim Gia Bảo) 24K (999.9)

13.880.000  

14.260.000

đồng/chỉ

Nhẫn tròn 999.9 BTMH

13.730.000

-

đồng/chỉ

Vàng trang sức 24K (999.9)

13.560.000

14.160.000

đồng/chỉ

Vàng miếng SJC (Cty CP BTMH)

13.550.000

14.050.000

đồng/chỉ

Phú Quý

Nhẫn tròn Phú Quý 999.9

13.550.000

14.050.000

đồng/chỉ

Phú Quý 1 Lượng 999.9

13.550.000

14.050.000

đồng/chỉ

Vàng trang sức 999.9

13.450.000

13.950.000

đồng/chỉ

Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, giá vàng tại Bảo Tín Minh Châu và các thương hiệu có thể thay đổi liên tục trong ngày theo diễn biến thị trường.

Hoàng Lan
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