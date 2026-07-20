Giá vàng 9999 PNJ hôm nay 20/7/2026 bao nhiêu 1 chỉ?

Vàng 9999 là loại vàng có độ tinh khiết rất cao, chứa tới 99,99% vàng nguyên chất, phần tạp chất chỉ chiếm khoảng 0,01%. Trên thị trường, loại vàng này còn được biết đến với các tên gọi quen thuộc như vàng 24K, vàng ta hoặc vàng ròng.
Nhờ hàm lượng vàng nguyên chất gần như tuyệt đối, vàng 9999 sở hữu màu vàng ánh kim đặc trưng cùng đặc tính mềm và có độ dẻo cao.
Tuy nhiên, cũng vì khá mềm nên sản phẩm dễ bị trầy xước hoặc biến dạng khi chịu tác động mạnh. Do đó, vàng 9999 thường được sử dụng để chế tác vàng miếng, vàng thỏi hoặc nhẫn trơn, thay vì làm các mẫu trang sức có thiết kế phức tạp hoặc gắn đá quý.
Cập nhật lúc 7h sáng nay (20/7/2026), giá vàng 9999 tại PNJ được niêm yết dao động trong khoảng 13,95 - 14,75 triệu đồng/chỉ (mua vào - bán ra), tùy loại.
Bảng giá vàng tại PNJ tính đến 7h ngày 20/7/2026
|
Loại vàng
|
Giá mua vào
|
Giá bán ra
|
Đơn vị
|
Vàng miếng SJC 999.9
|
14.400.000
|
14.750.000
|
đồng/chỉ
|
Nhẫn Trơn PNJ 999.9
|
14.250.000
|
14.650.000
|
đồng/chỉ
|
Vàng Kim Bảo 999.9
|
14.250.000
|
14.650.000
|
đồng/chỉ
|
Vàng nữ trang 999.9
|
13.950.000
|
14.450.000
|
đồng/chỉ
|
Vàng Phúc Lộc Tài 999.9
|
14.250.000
|
14.650.000
|
đồng/chỉ
|
Vàng PNJ - Phượng Hoàng
|
14.250.000
|
14.650.000
|
đồng/chỉ
|
Vàng nữ trang 999
|
13.936.000
|
14.436.000
|
đồng/chỉ
|
Vàng nữ trang 9920
|
13.714.000
|
14.334.000
|
đồng/chỉ
|
Vàng nữ trang 99
|
13.686.000
|
14.306.000
|
đồng/chỉ
|
Vàng 916 (22K)
|
12.616.000
|
13.236.000
|
đồng/chỉ
|
Vàng 750 (18K)
|
9.848.000
|
10.838.000
|
đồng/chỉ
|
Vàng 680 (16.3K)
|
8.836.000
|
9.826.000
|
đồng/chỉ
|
Vàng 650 (15.6K)
|
8.403.000
|
9.393.000
|
đồng/chỉ
|
Vàng 610 (14.6K)
|
7.825.000
|
8.815.000
|
đồng/chỉ
|
Vàng 585 (14K)
|
7.463.000
|
8.453.000
|
đồng/chỉ
|
Vàng 416 (10K)
|
5.021.000
|
6.011.000
|
đồng/chỉ
|
Vàng 375 (9K)
|
4.429.000
|
5.419.000
|
đồng/chỉ
|
Vàng 333 (8K)
|
3.839.000
|
4.812.000
|
đồng/chỉ
Dưới đây là bảng so sánh giá vàng 9999 hôm nay tại PNJ với các thương hiệu lớn tại thị trường Việt Nam (tính đến 7h ngày 20/7/2026):
|
Thương hiệu
|
Loại vàng
|
Giá mua vào
|
Giá bán ra
|
Đơn vị
|
Vàng miếng SJC 999.9
|
14.400.000
|
14.750.000
|
đồng/chỉ
|
Nhẫn Trơn PNJ 999.9
|
14.250.000
|
14.650.000
|
đồng/chỉ
|
SJC
|
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG
|
14.450.000
|
14.750.000
|
đồng/chỉ
|
Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ
|
14.300.000
|
14.650.000
|
đồng/chỉ
|
Doji
|
Vàng miếng SJC
|
14.450.000
|
14.750.000
|
đồng/chỉ
|
Nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng
|
14.330.000
|
14.730.000
|
đồng/chỉ
|
Bảo Tín Minh Châu
|
Vàng miếng VRTL Bảo Tín Minh Châu 999.9
|
14.260.000
|
14.660.000
|
đồng/chỉ
|
Nhẫn tròn trơn Bảo Tín Minh Châu 999.9
|
14.260.000
|
14.660.000
|
đồng/chỉ
|
Trang sức Vàng Rồng Thăng Long 999.9
|
14.060.000
|
14.560.000
|
đồng/chỉ
|
Phú Quý
|
Phú Quý 1 Lượng 999.9
|
14.300.000
|
14.650.000
|
đồng/chỉ
|
Nhẫn tròn Phú Quý 999.9
|
14.300.000
|
14.650.000
|
đồng/chỉ
Thông tin mang tính tham khảo, giá vàng 9999 tại PNJ và các thương hiệu khác có thể thay đổi liên tục trong ngày.