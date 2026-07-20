Giá vàng 9999 PNJ hôm nay 20/7/2026 bao nhiêu 1 chỉ?

(VTC News) -

Vàng 9999 là loại vàng có độ tinh khiết rất cao, chứa tới 99,99% vàng nguyên chất, phần tạp chất chỉ chiếm khoảng 0,01%. Trên thị trường, loại vàng này còn được biết đến với các tên gọi quen thuộc như vàng 24K, vàng ta hoặc vàng ròng.

Đặc điểm của vàng 9999

Nhờ hàm lượng vàng nguyên chất gần như tuyệt đối, vàng 9999 sở hữu màu vàng ánh kim đặc trưng cùng đặc tính mềm và có độ dẻo cao.

Tuy nhiên, cũng vì khá mềm nên sản phẩm dễ bị trầy xước hoặc biến dạng khi chịu tác động mạnh. Do đó, vàng 9999 thường được sử dụng để chế tác vàng miếng, vàng thỏi hoặc nhẫn trơn, thay vì làm các mẫu trang sức có thiết kế phức tạp hoặc gắn đá quý.

Vàng 9999 thường chế tác dưới dạng vàng miếng, vàng nhẫn. (Ảnh minh họa: AI)

Giá vàng 9999 PNJ hôm nay bao nhiêu 1 chỉ?

Cập nhật lúc 7h sáng nay (20/7/2026), giá vàng 9999 tại PNJ được niêm yết dao động trong khoảng 13,95 - 14,75 triệu đồng/chỉ (mua vào - bán ra), tùy loại.

Bảng giá vàng tại PNJ tính đến 7h ngày 20/7/2026

Loại vàng Giá mua vào Giá bán ra Đơn vị Vàng miếng SJC 999.9 14.400.000 14.750.000 đồng/chỉ Nhẫn Trơn PNJ 999.9 14.250.000 14.650.000 đồng/chỉ Vàng Kim Bảo 999.9 14.250.000 14.650.000 đồng/chỉ Vàng nữ trang 999.9 13.950.000 14.450.000 đồng/chỉ Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 14.250.000 14.650.000 đồng/chỉ Vàng PNJ - Phượng Hoàng 14.250.000 14.650.000 đồng/chỉ Vàng nữ trang 999 13.936.000 14.436.000 đồng/chỉ Vàng nữ trang 9920 13.714.000 14.334.000 đồng/chỉ Vàng nữ trang 99 13.686.000 14.306.000 đồng/chỉ Vàng 916 (22K) 12.616.000 13.236.000 đồng/chỉ Vàng 750 (18K) 9.848.000 10.838.000 đồng/chỉ Vàng 680 (16.3K) 8.836.000 9.826.000 đồng/chỉ Vàng 650 (15.6K) 8.403.000 9.393.000 đồng/chỉ Vàng 610 (14.6K) 7.825.000 8.815.000 đồng/chỉ Vàng 585 (14K) 7.463.000 8.453.000 đồng/chỉ Vàng 416 (10K) 5.021.000 6.011.000 đồng/chỉ Vàng 375 (9K) 4.429.000 5.419.000 đồng/chỉ Vàng 333 (8K) 3.839.000 4.812.000 đồng/chỉ

So sánh giá vàng tại PNJ với các thương hiệu lớn trên thị trường

Dưới đây là bảng so sánh giá vàng 9999 hôm nay tại PNJ với các thương hiệu lớn tại thị trường Việt Nam (tính đến 7h ngày 20/7/2026):

Thương hiệu Loại vàng Giá mua vào Giá bán ra Đơn vị PNJ Vàng miếng SJC 999.9 14.400.000 14.750.000 đồng/chỉ Nhẫn Trơn PNJ 999.9 14.250.000 14.650.000 đồng/chỉ SJC Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 14.450.000 14.750.000 đồng/chỉ Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 14.300.000 14.650.000 đồng/chỉ Doji Vàng miếng SJC 14.450.000 14.750.000 đồng/chỉ Nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng 14.330.000 14.730.000 đồng/chỉ Bảo Tín Minh Châu Vàng miếng VRTL Bảo Tín Minh Châu 999.9 14.260.000 14.660.000 đồng/chỉ Nhẫn tròn trơn Bảo Tín Minh Châu 999.9 14.260.000 14.660.000 đồng/chỉ Trang sức Vàng Rồng Thăng Long 999.9 14.060.000 14.560.000 đồng/chỉ Phú Quý Phú Quý 1 Lượng 999.9 14.300.000 14.650.000 đồng/chỉ Nhẫn tròn Phú Quý 999.9 14.300.000 14.650.000 đồng/chỉ

Thông tin mang tính tham khảo, giá vàng 9999 tại PNJ và các thương hiệu khác có thể thay đổi liên tục trong ngày.