Đà Nẵng: Tiếp nhận hơn 500 nguồn tin, quy tập 29 hài cốt liệt sĩ

(VTC News) -

Ngày 28/7, Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ TP Đà Nẵng tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả triển khai “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”, đồng thời xác định nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới.

Theo báo cáo, Bộ Chỉ huy Quân sự TP Đà Nẵng tiếp tục duy trì hiệu quả hoạt động của lực lượng chuyên trách; tiếp nhận, xử lý hơn 500 nguồn tin, tổ chức trên 100 đợt khảo sát và xác định 320 vị trí nghi có hài cốt liệt sĩ cần khai quật. Các lực lượng đã tìm kiếm, quy tập được 29 hài cốt liệt sĩ.

Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Trần Anh Tuấn phát biểu tại hội nghị.

Đối với nhiệm vụ lấy mẫu sinh phẩm phục vụ xác định danh tính, thành phố đã triển khai tại hầu hết các nghĩa trang liệt sĩ. Đến ngày 27/7, các đơn vị đã khai quật gần 5.000 phần mộ, thu được hơn 2.300 mẫu, đạt 46,33%; trong đó, 891 mẫu đã được bàn giao cho Viện Pháp y để giám định ADN.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Trần Anh Tuấn yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương tập trung cao độ, huy động tối đa lực lượng, phương tiện, đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu hoàn thành việc lấy mẫu hài cốt liệt sĩ chưa xác định được thông tin trong tháng 9/2026. Đồng thời, tiếp tục mở rộng tìm kiếm, quy tập tại các địa bàn trọng điểm, nơi còn nhiều nguồn tin và dấu tích về liệt sĩ.

Một vị trí tìm thấy hài cốt liệt sĩ.

Thành phố sẽ tiếp tục kiện toàn Ban Chỉ đạo và các tổ giúp việc; nâng cao trách nhiệm, hiệu quả phối hợp giữa lực lượng quân sự với các sở, ban, ngành, đoàn thể và địa phương. Cùng với đó, tập trung rà soát, hoàn thiện hồ sơ, dữ liệu bản đồ; khai thác thông tin từ nhân chứng lịch sử, cựu chiến binh và nhân dân; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động các tổ chức, cá nhân cung cấp thông tin về liệt sĩ, kịp thời tháo gỡ khó khăn, bảo đảm “Chiến dịch 500 ngày đêm” được triển khai quyết liệt, đúng tiến độ và đạt hiệu quả thiết thực.