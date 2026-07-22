57 năm sau trận bom vùi lấp hang Đá Sập, đã tìm thấy 8 hài cốt liệt sĩ

(VTC News) -

Ngày 22/7, Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự TP Đà Nẵng tiếp tục phát hiện, cất bốc thêm 1 hài cốt liệt sĩ tại khu vực hang Đá Sập (xã Hà Nha), nâng tổng số hài cốt liệt sĩ được tìm thấy tại đây lên 8.

Đến thời điểm hiện tại, lực lượng chức năng Đà Nẵng tìm thấy tổng cộng 8 hài cốt liệt sĩ ở hang Đá Sập.

Đại tá Trần Hữu Ích, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố, đã trực tiếp kiểm tra hiện trường, động viên cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ; đồng thời chỉ đạo tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm, rà soát kỹ từng khu vực nghi có dấu tích liệt sĩ, bảo đảm không bỏ sót hài cốt và di vật còn nằm lại trong lòng hang.

Nhiều ngày liên tục bám hiện trường, cán bộ, chiến sĩ Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ đã vượt qua địa hình hiểm trở, không gian chật hẹp, thiếu ánh sáng và nguy cơ sạt lở trong lòng hang. Từng lớp đất, đá được bóc tách cẩn trọng bằng phương pháp thủ công; từng dấu tích nhỏ đều được kiểm tra, đánh dấu, thu thập và bảo quản chặt chẽ.

Chính sự kiên trì, tỉ mỉ và tinh thần trách nhiệm ấy đã giúp lực lượng làm nhiệm vụ tìm thấy hài cốt liệt sĩ thứ 8, đúng với thông tin thu thập từ nhân chứng lịch sử, kết quả khảo sát thực địa trước đó.

Cùng với các hài cốt, lực lượng tìm kiếm còn phát hiện nhiều di vật như mảnh vải, nút áo, dép cao su, mũ cối, bút bi, lọ thuốc và một số vật dụng sinh hoạt, chiến đấu còn sót lại sau chiến tranh.

Toàn bộ hài cốt, di vật và mẫu sinh phẩm được thu thập, bảo quản theo đúng quy trình để phục vụ công tác giám định ADN, xác định danh tính các liệt sĩ.

Trong kháng chiến, hang Đá Sập có vị trí chiến lược quan trọng, là nơi tập kết, trú quân, trung chuyển của nhiều đơn vị chủ lực như Trung đoàn 31, Trung đoàn 36, Trung đoàn 141, Trung đoàn 575, lực lượng Vận tải 130, Bệnh xá 78 cùng nhiều cán bộ, chiến sĩ từ cánh Bắc Hòa Vang sang Đại Lộc nhận gạo, mua thực phẩm và thực hiện nhiệm vụ chiến đấu.

Đây cũng là nơi Công ty Lương thực, Thương nghiệp của Mặt trận 44 thu mua, thu gom lương thực từ cơ sở vùng địch chiếm đóng để cấp cho bộ đội.

Khoảng 9h ngày 25/4/1969, địch phát hiện, bắn pháo hiệu chỉ điểm, sau đó pháo binh từ núi Lở cùng máy bay F4 ném bom hạng nặng vào khu vực nghi có bộ đội trú quân. Hang Đá Sập bị bom đánh sập, đất đá trượt xuống bịt kín các cửa hang, khiến nhiều cán bộ thương nghiệp và bộ đội bị mắc kẹt, hy sinh.