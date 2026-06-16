57 năm sau trận bom ở hang Đá Sập, hé lộ dấu tích liệt sĩ

(VTC News) -

Ngày 16/6, Bộ Chỉ huy Quân sự TP Đà Nẵng tổ chức hội thảo xác minh, kết luận thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ tại hang Đá Sập (còn gọi là hang Thương Nghiệp K600) ở xã Hà Nha.

Trong kháng chiến, hang Đá Sập có vị trí chiến lược quan trọng, là nơi tập kết, trú quân, trung chuyển của nhiều đơn vị chủ lực như Trung đoàn 31, Trung đoàn 36, Trung đoàn 141, Trung đoàn 575, lực lượng Vận tải 130, Bệnh xá 78 cùng nhiều cán bộ, chiến sĩ từ cánh Bắc Hòa Vang sang Đại Lộc nhận gạo, mua thực phẩm và thực hiện nhiệm vụ chiến đấu.

Đây cũng là nơi Công ty Lương thực, Thương nghiệp của Mặt trận 44 thu mua, thu gom lương thực từ cơ sở vùng địch chiếm đóng để cấp cho bộ đội.

Quang cảnh hội thảo.

Khoảng 9h ngày 25/4/1969, địch phát hiện, bắn pháo hiệu chỉ điểm, sau đó pháo binh từ núi Lở cùng máy bay F4 ném bom hạng nặng vào khu vực nghi có bộ đội trú quân. Hang Đá Sập bị bom đánh sập, đất đá trượt xuống bịt kín các cửa hang, khiến nhiều cán bộ thương nghiệp và bộ đội bị mắc kẹt, hy sinh.

Qua khảo sát thực địa, lực lượng chức năng phát hiện nhiều di vật như dép cao su, dép rọ, tấm vải dù, áo mưa, pin đại, dây thông tin, dao, ví cá nhân, lon cá hộp, bàn chải đánh răng, đạn AK và khu vực kho đạn có khoảng 18 đến 20 quả đạn nhiều chủng loại.

Tại vị trí được xác định là nơi trúng bom, đoàn khảo sát phát hiện 1 đôi dép rọ nữ, nhiều di vật và 1 đoạn xương ống chân dài khoảng 35 đến 40cm nằm lộ thiên trong hang; đồng thời khoanh vùng, giữ nguyên hiện trường.

Hội thảo nhằm thu thập, tổng hợp ý kiến của các cơ quan chức năng, đơn vị quân đội, nhân chứng lịch sử, cựu chiến binh và thân nhân liệt sĩ; qua đó xác minh, đối chiếu, đánh giá độ tin cậy của các nguồn thông tin, tài liệu liên quan đến liệt sĩ, mộ liệt sĩ tại hang Đá Sập.

Các đại biểu tập trung làm rõ vị trí, tọa độ, hiện trạng khu vực; dự báo số lượng hài cốt liệt sĩ; phiên hiệu đơn vị, thời gian hy sinh và danh tính liệt sĩ nếu đủ căn cứ. Đây là cơ sở khoa học, pháp lý để chỉ đạo khảo sát, khai quật, tìm kiếm và quy tập hài cốt liệt sĩ.

Sau hội thảo, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố đề nghị các cơ quan, đơn vị tiếp tục tuyên truyền, thu thập thêm thông tin; đồng thời đề xuất phương án khai quật thủ công do địa hình phức tạp, kết hợp rà phá bom mìn, xử lý vật nổ và tổ chức quy tập hài cốt liệt sĩ theo quy định.