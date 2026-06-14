Quảng Ngãi: Đào rãnh thăm dò, tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại đường Trường Chinh

Ngày 14/6, Đội tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ (Đội K53, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ngãi) phối hợp với các đơn vị liên quan bắt đầu đào rãnh ngang thăm dò tại khu vực đường Trường Chinh (phường Đăk Cấm), phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

Lực lượng chức năng tiến hành đào rãnh ngang. (Ảnh: Dư Toán/TTXVN)

Theo kế hoạch, đơn vị sẽ thực hiện đào 4 rãnh thăm dò trước nhà số 230, 242, 278 đường Trường Chinh và khu vực trước cổng Nghĩa trang liệt sĩ phường Đăk Cấm.

Theo đó, rãnh thăm dò đầu tiên được triển khai trước số nhà 230 đường Trường Chinh. Lực lượng chức năng sử dụng phương tiện cơ giới để cắt, đục, bóc tách lớp nhựa đường và bê tông kiên cố trên bề mặt. Sau đó, việc kiểm tra được chuyển sang đào thủ công nhằm bảo đảm thận trọng, hạn chế tối đa ảnh hưởng đến các dấu vết dưới lòng đất.

Theo kế hoạch, lực lượng chức năng sẽ đào 4 rãnh ngang tại các vị trí được xác định dựa trên kết quả khảo sát bằng radar xuyên đất (GPR). Việc đào các rãnh ngang sẽ giúp xác định rãnh hào chôn cất liệt sĩ. Phương pháp này được đánh giá có tính khoa học, chi phí hợp lý, đồng thời giảm thiểu ảnh hưởng đến hạ tầng và mỹ quan đô thị.

Song song với việc đào rãnh ngang trên tuyến đường Trường Chinh, lực lượng chức năng tiếp tục đào thủ công tại khu vực phía trước Nghĩa trang liệt sĩ phường Đăk Cấm nhằm mở rộng phạm vi tìm kiếm triển khai trong những ngày qua.

Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Quảng Ngãi, từ ngày 5-12/6, khoảng 30 cán bộ, chiến sĩ thường xuyên tham gia thực hiện nhiệm vụ, nòng cốt là Đội K53.

Các lực lượng huy động máy xúc cơ giới, xe tải, radar xuyên đất (GPR), máy dò kim loại, dò vật nổ cùng nhiều phương tiện, trang thiết bị phục vụ khảo sát, tìm kiếm.

Lực lượng chức năng tiến hành đào rãnh ngang.

Qua khảo sát khoảng 300 m2 tại các khu vực nghi vấn, lực lượng chức năng đã đào hơn 100m hào thăm dò với độ sâu từ 0,6 - 3m tại nhiều vị trí trong và xung quanh Nghĩa trang liệt sĩ phường Đăk Cấm, dọc tuyến đường Trường Chinh. Từ ngày 5 - 12/6, tổng khối lượng bóc tách, kiểm tra địa tầng và hoàn trả mặt bằng gần 1.000 m3 đất, đá.

Trước đó, công tác khai quật, tìm kiếm và quy tập hài cốt liệt sĩ tại khu vực đường Trường Chinh, thuộc địa bàn phường Đăk Cấm và phường Kon Tum được chia thành 3 giai đoạn: Giai đoạn 1 từ ngày 6 - 20/6; giai đoạn 2 từ ngày 21/6 - 25/7; giai đoạn 3 từ ngày 26/7 đến hết năm 2026.

Việc tìm kiếm được triển khai theo hình thức “cuốn chiếu”, ưu tiên thực hiện trước tại các vị trí thuận lợi, khu vực phức tạp sẽ tiến hành sau, với phương châm “chắc đến đâu làm đến đó, dễ làm trước, khó làm sau, thận trọng, tỉ mỉ”, phát huy tinh thần trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ tham gia nhiệm vụ.