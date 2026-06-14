XSMB chủ nhật ngày 14/6. Kết quả xổ số miền Bắc hôm nay 14/6/2026 được quay số mở thưởng vào lúc 18h15. Toàn bộ KQXSMB 14/6/2026 sẽ được công bố lần lượt từ giải bảy, giải sáu, giải năm, giải tư, giải ba, giải nhì, giải nhất và cuối cùng là giải đặc biệt.

XSMB 14/6 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Bắc hôm nay 14/6/2026 - Xổ số miền Bắc chủ nhật - KQXSMB hôm nay

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Kết quả xổ số miền Bắc ngày 11/6/2026, xem trực tiếp XSMB thứ 5 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất, được quay thưởng bởi Công ty xổ số kiến thiết Hà Nội (XSHN).

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Kết quả xổ số miền Bắc ngày 10/6/2026, xem trực tiếp XSMB thứ 4 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất, được quay thưởng bởi Công ty xổ số kiến thiết Bắc Ninh (XSBN).

XSMB 10/6, kết quả xổ số miền Bắc (KQXSMB) ngày 10/6/2026.

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Kết quả xổ số miền Bắc ngày 9/6/2026, xem trực tiếp XSMB thứ 3 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất, được quay thưởng bởi Công ty xổ số kiến thiết Quảng Ninh (XSQN).

XSMB 9/6, kết quả xổ số miền Bắc (KQXSMB) ngày 9/6/2026.

Lịch mở thưởng xổ số miền Bắc (XSMB)

- Thứ Hai: XSMB sẽ được quay thưởng tại đài Hà Nội (XSHN).

- Thứ Ba: XSMB sẽ được mở thưởng tại đài Quảng Ninh (XSQN).

- Thứ Tư: XSMB sẽ được quay số tại đài Bắc Ninh (XSBN).

- Thứ Năm: XSMB sẽ được tiếp tục quay tại đài Hà Nội (XSHN).

- Thứ Sáu: XSMB sẽ được mở thưởng tại đài Hải Phòng (XSHP).

- Thứ Bảy: XSMB sẽ được quay số tại đài Nam Định (XSNĐ).

- Chủ Nhật: XSMB sẽ được quay thưởng tại đài Thái Bình (XSTB).

Thời hạn lĩnh thưởng, trả thưởng XSMB

- Vé xổ số miền Bắc (XSMB) trúng thưởng chỉ có giá trị lĩnh giải trong vòng 30 ngày kể từ ngày mở thưởng. Sau thời hạn này, vé sẽ không còn hiệu lực nhận thưởng.

- Công ty xổ số kiến thiết XSMB thực hiện chi trả giải thưởng trong vòng 5 ngày làm việc kể từ khi tiếp nhận yêu cầu hợp lệ, đồng thời luôn cố gắng rút ngắn thời gian xử lý để người chơi sớm nhận được tiền thưởng.

- Toàn bộ quy trình trả thưởng XSMB được thực hiện nhanh chóng, chính xác và minh bạch, đảm bảo người trúng nhận thưởng thuận tiện và đúng quy định.

Vé số miền bắc sẽ được bán trước bao nhiêu ngày?

- XSMB được tổ chức với 6 đài quay số, mỗi ngày chỉ có một đài thực hiện mở thưởng theo lịch cố định: Thứ Hai – Hà Nội, Thứ Ba – Quảng Ninh, Thứ Tư – Bắc Ninh, Thứ Năm – Hà Nội, Thứ Sáu – Hải Phòng, Thứ Bảy – Nam Định và Chủ Nhật – Thái Bình.

- Trong ngày quay số, các đài sẽ phát hành vé trên toàn khu vực miền Bắc, nhưng chỉ được thực hiện đúng trong ngày quy định và không kéo dài sang ngày khác theo quy định hiện hành.

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