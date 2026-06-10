XSMB thứ 4 ngày 10/6. Kết quả xổ số miền Bắc hôm nay 10/6/2026 được quay số mở thưởng vào lúc 18h15. Toàn bộ KQXSMB 10/6/2026 sẽ được công bố lần lượt từ giải bảy, giải sáu, giải năm, giải tư, giải ba, giải nhì, giải nhất và cuối cùng là giải đặc biệt.

XSMB 10/6 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Bắc hôm nay 10/6/2026 - Xổ số miền Bắc thứ 4 - KQXSMB hôm nay

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XSMB 8/6, kết quả xổ số miền Bắc (KQXSMB) ngày 8/6/2026.

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Kết quả xổ số miền Bắc ngày 7/6/2026, xem trực tiếp XSMB chủ nhật hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất, được quay thưởng bởi Công ty xổ số kiến thiết Thái Bình (XSTB).

XSMB 7/6, kết quả xổ số miền Bắc (KQXSMB) ngày 7/6/2026.

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Kết quả xổ số miền Bắc ngày 6/6/2026, xem trực tiếp XSMB thứ 7 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất, được quay thưởng bởi Công ty xổ số kiến thiết Nam Định (XSNĐ).

XSMB 6/6, kết quả xổ số miền Bắc (KQXSMB) ngày 6/6/2026.

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Kết quả xổ số miền Bắc ngày 5/6/2026, xem trực tiếp XSMB thứ 6 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất, được quay thưởng bởi Công ty xổ số kiến thiết Hải Phòng (XSHP).

XSMB 5/6, kết quả xổ số miền Bắc (KQXSMB) ngày 5/6/2026.

Lịch mở thưởng xổ số miền Bắc (XSMB)

- Thứ Hai: Xổ số miền Bắc (XSMB) tiến hành quay thưởng ở đài Hà Nội (XSHN).

- Thứ Ba: Xổ số miền Bắc (XSMB) tiến hành mở thưởng tại đài Quảng Ninh (XSQN).

- Thứ Tư: Xổ số miền Bắc (XSMB) tiến hành quay số tại đài Bắc Ninh (XSBN).

- Thứ Năm: Xổ số miền Bắc (XSMB) tiến hành tiếp tục quay tại đài Hà Nội (XSHN).

- Thứ Sáu: Xổ số miền Bắc (XSMB) tiến hành mở thưởng tại đài Hải Phòng (XSHP).

- Thứ Bảy: Xổ số miền Bắc (XSMB) tiến hành quay số tại đài Nam Định (XSNĐ).

- Chủ Nhật: Xổ số miền Bắc (XSMB) tiến hành được quay tại đài Thái Bình (XSTB).

Chuẩn bị đầy đủ giấy tờ khi nhận thưởng

- Khi thực hiện thủ tục nhận thưởng xổ số miền Bắc (XSMB), người trúng giải cần chuẩn bị vé số còn nguyên vẹn, không rách hoặc tẩy xóa.

- Đồng thời, cần xuất trình giấy tờ tùy thân hợp lệ như căn cước công dân, hộ chiếu hoặc visa còn hiệu lực để phục vụ việc xác minh thông tin. Việc cung cấp đầy đủ giấy tờ giúp quá trình trao thưởng diễn ra minh bạch, đúng quy định và hạn chế các trường hợp gian lận.

Tránh làm rách vé, nhòe mực

- Khi tham gia xổ số miền Bắc, việc giữ gìn vé số cẩn thận là rất quan trọng để đảm bảo quyền lợi khi trúng thưởng. Vé cần còn nguyên vẹn, không rách, không nhòe mực hay tẩy xóa bất kỳ thông tin nào.

- Nếu vé bị hư hỏng hoặc không đúng hình thức theo quy định, người chơi có thể bị từ chối trả thưởng dù kết quả trúng giải.

- Vì vậy, sau khi mua vé, bạn nên bảo quản cẩn thận trong suốt thời gian chờ quay số để đảm bảo quyền lợi của mình.

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