XSMB thứ 6 ngày 5/6. Kết quả xổ số miền Bắc hôm nay 5/6/2026 được quay số mở thưởng vào lúc 18h15. Toàn bộ KQXSMB 5/6/2026 sẽ được công bố lần lượt từ giải bảy, giải sáu, giải năm, giải tư, giải ba, giải nhì, giải nhất và cuối cùng là giải đặc biệt.

XSMB 5/6 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Bắc hôm nay 5/6/2026 - Xổ số miền Bắc thứ 6 - KQXSMB hôm nay

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Lịch mở thưởng xổ số miền Bắc (XSMB)

- Thứ Hai: XSMB sẽ được tiến hành quay thưởng tại đài Hà Nội (XSHN).

- Thứ Ba: XSMB sẽ tiến hành mở thưởng tại đài Quảng Ninh (XSQN).

- Thứ Tư: XSMB sẽ tiến hành quay số tại đài Bắc Ninh (XSBN).

- Thứ Năm: XSMB sẽ tiến hành tiếp tục quay tại đài Hà Nội (XSHN).

- Thứ Sáu: XSMB sẽ tiến hành mở thưởng tại đài Hải Phòng (XSHP).

- Thứ Bảy: XSMB sẽ tiến hành quay số tại đài Nam Định (XSNĐ).

- Chủ Nhật: XSMB sẽ tiến hành được quay tại đài Thái Bình (XSTB).

Thời hạn lĩnh thưởng, trả thưởng XSMB

- Theo quy định của xổ số miền Bắc (XSMB), vé trúng thưởng chỉ được công nhận giá trị lĩnh giải trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày công bố kết quả. Khi quá thời gian này, vé sẽ không còn hiệu lực nhận thưởng theo quy định hiện hành.

- Sau khi người trúng thưởng nộp đầy đủ hồ sơ hợp lệ, công ty xổ số kiến thiết miền Bắc sẽ tiến hành chi trả trong tối đa 5 ngày làm việc. Trên thực tế, nhiều trường hợp được giải quyết sớm hơn để đảm bảo người chơi nhận thưởng kịp thời.

- Quy trình trả thưởng của XSMB luôn được thực hiện minh bạch, rõ ràng và đúng quy định, giúp người trúng thưởng dễ dàng hoàn tất thủ tục và đảm bảo đầy đủ quyền lợi khi sở hữu vé hợp lệ.

Điều kiện vé lĩnh thưởng XSMB

Để được công nhận và nhận thưởng từ xổ số miền Bắc (XSMB), vé trúng cần đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau:

- Vé phải do Công ty xổ số kiến thiết XSMB phát hành hợp lệ, có đầy đủ thông tin rõ ràng và chính xác theo quy định.

- Dãy số trên vé phải trùng khớp với một trong các kết quả trúng thưởng của kỳ quay số XSMB đã công bố.

- Vé cần giữ nguyên trạng, không rách, không chắp vá, không tẩy xóa hay chỉnh sửa so với hình thức ban đầu khi phát hành.

- Thời hạn lĩnh thưởng tối đa là 30 ngày kể từ ngày mở thưởng, quá thời gian này vé sẽ không còn giá trị nhận giải.

- Vé không thuộc trường hợp tranh chấp, khiếu nại; mọi vấn đề pháp lý liên quan phải được giải quyết xong trước khi tiến hành chi trả.

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