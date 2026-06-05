Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam: Còn dư địa để tăng ngày nghỉ lễ

(VTC News) -

Trưa 5/6, tại họp báo thông tin kết quả Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam, báo chí đề nghị Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam làm rõ lý do đề xuất bổ sung 2 ngày nghỉ dịp Quốc khánh.

Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Ngọ Duy Hiểu. (Ảnh: Hữu Chánh)

Trả lời nội dung này, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Ngọ Duy Hiểu cho biết, so với mặt bằng chung của các quốc gia trong khu vực, số ngày nghỉ lễ của Việt Nam hiện nay chưa cao bằng mức bình quân. "Như vậy, dư địa để tăng ngày nghỉ lễ ở Việt Nam là còn", ông Hiểu nói.

Trước ý kiến lo ngại việc tăng thêm ngày nghỉ lễ sẽ tác động tiêu cực, gây áp lực lên doanh nghiệp, ông Ngọ Duy Hiểu cho rằng, việc tăng ngày nghỉ lễ không gây tác động tiêu cực đến doanh nghiệp, mà ngược lại có thể mang lại nhiều lợi ích cho người lao động và nền kinh tế.

"Việc tăng ngày nghỉ lễ sẽ tạo cơ hội để tái sản xuất sức lao động cho người lao động, từ đó họ làm việc với năng suất cao hơn, chất lượng tốt hơn. Đồng thời, đây cũng là cơ hội để người lao động chăm lo cho gia đình", Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam nhấn mạnh.

Ở góc độ kinh tế nói chung, ông Ngọ Duy Hiểu cho rằng, việc gia tăng ngày nghỉ lễ cũng giúp kích cầu tiêu dùng, nhất là lĩnh vực dịch vụ, du lịch.

Về đề xuất ngày nghỉ lễ gắn với ngày Quốc khánh 2/9, ông Hiểu cho biết, qua lắng nghe nhiều ý kiến có thể thấy đoàn viên, người lao động ước mơ được đưa con đến trường trong ngày khai giảng.

"Tôi cho rằng ước mơ rất chính đáng, rất con người, với cả người mẹ và con trẻ. Thậm chí trường học cũng mong muốn học sinh được gia đình, bố mẹ quan tâm, chăm lo việc này. Khi điều kiện cho phép thì pháp luật cũng nên quy phạm hóa, chính thức hóa quy định này để người lao động được hưởng. Tôi cho rằng mọi đối tượng trong xã hội đều được hưởng khi đã xác định đây là ngày nghỉ lễ", ông Ngọ Duy Hiểu nói.

Về băn khoăn liên quan đến hoạt động của ngành giáo dục nếu ngày khai giảng trở thành ngày nghỉ lễ, ông Hiểu cho rằng giáo viên vẫn có thể làm việc bình thường để tổ chức đón học sinh đến trường.

"Tôi cũng đã trao đổi với một số giáo viên mầm non, các cô nói rất sẵn sàng làm việc vào những ngày đó để đón các con", ông Hiểu chia sẻ.

Theo lãnh đạo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, đề xuất tăng ngày nghỉ lễ còn gắn với mục tiêu chăm sóc sức khỏe tinh thần, giảm căng thẳng và phòng ngừa tình trạng kiệt sức trong lực lượng lao động, phù hợp với yêu cầu nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong bối cảnh hiện nay.

Theo báo cáo tổng hợp kiến nghị của đoàn viên, người lao động và tổchức công đoàn gửi đến Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam kiến nghị xem xét bổ sung 2 ngày nghỉ dịp Quốc khánh để người dân cả nước được nghỉ từ 2/9 đến hết 5/9.

Đề xuất trên nhằm tạo cơ hội cho người lao động được đưa con đến trường trong ngày khai giảng; kết hợp với các giải pháp nâng cao năng suất lao động để thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số.