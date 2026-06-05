Từ 1/7, khám bệnh Bảo hiểm y tế dưới 379.500 đồng không phải trả tiền

(VTC News) -

Từ ngày 1/7, khi mức lương cơ sở tăng từ 2,34 triệu đồng lên 2,53 triệu đồng/tháng, hàng loạt quyền lợi của người tham gia bảo hiểm y tế cũng được điều chỉnh theo hướng có lợi hơn, trong đó người dân sẽ không phải trả tiền đối với nhiều trường hợp khám chữa bệnh có chi phí thấp.

Cụ thể, người tham gia Bảo hiểm y tế sẽ được quỹ bảo hiểm thanh toán toàn bộ chi phí khám chữa bệnh nếu tổng chi phí một lần khám thấp hơn 15% mức lương cơ sở, tương đương 379.500 đồng. Mức này tăng thêm 28.500 đồng so với quy định hiện hành.

Đối với người tham gia Bảo hiểm y tế đủ 5 năm liên tục, quyền lợi cũng được mở rộng. Từ ngày 1/7, khi tổng số tiền cùng chi trả trong năm vượt quá 15,18 triệu đồng (bằng 6 lần mức lương cơ sở mới), quỹ Bảo hiểm y tế sẽ thanh toán 100% chi phí khám chữa bệnh đúng tuyến trong phạm vi được hưởng. Điều này đồng nghĩa người bệnh sẽ không phải tiếp tục chi trả phần 5% hoặc 20% chi phí như trước.

Từ ngày 1/7, nhiều quyền lợi BHYT được nâng lên theo mức lương cơ sở mới

Ngoài ra, mức thanh toán đối với một số dịch vụ kỹ thuật có chi phí cao cũng được nâng lên. Quỹ Bảo hiểm y tế sẽ chi trả chi phí thiết bị y tế sử dụng trong các kỹ thuật như phẫu thuật, can thiệp tim mạch, đặt stent hay lọc máu với mức tối đa không quá 45 tháng lương cơ sở, tương đương 113,85 triệu đồng cho mỗi lần sử dụng dịch vụ.

Một số trường hợp thanh toán trực tiếp cũng được điều chỉnh. Người có thẻ Bảo hiểm y tế điều trị nội trú tại cơ sở khám chữa bệnh cấp chuyên sâu không ký hợp đồng Bảo hiểm y tế (trừ trường hợp cấp cứu) được quỹ BHYT thanh toán tối đa 6,325 triệu đồng.

Đáng chú ý, người bệnh quên xuất trình thẻ Bảo hiểm y tế hoặc thông tin Bảo hiểm y tế khi làm thủ tục khám chữa bệnh nhưng bổ sung trước khi kết thúc đợt điều trị vẫn được thanh toán theo mức hưởng quy định.

Trong trường hợp khám ngoại trú, mức thanh toán tối đa là 379.500 đồng cho mỗi lượt khám. Với điều trị nội trú, quỹ Bảo hiểm y tế thanh toán tối đa 1,265 triệu đồng cho mỗi đợt điều trị.

Việc điều chỉnh mức lương cơ sở từ ngày 1/7 không chỉ làm tăng thu nhập của nhiều nhóm đối tượng mà còn giúp mở rộng quyền lợi, giảm gánh nặng chi phí khám chữa bệnh cho hàng triệu người tham gia BHYT trên cả nước.