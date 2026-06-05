Hội thảo khoa học về hai lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh

(VTC News) -

Sáng 5/6, tại TP.HCM, Bộ Quốc phòng phối hợp Thành ủy TP.HCM tổ chức Hội thảo khoa học “Lời kêu gọi Toàn quốc kháng chiến" - Lời kêu gọi đồng bào và chiến sĩ cả nước - Ý chí bảo vệ độc lập, tự do với tinh thần tự chủ chiến lược, tự cường, tự tin trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam”.

Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng phát biểu tại hội thảo.

Hội thảo được tổ chức nhân kỷ niệm 80 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi Toàn quốc kháng chiến (19/12/1946 - 19/12/2026) và 60 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi đồng bào và chiến sĩ cả nước (17/7/1966 - 17/7/2026).

Phát biểu khai mạc hội thảo, Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng nhấn mạnh, hai lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh là những văn kiện lịch sử đặc biệt, kết tinh ý chí bảo vệ độc lập, tự do, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và tinh thần tự chủ, tự lực, tự cường của dân tộc Việt Nam.

Theo Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu, trong bối cảnh đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới với nhiều thời cơ và thách thức đan xen, việc nghiên cứu, làm rõ giá trị lịch sử và thời đại của hai lời kêu gọi có ý nghĩa quan trọng đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Ông Lê Quốc Phong - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM, Trưởng Ban chỉ đạo hội thảo.

Lời kêu gọi Toàn quốc kháng chiến ngày 19/12/1946 đã hiệu triệu toàn dân đứng lên bảo vệ nền độc lập non trẻ của đất nước trước cuộc tái xâm lược của thực dân Pháp. Hai mươi năm sau, trong bối cảnh cuộc kháng chiến chống Mỹ bước vào giai đoạn ác liệt, Lời kêu gọi đồng bào và chiến sĩ cả nước ngày 17/7/1966 tiếp tục khẳng định chân lý “Không có gì quý hơn độc lập, tự do”, trở thành nguồn cổ vũ to lớn đối với toàn dân tộc.

Ông Lê Quốc Phong - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM, Trưởng Ban chỉ đạo hội thảo nhấn mạnh, hai lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh là những văn kiện lịch sử đặc biệt, thể hiện khát vọng hòa bình, ý chí quyết tâm bảo vệ độc lập, tự do của dân tộc Việt Nam.

Hưởng ứng lời hiệu triệu của Bác, Đảng bộ và nhân dân TP.HCM luôn mang trong tim hình ảnh của Người như một điểm tựa tinh thần, phát huy chủ nghĩa anh hùng cách mạng, góp phần cùng cả nước làm nên thắng lợi của Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, thống nhất đất nước.

Hội thảo có sự tham gia của nhiều nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lão thành cách mạng.

Theo lãnh đạo TP.HCM, việc tổ chức hội thảo tại thành phố mang tên Bác có ý nghĩa đặc biệt. Đây là nơi khởi đầu hành trình tìm đường cứu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh cách đây 115 năm, đồng thời là địa phương luôn nỗ lực chuyển hóa tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thành những chương trình, công trình và việc làm cụ thể trong quá trình phát triển.

Từ những giá trị lịch sử và hiện thực của hai lời kêu gọi, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố sẽ tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, bồi đắp ý chí tự cường, khát vọng phát triển, xây dựng TP.HCM văn minh, hiện đại, nghĩa tình, xứng đáng với thành phố mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Tại hội thảo, các đại biểu tập trung phân tích bối cảnh ra đời, nội dung cốt lõi, giá trị lý luận và thực tiễn của hai lời kêu gọi; làm rõ sức sống của những tư tưởng lớn về độc lập dân tộc, đại đoàn kết toàn dân, tinh thần tự lực, tự cường trong các cuộc kháng chiến cũng như trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay.

Toàn cảnh hội thảo.

Các tham luận cũng tập trung luận giải yêu cầu phát huy ý chí bảo vệ độc lập, tự do gắn với tinh thần tự chủ chiến lược, tự cường, tự tin trong bối cảnh đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới; góp phần bổ sung cơ sở lý luận và thực tiễn cho công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Hội thảo dự kiến ghi nhận nhiều tham luận, ý kiến của các nhà khoa học, chuyên gia, tướng lĩnh, nhân chứng lịch sử và lãnh đạo các cơ quan Trung ương, địa phương.