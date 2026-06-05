Siêu mẫu Thanh Hằng ngồi bệt vỉa hè, khóc nức nở dưới mưa lúc 4h sáng

(VTC News) -

Siêu mẫu - diễn viên Thanh Hằng vừa tung ra đoạn video hậu trường hé lộ cảnh quay trong phim điện ảnh Mesdames Thanh Sắc. Đó chính là phân cảnh nhân vật Cầm Thanh do Thanh Hằng thủ vai ngồi bệt trên vỉa hè, khóc nức nở dưới cơn mưa tầm tã.

Sau khi chia sẻ, khoảnh khắc này nhanh chóng gây chú ý và nhận về lượt tương tác khủng trên khắp các nền tảng mạng xã hội.

Hậu trường cảnh quay khóc dưới mưa của Thanh Hằng.

Trong video hậu trường, khán giả có thể thấy rõ sau khi dồn hết tâm can diễn xong phân đoạn đỉnh điểm này và đạo diễn đã hô "cắt", Thanh Hằng vẫn bị chìm trong dòng cảm xúc quá lớn và chưa thể thoát vai ngay lập tức. Nữ diễn viên đứng giữa set quay khóc nức nở, khiến các thành viên trong ê-kíp phải ôm chặt và nhẹ nhàng vỗ về để giúp cô lấy lại bình tĩnh.

Để có được vài phút trên phim là cả quá trình chuẩn bị tâm lý nghiêm túc của Thanh Hằng. Trong suốt quá trình quay phim, nữ diễn viên thường ngồi lặng lẽ một mình ở một góc trên phim trường để lấy cảm xúc cho nhân vật.

Theo chia sẻ của ê-kíp, phân cảnh này bắt đầu quay từ 12h đêm và kéo dài ròng rã đến tận khoảng 4h sáng. Để chuẩn bị cho bối cảnh hoành tráng và chân thật này, ê-kíp phải làm việc cật lực suốt vài tiếng đồng hồ trước đó. Để tạo nên một cơn mưa tầm tã, nhà sản xuất phải huy động tới bốn chiếc xe bồn chuyên dụng để làm mưa nhân tạo.

Chia sẻ về cảnh quay này, Thanh Hằng nhớ lại: "Tôi rất lạnh, lạnh từ trong ra ngoài. Dù rất sợ nhưng tôi nhớ lời đạo diễn là phải tập trung diễn cái gì, diễn ra sao nên đã vượt qua cảm giác sợ hãi lẫn sự lạnh lẽo để làm cho thật tốt. Khi đạo diễn hô cắt là tôi khóc không ngừng suốt nửa tiếng vì cảm thương cho cuộc đời của Cầm Thanh".

Phân cảnh nặng tâm lý của Thanh Hằng trong phim.

Thanh Hằng vẫn bị chìm trong dòng cảm xúc quá lớn và chưa thể thoát vai ngay lập tức. Nữ diễn viên đứng giữa set quay khóc nức nở, khiến các thành viên trong ê-kíp phải vỗ về để lấy lại bình tĩnh.

Thanh Hằng tâm sự cô luôn cảm thấy xúc động mỗi khi có dịp xem lại thành quả. Sự đồng điệu giữa diễn viên và nhân vật lớn đến mức, mỗi lần ngồi trước màn hình xem lại các bản nháp của phim, cứ đến đúng phân đoạn này và một số phân đoạn khác là cô lại không kìm được nước mắt.