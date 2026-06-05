Bắt hiệu trưởng trường tiểu học ở Quảng Trị để điều tra nhận hối lộ

(VTC News) -

\Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Trị vừa thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam, khám xét chỗ ở và nơi làm việc đối với ông Nguyễn Văn Đông, Hiệu trưởng Trường Tiểu học số 2 Quảng Phúc, để điều tra về hành vi "Nhận hối lộ".

Cơ quan chức năng đọc lệnh bắt bị can để tạm giam đối với ông Nguyễn Văn Đông - Hiệu trưởng Trường Tiểu học số 2 Quảng Phúc

Ông Đông bị khởi tố trong vụ án "Nhận hối lộ" quy định tại Điều 354 Bộ luật Hình sự, xảy ra trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

Theo đó, việc bắt giữ được thực hiện vào lúc 16 giờ 45 cùng ngày tại trụ sở UBND phường Ba Đồn.

Trước đó, UBND phường Bắc Gianh đã ban hành quyết định tạm đình chỉ công tác đối với ông Nguyễn Văn Đông từ ngày 1/4 đến hết ngày 13/6 để phục vụ công tác điều tra của Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Trị.

Theo UBND phường Bắc Gianh, việc tạm đình chỉ được thực hiện trên cơ sở đề nghị của cơ quan điều tra liên quan đến một số vấn đề về tài chính.