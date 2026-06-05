(VTC News) -

Honda là hãng xe máy thương hiệu Nhật Bản có mặt sớm nhất tại Việt Nam. Xe máy Honda chiếm lĩnh thị trường Việt Nam với những mẫu xe thiết kế đẹp, động cơ bền bỉ và tiết kiệm nhiên liệu phù hợp với đại đa số người tiêu dùng.

Cùng với đó, xe máy Honda dễ vận hành, chi phí bảo dưỡng, sửa chữa cũng thấp hơn các dòng xe máy hãng khác và đặt biệt xe máy Honda khi bán lại ít mất giá hơn.

Tuy nhiên, Honda cũng là hãng xe có giá “biến động” nhất khi giá bán lẻ tại đại lý luôn cao hơn giá đề xuất của hãng khá nhiều. Dưới đây là cập nhật bảng giá xe máy Honda tháng 6/2026 mới nhất giúp người tiêu dùng có sự lựa chọn phù hợp nhất.

Bảng giá xe máy Honda tháng 6/2026

Bảng giá xe tay ga Honda tháng 6/2026 Honda Vision 2026 Giá đề xuất (đồng) Vision 2026 bản Tiêu chuẩn (không có Smartkey) 31.310.182 Vision 2026 bản Cao cấp 32.979.273 Vision 2026 bản Đặc biệt 34.353.818 Vision 2026 bản Thể thao 36.612.000 Giá xe Honda Air Blade 2026 Giá đề xuất Air Blade 125 bản Tiêu Chuẩn 42.208.363 Air Blade 125 bản Đặc biệt 43.386.545 Air Blade 125 ABS bản Thể thao 47.804.727 Air Blade 160 ABS bản Tiêu chuẩn 56.890.000 Air Blade 160 ABS bản Đặc biệt 58.090.000 Air Blade 160 ABS bản Thể thao 58.590.000 Giá xe Honda Vario 2026 Giá đề xuất Vario 160 CBS bản Tiêu Chuẩn 51.990.000 Vario 160 CBS bản Cao Cấp 52.490.000 Vario 160 ABS bản Đặc biệt 55.990.000 Vario 160 ABS bản Thể thao 56.490.000 Vario 125 bản Đặc biệt 40.735.637 Vario 125 bản Thể Thao 41.226.545 Giá xe Honda Lead 2026 Giá đề xuất Lead 125 bản Tiêu chuẩn 39.557.455 Lead 125 bản Cao cấp 41.717.455 Lead 125 bản Đặc biệt ABS 45.644.727 Giá xe Honda SH Mode 2026 Giá đề xuất SH Mode bản Tiêu chuẩn CBS 57.132.000 SH Mode bản Cao cấp ABS 62.139.273 SH Mode bản Đặc biệt ABS 63.317.455 SH Mode bản Thể thao ABS 63.808.363 Giá xe Honda SH 2026 Giá đề xuất SH 125i phanh CBS 76.473.818 SH 125i phanh ABS 83.837.455 SH 125i ABS bản Đặc biệt 85.015.637 SH 125i ABS bản Thể thao 85.506.545 SH 160i phanh CBS 95.090.000 SH 160i phanh ABS 102.590.000 SH 160i ABS bản Đặc biệt 103.790.000 SH 160i ABS bản Thể thao 104.290.000 Giá xe Honda SH350i Giá đề xuất SH350i phiên bản Cao cấp 151.190.000 SH350i phiên bản Đặc biệt 152.190.000 SH350i phiên bản Thể thao 152.690.000 Giá xe Honda ADV350 Giá đề xuất ADV350 165.990.000 Bảng giá xe số Honda tháng 6/2026 Giá xe Honda Wave 2026 Giá đề xuất Wave Alpha bản Tiêu chuẩn 17.859.273 Wave Alpha bản Đặc biệt 18.448.363 Wave Alpha Cổ điển 18.939.273 Wave RSX bản phanh cơ vành nan hoa 22.032.000 Wave RSX bản phanh đĩa vành nan hoa 23.602.909 Wave RSX bản Phanh đĩa vành đúc 25.566.545 Giá xe Honda Blade 2026 Giá đề xuất Blade 110 bản Tiêu chuẩn 18.900.000 Blade 110 bản Đặc biệt 20.470.000 Blade 110 bản Thể thao 21.943.636 Giá xe Honda Future 2026 Giá đề xuất Future 125 Fi bản tiêu chuẩn vành nan hoa 30.524.727 Future 125 Fi bản Cao cấp vành đúc 31.702.909 Future 125 Fi bản Đặc biệt vành đúc 32.193.818 Giá xe Honda Super Cub C125 Giá đề xuất Super Cub C125 Fi Tiêu chuẩn 86.292.000 Super Cub C125 Fi Đặc biệt 87.273.818 Giá xe Honda C125 2026 Giá đề xuất C125 2026 màu xám đen 85.801.091 Bảng giá xe côn tay Honda tháng 6/2026 Giá xe Winner R 2026 Giá đề xuất Winner R bản Tiêu chuẩn CBS 46.160.000 Winner R ABS bản Đặc biệt 50.060.000 Winner R ABS bản Thể thao 50.560.000 Giá xe Honda CBR150R Giá đề xuất CBR150R bản Tiêu chuẩn (Đen Đỏ) 72.290.000 CBR150R bản Thể thao (Đen) 73.790.000 CBR150R bản Đặc biệt (Đen xám) 73.290.000

Lưu ý: Giá bán mang tính chất tham khảo, chưa bao gồm khuyến mại tại đại lý, giá có thể thay đổi tùy theo khu vực và trang bị từng xe.