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Bảng giá xe máy Honda tháng 6/2026 mới nhất

(VTC News) -

Bài viết giới thiệu bảng giá xe máy Honda mới nhất tháng 6/2026 - giá niêm yết và lăn bánh mới nhất đầy đủ các phiên bản.

Honda là hãng xe máy thương hiệu Nhật Bản có mặt sớm nhất tại Việt Nam. Xe máy Honda chiếm lĩnh thị trường Việt Nam với những mẫu xe thiết kế đẹp, động cơ bền bỉ và tiết kiệm nhiên liệu phù hợp với đại đa số người tiêu dùng.

Cùng với đó, xe máy Honda dễ vận hành, chi phí bảo dưỡng, sửa chữa cũng thấp hơn các dòng xe máy hãng khác và đặt biệt xe máy Honda khi bán lại ít mất giá hơn.

Tuy nhiên, Honda cũng là hãng xe có giá “biến động” nhất khi giá bán lẻ tại đại lý luôn cao hơn giá đề xuất của hãng khá nhiều. Dưới đây là cập nhật bảng giá xe máy Honda tháng 6/2026 mới nhất giúp người tiêu dùng có sự lựa chọn phù hợp nhất.

Bảng giá xe máy Honda tháng 6/2026

Bảng giá xe tay ga Honda tháng 6/2026
Honda Vision 2026 Giá đề xuất (đồng)
Vision 2026 bản Tiêu chuẩn (không có Smartkey) 31.310.182
Vision 2026 bản Cao cấp 32.979.273
Vision 2026 bản Đặc biệt 34.353.818
Vision 2026 bản Thể thao 36.612.000 
Giá xe Honda Air Blade 2026 Giá đề xuất
Air Blade 125 bản Tiêu Chuẩn  42.208.363
Air Blade 125 bản Đặc biệt 43.386.545
Air Blade 125 ABS bản Thể thao 47.804.727
Air Blade 160 ABS bản Tiêu chuẩn 56.890.000
Air Blade 160 ABS bản Đặc biệt 58.090.000
Air Blade 160 ABS bản Thể thao 58.590.000
Giá xe Honda Vario 2026 Giá đề xuất
Vario 160 CBS bản Tiêu Chuẩn 51.990.000
Vario 160 CBS bản Cao Cấp 52.490.000
Vario 160 ABS bản Đặc biệt 55.990.000
Vario 160 ABS bản Thể thao 56.490.000
Vario 125 bản Đặc biệt 40.735.637
Vario 125 bản Thể Thao 41.226.545
Giá xe Honda Lead 2026 Giá đề xuất
Lead 125 bản Tiêu chuẩn 39.557.455
Lead 125 bản Cao cấp 41.717.455
Lead 125 bản Đặc biệt ABS 45.644.727
Giá xe Honda SH Mode 2026 Giá đề xuất 
SH Mode bản Tiêu chuẩn CBS 57.132.000
SH Mode bản Cao cấp ABS 62.139.273
SH Mode bản Đặc biệt ABS 63.317.455
SH Mode bản Thể thao ABS  63.808.363
Giá xe Honda SH 2026 Giá đề xuất
SH 125i phanh CBS 76.473.818
SH 125i phanh ABS 83.837.455
SH 125i ABS bản Đặc biệt 85.015.637
SH 125i ABS bản Thể thao 85.506.545
SH 160i phanh CBS 95.090.000
SH 160i phanh ABS 102.590.000
SH 160i ABS bản Đặc biệt 103.790.000
SH 160i ABS bản Thể thao 104.290.000
Giá xe Honda SH350i Giá đề xuất
SH350i phiên bản Cao cấp 151.190.000
SH350i phiên bản Đặc biệt 152.190.000
SH350i phiên bản Thể thao 152.690.000
Giá xe Honda ADV350 Giá đề xuất
ADV350  165.990.000
Bảng giá xe số Honda tháng 6/2026
Giá xe Honda Wave 2026 Giá đề xuất
Wave Alpha bản Tiêu chuẩn 17.859.273
Wave Alpha bản Đặc biệt 18.448.363
Wave Alpha Cổ điển 18.939.273
Wave RSX bản phanh cơ vành nan hoa 22.032.000
Wave RSX bản phanh đĩa vành nan hoa 23.602.909
Wave RSX bản Phanh đĩa vành đúc 25.566.545
Giá xe Honda Blade 2026 Giá đề xuất
Blade 110 bản Tiêu chuẩn 18.900.000
Blade 110 bản Đặc biệt 20.470.000
Blade 110 bản Thể thao 21.943.636
Giá xe Honda Future 2026 Giá đề xuất
Future 125 Fi bản tiêu chuẩn vành nan hoa 30.524.727
Future 125 Fi bản Cao cấp vành đúc 31.702.909
Future 125 Fi bản Đặc biệt vành đúc  32.193.818
Giá xe Honda Super Cub C125 Giá đề xuất
Super Cub C125 Fi Tiêu chuẩn 86.292.000
Super Cub C125 Fi Đặc biệt 87.273.818
Giá xe Honda C125 2026 Giá đề xuất
C125 2026 màu xám đen 85.801.091
Bảng giá xe côn tay Honda tháng 6/2026
Giá xe Winner R 2026 Giá đề xuất
Winner R bản Tiêu chuẩn CBS 46.160.000
Winner R ABS bản Đặc biệt  50.060.000
Winner R ABS bản Thể thao 50.560.000
Giá xe Honda CBR150R Giá đề xuất
CBR150R bản Tiêu chuẩn (Đen Đỏ) 72.290.000
CBR150R bản Thể thao (Đen) 73.790.000
CBR150R bản Đặc biệt (Đen xám) 73.290.000 

Lưu ý: Giá bán mang tính chất tham khảo, chưa bao gồm khuyến mại tại đại lý, giá có thể thay đổi tùy theo khu vực và trang bị từng xe.

Phan Minh Hoàng
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