Bảng giá xe máy điện VinFast Feliz tháng 6/2026 mới nhất

(VTC News) -

Xe máy điện VinFast Feliz là một trong những dòng xe điện được nhiều người tiêu dùng quan tâm nhờ thiết kế thanh lịch, quãng đường di chuyển dài và chi phí vận hành tiết kiệm.

Trong tháng 6/2026, giá xe VinFast Feliz dao động từ 24,9 - 30,5 triệu đồng tùy phiên bản, thuộc nhóm xe máy điện phổ thông trên thị trường.

Bảng giá xe máy điện VinFast Feliz tháng 6/2026 (Nguồn: VinFast)

Theo cập nhật từ website bán hàng chính thức của VinFast, giá xe máy điện VinFast Feliz trong tháng 6/2026 được niêm yết như sau:

Phiên bản Giá niêm yết VinFast Feliz 2025 27.900.000 đồng VinFast Feliz II 24.900.000 đồng VinFast Feliz II (kèm pin) 30.500.000 đồng

Điểm nổi bật của các mẫu xe VinFast Feliz

VinFast Feliz 2025

Đây là mẫu xe máy điện đô thị thế hệ mới được VinFast phát triển theo hướng tiết kiệm và phù hợp nhu cầu di chuyển hằng ngày. VinFast Feliz 2025 sử dụng động cơ điện công suất tối đa 2.800W, tốc độ tối đa 70 km/h, cốp chứa đồ dung tích 34 lít và hỗ trợ phanh tái sinh năng lượng.

Theo VinFast, Feliz 2025 sử dụng pin LFP dung lượng 2,4 kWh và hỗ trợ lắp thêm pin phụ 2,4 kWh. Với cấu hình 2 pin, xe có thể di chuyển khoảng 262 km sau mỗi lần sạc trong điều kiện tiêu chuẩn. Khi chỉ sử dụng 1 pin, quãng đường đạt khoảng 134 km.

Trong tháng 6/2026, giá xe VinFast Feliz dao động từ 24,9 - 30,5 triệu đồng tùy phiên bản. (Ảnh minh họa)

VinFast Feliz II

Feliz II là mẫu xe máy điện đô thị được VinFast định vị ở phân khúc phổ thông, hướng đến người dùng cần một phương tiện tiết kiệm, dễ sử dụng và phù hợp cho nhu cầu đi lại hằng ngày.

Theo VinFast, Feliz II sử dụng động cơ điện đặt tại bánh sau với công suất tối đa 3.000W. Xe đạt tốc độ tối đa khoảng 70 km/h, đáp ứng tốt nhu cầu đi lại trong thành phố.

Mẫu xe này còn được trang bị pin LFP và hỗ trợ công nghệ phanh tái sinh năng lượng, giúp tối ưu khả năng vận hành và tiết kiệm điện năng.

Xe có thể di chuyển khoảng 156 km sau mỗi lần sạc đầy trong điều kiện tiêu chuẩn. Quãng đường vận hành là một trong những yếu tố giúp VinFast Feliz II thu hút sự quan tâm của người dùng trong phân khúc xe máy điện phổ thông.

Có nên mua VinFast Feliz trong tháng 6/2026?

VinFast Feliz sở hữu thiết kế hiện đại, quãng đường hoạt động khá dài, chi phí vận hành tiết kiệm và phù hợp với điều kiện giao thông đô thị. Với mức giá từ 24,9 - 30,5 triệu đồng, dòng xe máy điện VinFast Feliz là một trong những lựa chọn đáng chú ý trong phân khúc xe điện phổ thông.

Điểm nổi bật của dòng xe này là việc sử dụng pin LFP có độ bền cao, khả năng chống nước tốt và chi phí sử dụng thấp hơn so với nhiều mẫu xe máy chạy xăng cùng phân khúc.

Đặc biệt, VinFast Feliz 2025 hỗ trợ lắp thêm pin phụ, cho quãng đường di chuyển tối đa lên tới khoảng 262 km trong điều kiện tiêu chuẩn. Trong khi đó, VinFast Feliz II có thể di chuyển khoảng 156 km sau mỗi lần sạc đầy, phù hợp với người dùng thường xuyên đi làm, đi học hoặc di chuyển nhiều trong ngày.

Tuy nhiên, người dùng nên cân nhắc theo nhu cầu sử dụng thực tế, điều kiện sạc điện và các chương trình ưu đãi tại từng thời điểm trước khi quyết định mua xe.

Lưu ý: Giá trên là giá niêm yết từ hãng, chưa bao gồm chi phí đăng ký biển số và có thể thay đổi tùy chương trình ưu đãi từng thời điểm. Người dùng nên liên hệ đại lý chính hãng VinFast để cập nhật giá bán và chính sách ưu đãi mới nhất trước khi quyết định mua xe.