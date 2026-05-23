(VTC News) -

Dat Bike là công ty sản xuất xe máy điện của Việt Nam, được thành lập vào năm 2019. Hãng nổi tiếng với các dòng xe điện hiệu năng cao, động cơ mạnh mẽ và quãng đường di chuyển xa sau mỗi lần sạc.

Trong tháng 5/2026 xe máy điện Dat Bike tiếp tục ghi nhận mức giá tương đối ổn định. Dưới đây là cập nhật bảng giá xe máy điện Dat Bike tháng 5/2026 mới nhất giúp người tiêu dùng có sự lựa chọn phù hợp nhất.

Giá xe máy điện Dat Bike khá ổn định trong tháng 5. (Ảnh: Dat Bike)

Bảng giá xe máy điện Dat Bike mới nhất tháng 5/2026 (Nguồn: Dat.Bike)

Dòng xe Màu sắc Giá bán Quantum S1 Cam, xanh dương, đen 49.900.000 VNĐ Xám, trắng 50.900.000 VNĐ Quantum S2 Cam, xanh dương, đen 42.900.000 VNĐ Xám, trắng 43.900.000 VNĐ Quantum S3 Cam, xanh dương, đen 34.900.000 VNĐ Xám, trắng 35.900.000 VNĐ

Bảng giá xe máy điện Dat Bike tại Xe Điện Việt Thanh mới nhất tháng 5/2026 (Nguồn: Xe Điện Việt Thanh)

Dòng xe Màu sắc Giá bán Quantum S1 Cam, đen, trắng, xanh dương, xám 49.900.000 VNĐ Quantum S2 Cam, đen, trắng, xanh dương, xám 42.900.000 VNĐ Quantum S3 Cam, đen, trắng, xanh dương, xám 34.900.000 VNĐ

Với mức giá dao động từ 34,9 - 50,9 triệu đồng, xe máy điện Dat Bike tương đương với giá xe máy tay ga phổ thông dùng xăng (như Honda Vision, Lead hay Air Blade). Dù chi phí mua ban đầu ngang bằng, xe máy điện Dat Bike mang lại chi phí vận hành rẻ hơn và không tốn chi phí thay nhớt. Mức giá này được xem là cạnh tranh với nhiều mẫu xe tay ga xăng đang bán trên thị trường.

Lưu ý: Trên đây là cập nhật bảng giá xe máy điện Dat Bike tháng 5/2026 mới nhất trên thị trường. Tuy nhiên giá xe có thể sẽ thay đổi tùy theo thời điểm, tùy đại lý và các khu vực bán xe khác nhau.