Thắng U17 Trung Quốc 3-2, U17 Nhật Bản vô địch châu Á

U17 Nhật Bản vô địch U17 châu Á sau chiến thắng 3-2 trước U17 Trung Quốc trong trận chung kết diễn ra sáng 23/5 tại Jeddah (Ả Rập Xê Út). Tafuku Satomi, Kakeru Saito và Maki Kitahara giúp U17 Nhật Bản dẫn 3-0 trong hiệp một. U17 Trung Quốc rút ngắn cách biệt nhờ các bàn thắng của Wan Xiang và Zhao Songyuan.

Trận đấu được định đoạt bởi sự khác biệt rất lớn trong hiệp đấu đầu tiên. U17 Trung Quốc nhập cuộc với hệ thống phòng ngự kèm người chặt chẽ, nhưng không thể duy trì sự chắc chắn trước sức ép liên tục của đối thủ. U17 Nhật Bản kiểm soát bóng 68% trong 45 phút đầu tiên, tung ra 9 cú sút và 5 lần đưa bóng trúng đích. U17 Trung Quốc không có pha dứt điểm nào trong hiệp đấu này.

Sau nhiều phút bị kiềm tỏa, U17 Nhật Bản mở tỷ số ở phút 31. Satomi nhận đường chuyền của Takeshi Wada, đi bóng vào bên phải vòng cấm rồi dứt điểm chìm vào góc xa. Bàn thắng giúp đội bóng áo xanh chơi thanh thoát hơn, đồng thời khiến hệ thống phòng ngự của U17 Trung Quốc bắt đầu lộ khoảng trống.

Cuối hiệp một, U17 Nhật Bản tận dụng rất tốt các tình huống chuyển trạng thái. Phút 42, Wada cướp bóng rồi chuyền cho Saito ghi bàn nâng tỷ số lên 2-0. Đến phút 45+2, Wada tiếp tục ghi dấu ấn với đường kiến tạo để Kitahara dứt điểm thành bàn. Chỉ trong ít phút cuối hiệp, U17 Trung Quốc thủng lưới thêm 2 lần và rơi vào thế rất khó.

U17 Trung Quốc chơi tốt hơn sau giờ nghỉ. Họ cầm bóng 56% trong hiệp hai, tạo ra 4 cú sút, 3 lần trúng đích và 2 cơ hội nguy hiểm. Phút 48, Wan Xiang thoát xuống từ đường chuyền của Shuai Weihao rồi lốp bóng qua thủ môn Kosei Oshita, rút ngắn tỷ số xuống 1-3.

Sức ép của U17 Trung Quốc tiếp tục được duy trì. Phút 79, Zhao Songyuan bị phạm lỗi trong vòng cấm rồi tự mình thực hiện thành công quả phạt đền. Tuy nhiên, quãng thời gian còn lại không đủ để đội bóng này hoàn tất cuộc lội ngược dòng.

U17 Nhật Bản thắng U17 Trung Quốc 3-2 và lần thứ năm vô địch U17 châu Á. U17 Trung Quốc chơi nỗ lực trong hiệp hai, nhưng việc để thua 3 bàn trong hiệp một khiến họ không thể sửa sai.