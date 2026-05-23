Thủ khoa tốt nghiệp Kinh tế Quốc dân: 'Càng sợ càng phải làm'

(VTC News) -

Trần Thế Vũ, cựu học sinh chuyên Anh Trường THPT Chuyên Vĩnh Phúc, vừa tốt nghiệp thủ khoa, chuyên ngành Kinh doanh Quốc tế của Đại học Kinh tế Quốc dân (NEU). Phía sau thành tích ấy là hành trình nhiều áp lực, những đêm gần như thức trắng và một quan điểm sống mà nam sinh luôn nhắc mình: “Càng sợ thì càng phải làm”.

Sinh ra tại Phú Thọ (tỉnh Vĩnh Phúc cũ), Vũ cho biết môi trường học tập ở trường chuyên là bước ngoặt lớn giúp em thay đổi tư duy và có thêm động lực học tập.

“Được học trong môi trường có nhiều bạn giỏi khiến em vừa áp lực, vừa có động lực để cố gắng nhiều hơn. Chính điều đó giúp em đặt mục tiêu vào NEU ngay từ sớm”, Vũ chia sẻ.

Tân thủ khoa tốt nghiệp Trần Thế Vũ, chuyên ngành Kinh doanh Quốc tế của Đại học Kinh tế Quốc dân. (Ảnh: NVCC)

Khác với nhiều học sinh thường căng thẳng nhất ở kỳ thi tốt nghiệp THPT, giai đoạn áp lực nhất của Vũ lại là thời điểm ôn IELTS cuối năm lớp 12. Khi đó, Đại học Kinh tế Quốc dân xét tuyển bằng chứng chỉ IELTS với một số ngành học top đầu, nên nam sinh gần như “đặt cược” vào kỳ thi này.

Trong hai tuần cuối trước ngày thi, Vũ duy trì lịch học dày đặc từ 12-15 tiếng mỗi ngày và chỉ ngủ khoảng 3-4 tiếng.

“Có những hôm em học đến gần sáng rồi ngủ vài tiếng để dậy học tiếp. Lúc đó em khá áp lực vì nghĩ nếu kết quả không tốt thì cơ hội vào ngành mình mong muốn sẽ rất khó”, Vũ kể.

Kết quả, nam sinh đạt 7.5 IELTS và trúng tuyển chuyên ngành Kinh doanh Quốc tế của NEU.

Theo Vũ, điều may mắn lớn nhất của em là luôn nhận được sự tin tưởng từ gia đình. Bố mẹ làm trong ngành quân đội và y tế nhưng chưa bao giờ đặt áp lực thành tích lên con cái. “Ngay cả khi điểm số không như ý, em cũng chưa từng bị trách mắng. Vì cảm nhận được sự tin tưởng từ bố mẹ nên em luôn tự giác học tập thay vì cảm thấy bị ép buộc”, Vũ nói.

Trong 4 năm học tại Đại học Kinh tế Quốc dân, Vũ giành học bổng khuyến khích học tập của trường ở 5/6 kỳ học, đồng thời nhận thêm học bổng từ ngân hàng.

Ngoài việc học, nam sinh tham gia nhiều hoạt động ngoại khóa tại IVolunteer Vietnam và CyberKid Vietnam để tích lũy kỹ năng mềm và trải nghiệm thực tế. Vũ cũng từng giành vị trí quán quân tại một cuộc thi học thuật do câu lạc bộ của Trường Đại học Ngoại thương tổ chức.

Dù đạt thành tích nổi bật, Vũ cho rằng bản thân không có “bí quyết đặc biệt” trong học tập. Điều quan trọng nhất với em là biết xác định ưu tiên trong từng giai đoạn. “Đời sống sinh viên có rất nhiều thứ phải cân bằng như học tập, nghiên cứu khoa học, đi làm thêm hay tham gia hoạt động ngoại khóa. Nếu ôm đồm tất cả cùng lúc sẽ rất dễ mất tập trung, nên em luôn chọn việc quan trọng nhất ở từng học kỳ để tập trung hoàn thành”, Vũ chia sẻ.

Sau khi tốt nghiệp, Trần Thế Vũ đã chuyển vào TP.HCM sinh sống và đang trong quá trình thích nghi với môi trường mới.

Nam sinh cũng đánh giá cao vai trò của bạn bè trong hành trình đại học. Theo Vũ, việc học nhóm giúp tiết kiệm đáng kể thời gian ôn tập và giảm áp lực trong mùa thi. “Nhóm bạn của em thường hẹn nhau ở quán cà phê để chia nhau tổng hợp tài liệu, cùng ôn bài trước kỳ thi. Nhờ vậy, cả nhóm có thể bao quát lượng kiến thức lớn hiệu quả hơn nhiều so với học một mình”, Vũ nói.

Một trong những kỷ niệm khiến nam sinh nhớ nhất là khoảng thời gian làm khóa luận tốt nghiệp. Khi hạn nộp chỉ còn vài ngày, bài vẫn còn nhiều phần phải sửa trong khi Vũ đồng thời duy trì công việc thực tập. “Em và nhóm bạn gần như ‘cắm cọc’ ở quán cà phê suốt nhiều ngày để hoàn thiện khóa luận. Áp lực rất lớn, nhưng đó cũng là lần cuối cả nhóm còn được ngồi học cùng nhau như thời sinh viên”, Vũ nhớ lại.

Với Vũ, câu nói ảnh hưởng lớn nhất đến bản thân là: “Càng sợ thì càng phải làm”. Nam sinh cho rằng ai cũng có những nỗi lo và áp lực riêng, nhưng nếu không bắt đầu thì chắc chắn sẽ không có cơ hội thành công.

“Có những lúc em lo lắng đến mức phát khóc, nhưng em nghĩ nếu mình bỏ cuộc thì chắc chắn thất bại. Còn nếu dám làm, mình vẫn còn cơ hội để thành công”, Vũ chia sẻ.

Thông điệp này cũng được nam sinh gửi tới các học sinh đang chuẩn bị bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT. “Áp lực hay lo lắng là điều khó tránh khỏi trước những kỳ thi quan trọng. Nhưng em mong các bạn đừng tự giới hạn bản thân chỉ vì sợ hãi. Hãy thử bắt tay vào làm, vì biết đâu mình sẽ làm được nhiều hơn mình nghĩ”, Vũ nói.

Trong 1-2 năm tới, chàng thủ khoa đặt mục tiêu ổn định công việc và tìm kiếm cơ hội tại các tập đoàn đa quốc gia. Xa hơn, Vũ dự định theo học chương trình thạc sĩ MBA hoặc Tài chính sau khi tích lũy thêm kinh nghiệm thực tế để mở rộng kiến thức và có thêm góc nhìn chuyên sâu cho sự nghiệp tương lai.