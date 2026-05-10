Chàng trai tốt nghiệp xuất sắc ĐH Bách khoa với loạt dự án AI, xử lý ngôn ngữ

Trong lễ tốt nghiệp diễn ra hôm qua 9/5 tại Đại học Bách khoa Hà Nội, Lê Xuân Phúc nhận tấm bằng tốt nghiệp Xuất sắc ngành Khoa học máy tính sau hành trình nhiều năm vượt khó, theo đuổi công nghệ và bền bỉ khẳng định bản thân trong môi trường kỹ thuật nhiều áp lực.

Khoảnh khắc bước lên sân khấu nhận bằng, nam sinh xứ Thanh nhớ nhiều đến mẹ và những người thân, thầy cô đã âm thầm nâng đỡ mình suốt chặng đường trưởng thành.

Ít ai biết rằng phía sau bảng thành tích học tập nổi bật ấy là tuổi thơ thiếu vắng bố từ khi còn nhỏ. Những năm cấp 2, cấp 3, Phúc từng ở nhờ nhà người thân để thuận tiện cho việc học. Với Phúc, sự hỗ trợ của gia đình chính là động lực lớn nhất để không bỏ cuộc.

“Dù bố mất sớm nhưng bên cạnh tôi vẫn luôn có những người thân giúp đỡ, hỗ trợ cả vật chất lẫn tinh thần trong suốt quá trình trưởng thành. Tôi rất biết ơn vì điều đó và luôn nỗ lực học tập”, Phúc chia sẻ.

Theo nam sinh, mẹ là người theo sát cậu từ những ngày đầu tiên và cũng là người tạo động lực lớn nhất để tiếp tục cố gắng.

Xuân Phúc sinh năm 2004 là cựu học sinh chuyên Toán, Trường THPT chuyên Lam Sơn (Thanh Hóa). Nam sinh theo học ngành Khoa học máy tính giai đoạn 2022 - 2026 và đạt điểm trung bình toàn khoá GPA 3.65/4, thuộc nhóm sinh viên tốt nghiệp xuất sắc của trường.

Nam sinh sở hữu chứng chỉ TOEIC 935/990, nhiều năm nhận học bổng khuyến khích học tập và đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp thành phố.

Ngoài thành tích học tập, Phúc còn ghi dấu với nhiều dự án công nghệ liên quan đến trí tuệ nhân tạo (AI), xử lý ngôn ngữ tự nhiên (NLP), blockchain và phát triển phần mềm.

Một trong những dự án nổi bật nhất của chàng trai quê Thanh Hóa là hệ thống tìm kiếm bài báo tiếng Việt ứng dụng ngôn ngữ tự nhiên NLP. Dự án sử dụng các mô hình TF-IDF, BM25, Word2Vec và SBERT kết hợp Flask REST API để xử lý dữ liệu, phân tích ngữ nghĩa và tối ưu khả năng truy xuất thông tin tiếng Việt.

Đây là dự án giúp Phúc hiểu sâu hơn về cách máy tính xử lý ngôn ngữ tự nhiên, đồng thời rèn luyện khả năng nghiên cứu, tối ưu thuật toán và xây dựng hệ thống hoàn chỉnh từ dữ liệu đến giao diện.

Ngoài ra, nam sinh còn tham gia xây dựng mô hình phân tích cảm xúc trên dữ liệu IMDb bằng các thuật toán học máy; phát triển website thương mại điện tử bằng React và Spring Boot; xây dựng hệ thống quản lý bán hàng bằng Java Spring Boot; đồng thời tham gia nhiều dự án blockchain và full-stack trong thời gian thực tập tại doanh nghiệp công nghệ.

Trong quá trình học tập và nghiên cứu, Phúc sử dụng thành thạo nhiều ngôn ngữ lập trình như Python, Java, C/C++, JavaScript cùng các framework phổ biến như React, Spring Boot và Flask.

Không chỉ tập trung học thuật, Phúc còn tích cực tham gia hoạt động Đoàn, hội, câu lạc bộ tại trường. Theo em, đây là môi trường giúp bản thân thay đổi rất nhiều về sự tự tin và kỹ năng giao tiếp.

“Tôi được gặp nhiều anh chị, bạn bè giỏi và học hỏi từ họ rất nhiều. Từ một người khá nhút nhát, tôi dần có thể tự tin trình bày quan điểm của mình”, Phúc chia sẻ.

Nhìn lại quãng thời gian đại học, nam sinh cho biết giai đoạn áp lực nhất là năm thứ hai và thứ 3, khi phải cân bằng giữa học tập, hoạt động ngoại khóa, thực tập và làm thêm. Có lúc Phúc không thể cân bằng mọi thứ và suy nghĩ rất nhiều. Nhưng nhờ sự động viên của gia đình và bạn bè, quãng đường ấy trở nên nhẹ nhàng hơn.

Theo Phúc, áp lực đôi khi cũng là động lực để trưởng thành, nhưng điều quan trọng là phải biết dành cho bản thân khoảng nghỉ để phục hồi tinh thần.

Trong hành trình đại học, nam sinh cũng nhắc nhiều đến Quỹ Chắp cánh Bách khoa (CC Foundation) như một nguồn hỗ trợ lớn về cả tài chính lẫn tinh thần.

Sau khi tốt nghiệp xuất sắc, chàng cử nhân ngành Khoa học máy tính mong muốn tiếp tục theo đuổi lĩnh vực công nghệ thông tin, ứng dụng những kiến thức đã học để góp phần vào quá trình chuyển đổi số tại Việt Nam.

Với Phúc, thành công lớn nhất không chỉ là tấm bằng xuất sắc, mà còn là việc từng bước giúp đỡ gia đình và báo đáp công ơn của những người đã âm thầm đồng hành suốt nhiều năm qua.

“Tôi hy vọng mình có thể dùng những điều đã học được để giúp ích cho xã hội và cho những người thân yêu của mình”, Phúc cho hay.