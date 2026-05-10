Khoảnh khắc NSND Quang Thọ xuất hiện khiến 20.000 khán giả vỡ òa

Concert Sao nhập ngũ 2026 diễn ra tối 9/5 ở Khu Liên hiệp Thể thao Mỹ Đình, thu hút gần 20.000 khán giả.

Chương trình có sự tham gia của hơn 20 ca sĩ, nghệ sĩ: Hà Anh Tuấn, Đông Nhi, Hòa Minzy, Phan Mạnh Quỳnh, Bùi Công Nam, Quốc Thiên, Kay Trần, Hương Giang Idol...

Đêm nhạc kéo dài gần 5 giờ, được chia thành ba chương Xung phong, Nhật ký và Đối thoại tuổi đôi mươi - lấy cảm hứng từ vẻ đẹp lý tưởng của những người lính cụ Hồ đã gác lại thanh xuân riêng, xung phong ra trận vì độc lập tự do dân tộc.

Chủ đề Tuổi đôi mươi kể một câu chuyện xuyên dòng thời gian trên nền âm nhạc, bắt đầu từ những ước mơ còn dang dở của những người chiến sĩ kiên cường năm ấy, nay được viết tiếp bằng những hoài bão của một thế hệ đầy bản lĩnh, dám vươn mình ra biển lớn.

Những bản phối mới làm sống lại những giai điệu đi cùng năm tháng, kết hợp cùng những ca khúc hiện đại gắn liền với tên tuổi của dàn nghệ sĩ trẻ đã khiến hàng chục nghìn người cùng hát theo, cùng cảm và cùng cháy hết mình.

Đặc biệt, tiết mục còn có sự xuất hiện của NSND Quang Thọ - người được mệnh danh là “tượng đài âm nhạc Việt Nam” với ca khúc quốc dân “Hà Nội niềm tin và hy vọng”.

Nam nghệ sĩ gạo cội cũng kết hợp Captain Boy (sinh năm 2003) với ca khúc Hò kéo pháo trên cùng một sân khấu chính là một trong những ý tưởng nhằm tạo nên “cuộc đối thoại” giữa hai thế hệ.

Sự xuất hiện của ông khiến khán giả không khỏi bất ngờ, xúc động, reo hò tạo nên sự kết nối giữa nhiều thế hệ khán giả tại đêm concert.

Chương 2 - Nhật Ký khắc họa những rung động chân thực nhất của những người anh hùng bên ánh đèn dầu leo lắt, nơi họ trở về làm một người con, một người tình, một người bạn qua những dòng thư tay viết vội.

Điểm nhấn của chương 2 chính là sự giao thoa độc đáo giữa ca từ mộc mạc của những thập kỷ trước và giai điệu thịnh hành thời nay, tạo nên một tổng thể không gian âm nhạc đa chiều để truyền tải trọn vẹn những lát cắt cảm xúc.

Nhiều bài hát Vbiz mà khán giả Việt đã nằm lòng như Không thể cùng nhau suốt kiếp (Hoà Minzy), Anh ơi ở lại (Chi Pu), Không sao mà, em đây rồi -Đừng lo em đợi mà (Lyly)... được khéo léo đan xen với những bản tình ca thời chiến nồng nàn, cũng được thổi vào hơi thở mới của thời đại.

Chương 3 - Đối thoại với tuổi đôi mươi nhắc nhớ mỗi người con Việt Nam về bản lĩnh, khát vọng, tinh thần quyết chiến, quyết thắng trước những khó khăn, thử thách, và cả về tâm hồn biết yêu thương, dù là ở thời đại nào.

Phần trình diễn đặc biệt khiến khán giả xúc động, hát theo nhiều nhất Chương 3 là tiết mục “Nhà tôi có treo một lá cờ”, thể hiện qua giọng ca hào sảng của Hà Anh Tuấn và màn múa súng của Lực lượng Tiêu binh, Đoàn nghi lễ Quân đội Nhân dân Việt Nam.

Đạo diễn Cao Trung Hiếu chia sẻ, Sao nhập ngũ Concert có 3 yếu tố cùng hòa quyện: chất thơ, chất lính và chất hiện đại. Điều này thể hiện xuyên suốt các phần của chương trình. Mặc dù đã bỏ túi nhiều show nghệ thuật chính luận, anh vẫn bộc bạch: “Sân khấu này nó khó lắm, vì vừa phải đảm bảo chất thơ, vừa phải có đúng phong cách của mình trong đó, … còn phải có chất lính, chất hiện đại của tuổi trẻ ngày hôm nay nữa".

Khán giả được trải nghiệm một bữa tiệc thị giác mãn nhãn với. Sân khấu khổng lồ với kích thước 100m x 50m được thiết kế với màn LED tổng gần 700m2, có tâm điểm hình ngôi sao năm cánh lớn 24m2 ở chính giữa trung tâm, với dàn ánh sáng lan toả ra hai bên.

Cộng hưởng cùng nhiều hiệu ứng âm thanh và ánh sáng đặc biệt, biểu tượng này trở thành một trong những tâm điểm của sự kiện, góp phần tạo nên một đêm diễn không thể nào quên.