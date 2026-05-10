Phát hiện thủy ngân trong trà sữa, cô gái ngỡ ngàng khi hung thủ là bạn trai

Một cô gái tại Trung Quốc lên tiếng cáo buộc chuỗi trà sữa nổi tiếng đầu độc mình bằng thủy ngân. Tuy nhiên, kết quả điều tra sau đó cho thấy người đứng sau vụ việc lại chính là bạn trai của cô.

Sự việc bắt đầu khi cô gái họ Trương, sống tại tỉnh An Huy, đăng tải bài viết trên mạng xã hội, cho rằng một cửa hàng thuộc chuỗi trà sữa nổi tiếng đã bỏ thủy ngân vào đồ uống của cô. Theo lời kể, ly trà sữa được bạn trai mua tặng hôm 27/4.

Những ngụm đầu tiên hoàn toàn bình thường, nhưng sau đó cô phát hiện trong ly có những hạt nhỏ lạo xạo, không giống trân châu. Khi nhai thử, cô nhận thấy chúng cứng bất thường.

Uống trà sữa bạn trai mua, cô gái phát hiện có chứa thủy ngân.

Sau khi nhổ ra, cô phát hiện những mẩu kim loại màu bạc li ti và nghi đó là thủy ngân. Ngay lập tức, Trương gọi điện phản ánh với cửa hàng, nhưng nhân viên khẳng định quy trình sản xuất khó có khả năng xảy ra sự cố như vậy, đồng thời đề nghị cô trình báo cảnh sát.

Tin rằng mình bị đầu độc, Trương đã báo cảnh sát và liên hệ với Hiệp hội Bảo vệ người tiêu dùng địa phương. Cô cũng chia sẻ sự việc lên mạng xã hội, khiến dư luận đặc biệt quan tâm đến vấn đề an toàn thực phẩm.

Thậm chí, nhiều người bắt đầu chỉ trích và tẩy chay thương hiệu trà sữa này. Phía cửa hàng phản hồi rằng họ rất nghiêm túc tiếp nhận vụ việc và sẽ phối hợp chặt chẽ với cảnh sát cũng như các cơ quan quản lý thị trường.

Tuy nhiên, kết quả điều tra được công bố vào ngày hôm sau đã khiến cộng đồng mạng Trung Quốc chấn động. Ngày 29/4, đội điều tra thông báo nguyên liệu và quy trình sản xuất của cửa hàng trà sữa hoàn toàn đảm bảo an toàn.

Các vật thể lạ trong ly trà sữa thực chất đã bị người mua hàng lén bỏ vào. Sau đó, cơ quan chức năng bắt giữ nghi phạm, thu thập chứng cứ và đang tiếp tục mở rộng vụ án.

Dù phía công an không chia sẻ danh tính kẻ đầu độc, nhưng dựa trên thông tin cô Trương chia sẻ trước đó, thủ phạm chính là người bạn trai. Nhiều người bình luận rằng đây rõ ràng là vụ mưu sát bất thành. Có ý kiến còn bày tỏ sự cảm thông cho thương hiệu trà sữa khi bỗng dưng phải gánh chịu hàm oan và tổn hại danh tiếng.

May mắn thay, cô Trương không gặp vấn đề nghiêm trọng về sức khỏe. Tuy nhiên, ngộ độc thủy ngân có thể dẫn đến tử vong trong những trường hợp nặng.

Các triệu chứng cấp tính bao gồm tổn thương hệ hô hấp, tiêu hóa, phát ban, đau ngực và suy kiệt. Nếu ngộ độc mãn tính, nạn nhân có thể bị rối loạn tâm thần, run rẩy và hỏng thận. Trong các tình huống nghiêm trọng nhất, thủy ngân gây suy đa tạng dẫn đến tử vong.

Tại Trung Quốc, bất kể hậu quả ra sao, hành vi bỏ thủy ngân vào thực phẩm đều bị trừng trị nghiêm khắc theo Luật Hình sự với tội danh phát tán chất độc hại. Người phạm tội có thể đối mặt với mức án từ 3 - 10 năm tù nếu hậu quả chưa nghiêm trọng, và có thể chịu án tử hình nếu gây ra thiệt hại nhân mạng.