Giá xăng dầu hôm nay 10/5: Thế giới tiếp đà đi lên

Giá dầu thế giới

Giá dầu tăng sau khi giao tranh giữa Mỹ và Iran tái diễn, làm dấy lên lo ngại về nguy cơ gián đoạn hoạt động vận chuyển hàng hóa ở eo biển Hormuz. Đà tăng đã bị thu hẹp đáng kể vào cuối phiên giao dịch, khi thị trường kỳ vọng về khả năng duy trì lệnh ngừng bắn và nối lại đàm phán giữa hai bên.

Mặc dù giá dầu phục hồi trong phiên giao dịch cuối tuần, nhưng cả hai loại dầu vẫn ghi nhận mức giảm hơn 6% trong cả tuần, qua đó phản ánh tâm lý thận trọng của giới đầu tư trước diễn biến khó lường tại Trung Đông.

Ông John Kilduff, đối tác của Again Capital, nhận định thị trường đang ở trạng thái “giằng co”, khi một mặt kỳ vọng về tiến triển đàm phán giữa Mỹ và Iran vẫn được duy trì, mặt khác nguy cơ bùng phát một cuộc chiến mới chưa hề giảm bớt.

Trong khi đó, ông Phil Flynn, chuyên gia phân tích cấp cao của Price Futures Group, đánh giá hoạt động vận tải hàng hải tại Vịnh Persian vẫn diễn ra tương đối ổn định so với những lo ngại trước đó. Điều này góp phần làm dịu tâm lý căng thẳng trên thị trường năng lượng toàn cầu.

Các chuyên gia phân tích cho rằng, triển vọng nguồn cung dầu từ khu vực vùng Vịnh, mức tồn kho nhiên liệu, cũng như các biện pháp trừng phạt đối với Iran sẽ tiếp tục là những yếu tố tác động mạnh tới giá dầu trong thời gian tới.

Tuy nhiên, những vấn đề này khó có thể được giải quyết triệt để nếu chưa đạt được một giải pháp lâu dài nhằm chấm dứt tình trạng đối đầu hiện nay.

Giá xăng dầu trong nước

Từ 15h ngày 7/5, giá xăng dầu tiếp tục tăng đồng loạt. Cụ thể, giá xăng E5 RON92 tăng 1.164 đồng/lít, không cao hơn 23.790 đồng/lít; xăng RON95-III tăng 603 đồng/lít, không cao hơn 24.354 đồng/lít.

Dầu diesel giảm 678 đồng/lít, không cao hơn 27.494 đồng/lít; dầu mazut tăng 1.145 đồng/kg, không cao hơn 21.172 đồng/kg.

Tại kỳ điều hành lần này, liên bộ không trích lập và chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu.