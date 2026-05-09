Bí thư Hà Nội yêu cầu tuyến metro ngầm đầu tiên hoàn thành cuối năm 2027

Chiều 9/5, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng kiểm tra thực địa về công tác quản lý vận hành, khai thác, thẻ vé liên thông tuyến đường sắt đô thị số 3.1 đoạn trên cao (Nhổn - Cầu Giấy); công tác tổ chức thi công tại ga ngầm S12 (tuyến 3.1) thuộc Dự án Tuyến đường sắt đô thị thí điểm thành phố Hà Nội, đoạn Nhổn - Ga Hà Nội.

Bí thư Thành ủy Trần Đức Thắng và Đoàn công tác của Thành phố đã trực tiếp trải nghiệm hệ thống kiểm soát vé điện tử ứng dụng định danh, cùng các dịch vụ đường sắt đô thị đoạn trên cao Nhổn - Cầu Giấy.

Tuyến đường sắt đô thị thí điểm của Thành phố (tuyến số 3), đoạn Nhổn - Ga Hà Nội có tổng chiều dài là 12,5km, trong đó có 8 ga trên cao và 4 ga ngầm. Đoạn trên cao chính thức vận hành thương mại từ ngày 8/8/2024, với tổng chiều dài 8,5km từ Nhổn đến Cầu Giấy. Tuyến có 10 đoàn tàu, có sức chứa tối đa 946 người/đoàn tàu. Khu Depot Nhổn diện tích rộng hơn 16,7ha có chức năng là điểm đỗ tàu, sửa chữa bảo dưỡng, trung tâm điều hành, cập nhật công nghệ...và khu làm việc cho nhân sự vận hành, bảo trì tuyến.

Tính đến hết ngày 30/4, 2 tuyến đường sắt đô thị đã thực hiện trên 493 nghìn lượt tàu, vận chuyển trên 62,2 triệu lượt hành khách, đảm bảo an toàn tuyệt đối trong quá trình vận hành.

Theo Ban Quản lý đường sắt đô thị Hà Nội, Dự án Tuyến đường sắt đô thị thí điểm thành phố Hà Nội, đoạn Nhổn - Ga Hà Nội là dự án Metro ngầm đầu tiên của thành phố Hà Nội.

Hiện nay, đoạn trên cao từ Nhổn - Cầu Giấy đã hoàn thành và đưa vào vận hành, khai thác. Phần ngầm bao gồm 4km hầm ngầm, 4 ga ngầm, 1 giếng thoát hiểm hiện đang được triển khai thi công đồng loạt, tiến độ thi công xây dựng đạt 79,3%, cơ bản đáp ứng tiến độ.

Đối với công tác thi công hầm bằng máy đào hầm (TBM) đến nay đã hoàn thành, đảm bảo chất lượng và an toàn thi công. Đường hầm số 1 đã hoàn thành khoan hầm ngày 1/12/2025 và hoàn thành công tác tháo dỡ máy khoan TBM1. Đường hầm số 2 đã hoàn thành công tác khoan hầm vào ngày 13/4, hiện đang tiến hành kiểm tra chất lượng và an toàn trước khi tháo dỡ máy TBM2.

Bí thư Thành ủy Trần Đức Thắng đã kiểm tra tiến độ thi công ga ngầm S12.

Về công tác thi công các ga ngầm, toàn bộ tường vây, kết cấu bản đỉnh và bản trung chuyển đã hoàn thành, đang triển khai thi công công trình phụ trợ và thi công kết cấu bản đáy, tiến độ cơ bản đang bám theo kế hoạch.

Theo tiến độ, dự án cần hoàn thành lắp đặt hệ thống, thiết bị vào tháng 4/2027; tiến hành thử nghiệm, tích hợp hệ thống, căn chỉnh và vận hành thử hoàn thành trong tháng 12/2027; đưa đoạn tuyến ngầm vào vận hành thương mại từ tháng 12/2027.