Bụng to bất thường, bé gái 14 tuổi phát hiện khối u buồng trứng ác tính khổng lồ

Bệnh nhi nhập bệnh viện Phụ sản Trung ương trong tình trạng bụng căng to bất thường. Qua thăm khám các bác sĩ phát hiện một nang lớn nhiều vách, dịch không đồng nhất với kích thước khoảng 250x300mm, chiếm gần như toàn bộ ổ bụng.

Nhận định đây là trường hợp u buồng trứng nguy cơ tiến triển phức tạp, các bác sĩ nhanh chóng hội chẩn và chỉ định phẫu thuật sớm.

Các bác sĩ cắt bỏ hoàn toàn bên buồng trứng có khối u ung thư. (Ảnh: BVCC)

Ca mổ do TS.BS Nguyễn Văn Thắng, Trưởng khoa Phụ ung thư cùng ê-kíp thực hiện. Chia sẻ về ca bệnh, bác sĩ cho biết đây là trường hợp hiếm gặp khi khối u phát triển quá lớn, chứa khoảng 6 lít dịch nhầy và có đặc điểm ác tính.

“Khối u xuất phát từ một bên buồng trứng của bệnh nhi. Với u nhầy kích thước lớn, nguy cơ ung thư cao nên không thể thực hiện bằng phương pháp nội soi mà buộc phải mổ mở để đảm bảo an toàn và tuân thủ nguyên tắc ung thư học”, TS.BS Nguyễn Văn Thắng cho biết.

Trong quá trình phẫu thuật, các bác sĩ đã cắt bỏ hoàn toàn bên buồng trứng có khối u ung thư, đồng thời nỗ lực bảo tồn tử cung và buồng trứng còn lại nhằm giữ lại khả năng sinh sản cho bệnh nhi trong tương lai.

Theo bác sĩ, thách thức lớn nhất của ca mổ là khối u nhầy khổng lồ có nguy cơ vỡ rất cao, dễ phát tán tế bào ác tính ra ổ bụng trong quá trình can thiệp. Tuy nhiên, nhờ kinh nghiệm chuyên môn cùng sự phối hợp chặt chẽ của ê-kíp, ca phẫu thuật đã diễn ra an toàn.

Sau mổ, sức khỏe bệnh nhi ổn định, hồi phục tốt và đang chờ kết quả sinh thiết hoàn chỉnh. Khả năng cao, bệnh nhi chưa cần điều trị hóa chất bổ sung.

Thời gian gần đây Bệnh viện Phụ Sản Trung ương liên tiếp tiếp nhận nhiều trường hợp bệnh nhi có khối u buồng trứng kích thước lớn do phát hiện muộn. Phần lớn các trường hợp đều xuất phát từ tâm lý chủ quan, nhầm lẫn dấu hiệu bất thường với thay đổi sinh lý tuổi dậy thì hoặc chỉ đi khám khi bụng đã chướng to rõ rệt.

TS.BS Nguyễn Văn Thắng khuyến cáo, phụ huynh cần quan tâm hơn tới sức khỏe sinh sản của trẻ vị thành niên, không chủ quan với các biểu hiện như bụng to nhanh, đau bụng kéo dài, rối loạn kinh nguyệt…

Nếu được phát hiện sớm khi khối u còn nhỏ và chưa có nguy cơ di căn, người bệnh có thể được can thiệp bằng các kỹ thuật ít xâm lấn như mổ nội soi, giúp giảm đau, hồi phục nhanh và bảo tồn tối đa chức năng sinh sản.

Các chuyên gia khuyến cáo, khi phát hiện những dấu hiệu bất thường, người bệnh nên đến ngay các cơ sở y tế uy tín để được thăm khám, chẩn đoán và điều trị kịp thời.