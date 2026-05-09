3 kịch bản điều hành xăng dầu mới của TP.HCM

Trong tình hình giá xăng dầu thế giới biến động như hiện nay, Sở Công thương TP.HCM sẽ không điều hành nguồn cung năng lượng theo cách cũ mà chuyển từ trạng thái xử lý tình huống sang dự báo, cảnh báo sớm, điều phối theo kịch bản.

Điều này phù hợp với nhu cầu năng lượng rất cao khi thành phố có quy mô tiêu dùng, sản xuất, logistics, cảng biển, công nghiệp, dịch vụ rất lớn và ảnh hưởng nhanh từ tác động bên ngoài.

Ông Nguyễn Nguyên Phương, Phó Giám đốc Sở Công Thương TP.HCM, cho biết Sở đã lấy ý kiến các đơn vị liên quan và xin ý kiến Bộ Công Thương đề xuất các giải pháp phù hợp trong quản lý, điều hành xăng dầu với thị trường TP.HCM. Chậm nhất là tuần sau, Sở sẽ tham mưu và trình UBND TP.HCM ban hành kế hoạch về kịch bản và phương án ứng phó, bảo đảm an ninh năng lượng trên địa bàn.

Việc điều hành xăng dầu nói riêng, năng lượng nói chung tại TP.HCM sẽ chuyển từ xử lý tình huống sang dự báo, cảnh báo sớm theo kịch bản. (Ảnh minh họa)

Theo đó, việc đảm bảo an ninh năng lượng tại TP.HCM được xây dựng với 3 kịch bản. Các kịch bản bao quát đầy đủ 3 lĩnh vực điện, xăng dầu và khí.

Kịch bản thứ nhất là thị trường bán lẻ xăng dầu trong tình trạng hoạt động bình thường. Kịch bản thứ hai là trong trường hợp nguồn cung có khó khăn, vướng mắc, cần phải can thiệp.

Với kịch bản thứ ba, là tình huống khẩn cấp, thị trường thiếu hụt nghiêm trọng hoặc đứt gãy kéo dài. Khi đó thành phố sẽ kích hoạt cơ chế điều hành khẩn cấp, cũng như các giải pháp để sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và tiêu dùng tại 168 xã phường đặc khu không bị tác động mạnh.

"Việc ban hành kế hoạch điều hành xăng dầu theo kịch bản có ý nghĩa quan trọng, để chuyển công tác bảo đảm an ninh năng lượng từ trạng thái xử lý tình huống sang chủ động dự báo, cảnh báo sớm.

Với nhu cầu xăng dầu, khí rất lớn của thành phố, nếu điều hành theo cách cũ là không phù hợp trong bối cảnh thị trường năng lượng thế giới tiếp tục bất ổn", ông Phương cho biết.

Theo Sở Công Thương, thành phố hiện có 2 thương nhân sản xuất, phân phối xăng dầu; 12 thương nhân đầu mối; 65 thương nhân phân phối; 425 đại lý và 1.176 cửa hàng xăng dầu. Bình quân 1 cửa hàng phục vụ hơn 12.300 người.

Hệ thống phân phối, bán lẻ xăng dầu của TP.HCM không chỉ cung ứng trên địa bàn mà còn gắn với trung chuyển, liên kết vùng và phục vụ cho cả vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

Năm 2026, nhu cầu xăng dầu của Thành phố ước khoảng 5,11 triệu tấn, tăng khoảng 7,6% so với năm 2025.

Xây dựng bộ chỉ số theo dõi nhanh về cung ứng năng lượng

Theo Sở Công Thương, 4 tháng đầu năm, tình hình kinh doanh xăng dầu trên địa bàn cơ bản ổn định. Các cửa hàng xăng dầu vẫn đảm bảo phục vụ nhu cầu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và tiêu dùng của người dân, doanh nghiệp.

Thời điểm này, TP.HCM không còn xảy ra tình trạng tạm hết xăng hoặc dầu tại các cửa hàng kinh doanh trên địa bàn.

Dù vậy, lãnh đạo Sở Công Thương cảnh báo trong tháng 5 và thời gian tới vẫn còn một số rủi ro cần tiếp tục theo dõi.

Nhất là giá dầu thô, giá thành phẩm xăng dầu, LPG và LNG thế giới còn biến động nhanh, phụ thuộc lớn vào diễn biến địa chính trị, vận tải quốc tế, chính sách sản lượng của các nước xuất khẩu dầu và tâm lý thị trường.

Cùng với đó là chi phí nhập khẩu, chi phí vận chuyển, logistics và thời gian giao hàng có thể tiếp tục chịu áp lực, nếu xung đột khu vựcTrung Đông kéo dài, hoặc phát sinh rủi ro tại các tuyến hàng hải trọng yếu. Điều này có thể tác động đến kế hoạch tạo nguồn, tồn kho, điều phối hàng hóa của các thương nhân đầu mối, thương nhân phân phối.

Để ổn định nguồn cung xăng dầu trong tháng 5 và 8 tháng còn lại của năm 2026, Sở Công Thương cho biết sẽ tập trung theo dõi sát diễn biến thị trường năng lượng thế giới, chi phí logistics và các yếu tố có khả năng tác động đến nguồn cung trong nước.

Các thương nhân đầu mối, thương nhân phân phối, doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu được yêu cầu chủ động rà soát kế hoạch tạo nguồn, nhập hàng, tồn kho, vận chuyển, điều phối hàng hóa trong tháng 5.

Phải bảo đảm duy trì hoạt động bán hàng thường xuyên, liên tục; không bán nhỏ giọt, không tự ý ngừng bán; không để gián đoạn nguồn cung tại các khu vực trọng yếu.

Sở cũng tiếp tục tổng hợp tình hình cung - cầu, tồn kho, sản lượng cấp hàng, hoạt động của hệ thống phân phối. Trên cơ sở dữ liệu cập nhật sẽ duy trì cơ chế phân tích, cảnh báo sớm đối với các rủi ro thiếu hụt cục bộ, giao hàng chậm, biến động giá bất thường, gián đoạn vận chuyển, phát sinh điểm bán tạm ngưng hoạt động, tâm lý mua tích trữ trong dân cư...

Đặc biệt, Sở Công Thương đang xây dựng và cập nhật bộ chỉ số theo dõi nhanh về cung ứng năng lượng trên địa bàn. Bộ chỉ số gồm giá dầu Brent; giá thành phẩm xăng dầu Singapore; giá LPG CP, giá LNG JKM; giá bán lẻ xăng dầu trong nước; tình hình tồn kho và cấp hàng của doanh nghiệp; số cửa hàng bán lẻ hoạt động bình thường; số cửa hàng tạm ngưng, số phản ánh của người dân,...

Bộ chỉ số này là cơ sở để cập nhật nhanh, nhận diện sớm rủi ro và tham mưu UBND TP.HCM điều hành theo kịch bản, khi thị trường có biến động bất thường.