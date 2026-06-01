Đề nghị kỷ luật nguyên Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Ngãi đã tổ chức kỳ họp lần thứ 8 để giải quyết công việc thuộc thẩm quyền.

Nguyên Phó Viện trưởng VKSND tỉnh Quảng Ngãi bị đề nghị kỷ luật. (Ảnh minh họa)

Theo đó, sau khi nghe Đoàn Kiểm tra báo cáo đề nghị thi hành kỷ luật đối với ông Trần Quang Minh, nguyên Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân (VKSND) huyện Bình Sơn, nguyên Phó Viện trưởng VKSND tỉnh Quảng Ngãi (cũ), nguyên Bí thư Đảng ủy VKSND tỉnh, nhiệm kỳ 2020 - 2025, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nhận thấy ông Trần Quang Minh trong thời gian giữ chức vụ Phó Viện trưởng VKSND huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi (cũ) đã vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm; vi phạm nghiêm trọng quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tội phạm; bị cơ quan điều tra khởi tố, áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú.

Vi phạm của ông Minh gây hậu quả nghiêm trọng, làm giảm uy tín của bản thân, tổ chức, cơ quan, đơn vị nơi đồng chí công tác; gây dư luận xấu trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân.

Xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả vi phạm của ông Trần Quang Minh, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy thống nhất đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, quyết định thi hành kỷ luật đối với ông Trần Quang Minh theo thẩm quyền.