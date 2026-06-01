Danh sách chính thức 48 đội tuyển dự World Cup 2026 đầy đủ đội hình, số áo

Ngày 1/6 là hạn chót để các đội tuyển đăng ký danh sách chính thức tham dự World Cup 2026 gồm 26 cầu thủ.
World Cup 2026 có 48 đội tuyển tham dự, tranh tài ở 104 trận đấu. Mỗi đội tuyển được đăng ký từ 23-26 cầu thủ, trong đó bắt buộc phải bao gồm 3 thủ môn. Tổng số cầu thủ tham gia World Cup 2026 là 1.248 người.
Theo điều lệ của giải đấu, các đội tuyển phải đăng ký danh sách sơ bộ (tối đa 55 cầu thủ, tối thiểu 35) với Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) trước ngày 12/5. Thời hạn cuối cùng để rút gọn danh sách để đăng ký đội hình chính thức là ngày 1/6.
Trong trường hợp chấn thương, các đội được phép thay thế nhân sự từ danh sách sơ bộ, muộn nhất là 24 giờ trước trận đấu đầu tiên. Theo lịch thi đấu World Cup 2026, Mexico và Nam Phi là 2 đội tuyển đầu tiên ra sân tại giải đấu, cũng là 2 đội hết hạn thay thế cầu thủ chấn thương sớm nhất.
Huấn luyện viên: Javier Aguirre.
Mexico là đội tuyển chủ nhà công bố danh sách chính thức dự World Cup 2026 muộn nhất. Guillermo Ochoa gia nhập nhóm cầu thủ 40 tuổi góp mặt ở World Cup.
Huấn luyện viên: Hong Myung-bo.
Trong buổi họp báo diễn ra ngày 16/5 tại Seoul, Hàn Quốc chính thức công bố danh sách 26 cầu thủ tham dự World Cup 2026. Những ngôi sao quen thuộc như Son Heung-min, Lee Kang-in, Kim Min-jae hay Hwang Hee-chan đều được huấn luyện viên trưởng Hong Myung-bo triệu tập.
Huấn luyện viên: Hugo Broos.
Huấn luyện viên: Miroslav Koubek.
Huấn luyện viên: Jesse Marsch.
Đội tuyển Canada công bố danh sách dự World Cup ngày 29/5 (giờ địa phương). Marcelo Flores chấn thương phải rút lui. HLV Jesse March được phép thay thế cầu thủ chấn thương bằng người khác (trong danh sách sơ bộ) muộn nhất là 24 giờ trước trận đấu đầu teien của Canada.
Huấn luyện viên: Sergej Barbarez.
Bosnia & Herzegovina là đội tuyển đầu tiên công bố danh sách dự World Cup 2026. "Lão tướng" Edin Dzeko vẫn góp mặt và là đầu tàu của đội tuyển này.
Huấn luyện viên: Julen Lopetegui.
Huấn luyện viên: Murat Yakin.
Thụy Sĩ chốt đội hình 26 cầu thủ dự World Cup 2026 bằng chương trình đầy thú vị trên mạng xã hội trong 2 ngày 18 và 19/5. Danh sách chính thức được công bố đầy đủ ngày 20/5.
Tại World Cup 2026, Thụy Sỹ không còn Xherdan Shaqiri, Yann Sommer... nhưng những ngôi sao giàu kinh nghiệm khác như Gregor Kobel, Granit Xhaka, Ricardo Rodriguez vẫn góp mặt.
Huấn luyện viên: Carlo Ancelotti.
Sáng 19/5, đội tuyển Brazil chốt danh sách 26 cầu thủ tham dự World Cup 2026, trong đó có tên Neymar. Neymar (34 tuổi) cũng là một trong những cầu thủ lớn tuổi nhất trong đội hình Brazil, bên cạnh Weverton (38), Alex Sandro (35), Danilo (34), Casemiro (34). Đội hình Brazil chỉ có 4 cầu thủ dưới 25 tuổi, trong đó trẻ nhất là Endrick và Rayan (19 tuổi).
Huấn luyện viên: Mohamed Ouahbi.
Thủ môn: Yassine Bounou, Munir Kajoui, Ahmed Reda Tagnaouti.
Hậu vệ: Achraf Hakimi, Noussair Mazraoui, Anass Salah-Eddine, Youssef Belammari, Issa Diop, Chadi Riad, Zakaria El Ouahdi, Reduana Halhal, Nayef Aguerd.
Tiền vệ: Neil El Aynaoui, Azzedine Ounahi, Ismael Saibari, Balil El Khannouss, Samir El Mourabet, Sofyan Amrabat, Ayyoub Bouaddi.
Tiền đạo: Brahim Diaz, Ayoub El Kaabi, Abde Ezzalzouli, Soufiane Rahimi, Gessime Yassine, Ayoube Amaimouni, Chemsdine Talbi.
Huấn luyện viên: Sebastien Migne.
Thủ môn: Johnny Placide, Alexandre Pierre, Josue Duverger.
Hậu vệ: Carlens Arcus, Wilguens Pauguain, Duke Lacroix, Martin Experience, Jean-Kevin Duverne, Ricardo Ade, Hannes Delcroix, Keeto Thermoncy.
Tiền vệ: Leverton Pierre, Carl-Fred Sainthe, Jean-Jacques Danley, Jean-Ricner Bellegarde, Pierre Woodenski, Dominique Simon.
Tiền đạo: Louicius Deedson, Ruben Providence, Josue Casimir, Derrick Etienne, Wilson Isidor, Duckens Nazon (Esteghlal), Frantzdy Pierrot, Yassin Fortune, Lenny Joseph.
Huấn luyện viên: Steve Clarke.
Thủ môn: Craig Gordon, Angus Gunn, Liam Kelly.
Hậu vệ: Grant Hanley, Jack Hendry, Aaron Hickey, Dom Hyam, Scott McKenna, Nathan Patterson, Anthony Ralston, Andy Robertson, John Souttar, Kieran Tierney.
Midfielders: Ryan Christie, Finlay Curtis, Lewis Ferguson, Ben Gannon-Doak, Billy Gilmour, John McGinn, Kenny McLean, Scott McTominay.
Forwards: Che Adams, Lyndon Dykes, George Hirst, Lawrence Shankland, Ross Stewart.
Huấn luyện viên: Mauricio Pochettino.
Đội tuyển Mỹ chốt danh sách dự World Cup 2026 gồm 26 cầu thủ từ ngày 26/5.
Huấn luyện viên: Tony Popovic.
Đội hình chính thức của Australia được công bố ngày 1/6.
Huấn luyện viên: Gustavo Alfaro.
Huấn luyện viên: Vincenzo Montella.
Huấn luyện viên: Julian Nagelsmann.
Danh sách cầu thủ Đức dự World Cup 2026 là sự kết hợp giữa các cựu binh dày dạn kinh nghiệm như Manuel Neuer, Joshua Kimmich, Antonio Rudiger và thế hệ cầu thủ trẻ tài năng như Florian Wirtz, Jamal Musiala hay Nick Woltemade.
Chi tiết đáng chú ý nhất là sự trở lại của thủ môn Manuel Neuer. Ngôi sao 40 tuổi của Bayern Munich lần thứ 5 tham dự World Cup và là thành viên duy nhất của đội tuyển Đức từng giành chức vô địch giải đấu.
Huấn luyện viên: Emerse Fae.
Thủ môn: Yahia Fofana, Mohamed Kone, Alban Lafont.
Hậu vệ: Emmanuel Agbadou, Clement Akpa, Ousmane Diomande, Guela Doue, Ghislain Konan, Odilon Kossonou, Evan Ndicka, Wilfried Singo.
Tiền vệ: Seko Fofana, Parfait Guiagon, Franck Kessie, Christ Oulai, Ibrahim Sangare, Jean-Michael Seri.
Tiền đạo: Simon Adingra, Ange-Yoan Bonny, Amad Diallo, Oumar Diakite, Yan Diomande, Evann Guessand, Nicolas Pepe, Bazoumana Toure, Elye Wahi.
Huấn luyện viên: Sebastián Beccacece.
Ecuador tham dự World Cup 2026 với đội hình được định giá 438 triệu USD (theo Transfermarkt). Piero Hincapie, Willian Pacho, Moises Caicedo là những ngôi sao đáng chú ý nhất bên cạnh lão tướng Enner Valencia.
Huấn luyện viên: Dick Advocaat.
Thủ môn: Eloy Room, Trevor Doornbusch, Tyrick Bodak.
Hậu vệ: Jurien Gaari, Roshon van Eijma, Sherel Floranus, Joshua Brenet, Shurandy Sambo, Armando Obispo (PSV), Riechedly Bazoer, Deveron Fonville.
Tiền vệ: Leandro Bacuna, Juninho Bacuna, Godfried Roemeratoe, Kevin Felida, Livano Comenencia, Arjany Martha, Tyrese Noslion, Tahith Chong.
Tiền đạo: Kenji Gorre, Brandley Kuwas, Gervane Kastaneer, Jeremy Antonisse, Jearl Margaritha, Jurgen Locadia, Sontje Hansen.
Huấn luyện viên: Hajime Moriyasu.
Nhật Bản là một trong những đội tuyển công bố danh sách cầu thủ tham dự World Cup 2026 sớm nhất (ngày 15/5). Trong đó, sự vắng mặt của 2 ngôi sao tấn công Kaoru Mitoma và Takumi Minamino là tổn thất lớn nhất của đại diện châu Á.
Huấn luyện viên: Ronald Koeman.
Huấn luyện viên: Graham Potter.
Thủ môn: Kristoffer Nordfeldt, Viktor Johansson, Jacob Widell Zetterstrom.
Hậu vệ: Daniel Svensson, Victor Lindelof, Isak Hien, Carl Starfelt, Elliot Stroud, Gustaf Lagerbielke, Gabriel Gudmundsson, Emil Holm, Hjalmar Ekdal, Erik Smith.
Tiền vệ và tiền đạo: Taha Ali, Yasin Ayari, Lucas Bergvall, Anthony Elanga, Viktor Gyokeres, Jesper Karlstrom, Gustaf Nilsson, Benjamin Nygren, Mattias Svanberg, Besfort Zeneli, Alexander Isak, Alexander Bernhardsson, Ken Sema.
Huấn luyện viên: Sabri Lamouchi.
Thủ môn: Sabri Ben Hessen, Abdelmouhib Chamakh, Aymen Dahman.
Defenders: Ali Abdi, Adem Arous, Mohamed Amine Ben Hamida, Dylan Bronn, Raed Chikhaoui, Moutaz Neffati, Omar Rekik, Montassar Talbi, Yan Valery.
Midfielders: Mortadha Ben Ouanes, Anis Ben Slimane, Ismael Gharbi, Rani Khedira, Mohamed Hadj Mahmoud, Hannibal Mejbri, Ellyes Skhiri.
Forwards: Elias Achouri, Khalil Ayari, Firas Chaouat, Rayan Elloumi, Hazem Mastouri, Elias Saad, Sebastian Tounekti.
Huấn luyện viên: Rudi Garcia.
Thủ môn: Thibaut Courtois, Senne Lammens, Mike Penders.
Hậu vệ: Timothy Castagne, Zeno Debast, Maxim De Cuyper, Koni De Winter, Brandon Mechele, Thomas Meunier, Nathan Ngoy, Joaquin Seys, Arthur Theate.
Tiền vệ: Kevin De Bruyne, Amadou Onana, Nicolas Raskin, Youri Tielemans, Hans Vanaken, Axel Witsel.
Tiền đạo: Charles De Ketelaere, Jeremy Doku, Matias Fernandez-Pardo, Romelu Lukaku, Dodi Lukebakio, Diego Moreira, Alexis Saelemaekers, Leandro Trossard.
Huấn luyện viên: Hossam Hassan.
Danh sách chính thức của đội tuyển Ai Cập được công bố vào ngày 29/5. Omar Marmoush là cái tên đáng chú ý nhất của đội bóng châu Phi.
Huấn luyện viên: Amir Ghalenoei.
Đội tuyển Iran chốt đội hình chính thức dự World Cup 2026 vào ngày 1/6. Hầu hết các cầu thủ Iran thi đấu trong nước, trừ một số nhân tố đáng chú ý chơi bóng tại châu Âu. Đó là Dennis Eckert (Standard Liege, Bỉ), Mehdi Taremi (Olympiacos, Hy Lạp), Mohammad Mohebi (Rostov, Nga) và đội trưởng Alireza Jahanbakhsh (Dender, Bỉ).
Huấn luyện viên: Darren Bazeley.
Thủ môn: Max Crocombe, Alex Paulsen, Michael Woud.
Hậu vệ: Tim Payne, Francis De Vries, Tyler Bindon, Michael Boxall, Liberato Cacace, Nando Pijnaker, Finn Surman, Callan Elliot, Tommy Smith.
Tiền vệ: Joe Bell, Marko Stamenic, Alex Rufer, Ryan Thomas, Lachlan Bayliss.
Tiền đạo: Matt Garbett, Chris Wood, Sarpreet Singh, Eli Just, Kosta Barbarouses, Ben Waine, Ben Old, Callum McCowatt, Jesse Randall.
Huấn luyện viên: Luis de la Fuente.
Tối 25/5 (giờ Việt Nam), đội tuyển Tây Ban Nha công bố đội hình chính thức dự World Cup 2026. Trong 26 cầu thủ của La Roja, không có đại diện nào đến từ Real Madrid. Ngược lại, Barcelona đóng góp quân số đông đảo nhất.
Huấn luyện viên: Marcelo Bielsa.
Danh sách sơ bộ và đội hình chính thức của Uruguay chưa được công bố.
Huấn luyện viên: Georgios Donis.
Ả Rập Xê Út mang đội hình được định giá 42,7 triệu USD tham dự World Cup 2026. Trong danh sách chính thức, chỉ có 1 cầu thủ thi đấu ở nước ngoài là Saud Abdulhamid (Lens, Pháp).
Huấn luyện viên: Bubista.
Thủ môn: Vozinha, Marcio Rosa, CJ dos Santos.
Hậu vệ: Stopira, Roberto Lopes, Joao Paulo, Diney, Logan Costa, Steven Moreira, Wagner Pina, Sidny Lopes Cabral, Kelvin Pires.
Tiền vệ: Jamiro Monteiro, Kevin Pina, Deroy Duarte, Telmo Arcanjo, Laros Duarte, Yannick Semedo.
Tiền đạo: Ryan Mendes, Garry Rodrigues, Willy Semedo, Jovane Cabral, Gilson Tavares, Dailon Livramento, Helio Varela, Nuno da Costa.
Huấn luyện viên: Didier Deschamps.
Danh sách đội tuyển Pháp được công bố có đầy đủ những ngôi sao đạt phong độ cao như Mbappe, Olise, Cherki, Dembele... Hai trường hợp vắng mặt được quan tâm nhất là Randal Kolo Muani (Tottenham) và Eduardo Camavinga (Real Madrid). Cả hai cầu thủ này đều không thể hiện tốt ở câu lạc bộ.
Huấn luyện viên: Graham Arnold.
Đội tuyển Iraq chốt danh sách chính thức dự World Cup 2026 vào ngày 1/6.
Huấn luyện viên: Stale Solbakken.
Thủ môn: Orjan Haskjold Nyland, Egil Selvik, Sander Tangvik.
Hậu vệ: Julian Ryerson, Marcus Holmgren Pedersen, David Moller Wolfe, Fredrik Bjorkan, Kristoffer Ajer, Torbjorn Heggem, Leo Skiri Ostigard, Sondre Langas, Henrik Falchener.
Tiền vệ: Martin Odegaard, Sander Berge, Fredrik Aursnes, Patrick Berg, Kristian Thorstvedt, Morten Thorsby, Thelo Aasgaard.
Tiền đạo: Erling Haaland, Alexander Sorloth, Jorgen Strand Larsen, Antonio Nusa, Oscar Bobb, Andreas Schjelderup , Jens Petter Hauge.
Huấn luyện viên: Pape Thiaw.
Đội tuyển Senegal công bố đội hình chính thức dự World Cup 2026 vào ngày 21/5.
Huấn luyện viên: Lionel Scaloni.
Danh sách đội hình chính thức của Argentina dự World Cup 2026 được công bố ngày 29/5. Lionel Messi là đội trưởng, tham dự kỳ World Cup thứ 6 trong sự nghiệp.
Atletico Madrid là câu lạc bộ đóng góp nhiều cầu thủ nhất cho đội tuyển Argentina (6 người). Trong đó, Thiago Almada vẫn có tên dù trải qua mùa giải không mấy ấn tượng trong màu áo câu lạc bộ. Ngược lại, cầu thủ của Real Madrid là Franco Mastantuono bất ngờ không được lựa chọn.
Huấn luyện viên: Ralf Rangnick.
Thủ môn: Patrick Pentz, Alexander Schlager, Florian Wiegele.
Hậu vệ: David Affengruber, David Alaba, Kevin Danso, Marco Friedl, Philipp Lienhart, Phillipp Mwene, Stefan Posch, Alexander Prass, Michael Svoboda.
Tiền vệ: Christoph Baumgartner, Carney Chukwuemeka, Florian Grillitsch, Konrad Laimer, Marcel Sabitzer, Xaver Schlager, Romano Schmid, Alessandro Schopf, Nicolas Seiwald, Paul Wanner, Patrick Wimmer.
Tiền đạo: Marko Arnautovic, Michael Gregoritsch, Sasa Kalajdzic.
(Danh sách sơ bộ)
Huấn luyện viên: Jamal Sellami.
Thủ môn: Yazeed Abulaila, Abdallah Al Fakhouri, Nour Bani Attiah , Ahmad Al Juaidi.
Hậu vệ: Ihsan Haddad, Yazan Al Arab, Abdallah Nasib, Saed Al Rosan, Husam Abu Dahab, Mo Abualnadi, Salim Obaid, Ahmad Assaf, Anas Badawi.
Tiền vệ: Rajaei Ayed, Noor Al Rawabdeh, Ibrahim Sadeh, Mohammad Abu Hashish, Nizar Al Rashdan, Mohannad Abu Taha, Amer Jamous, Mohammad Al Dawoud, Yousef Qashi, Mohammad Taha.
Tiền đạo: Musa Al Taamari, Mahmoud Al Mardi, Ali Olwan, Mohammad Abu Zrayq, Ibrahim Sabra, Odeh Al Fakhouri, Ali Azaizeh.
Huấn luyện viên: Vladimir Petkovic.
Đội tuyển Algeria dự kiến công bố danh sách chính thức dự World Cup ngày 31/5.
Huấn luyện viên: Roberto Martinez.
Thủ môn: Diogo Costa, Jose Sa, Rui Silva.
Hậu vệ: Diogo Dalot, Matheus Nunes, Nelson Semedo, Joao Cancelo, Nuno Mendes, Goncalo Inacio, Renato Veiga, Ruben Dias, Tomas Araujo.
Tiền vệ: Ruben Neves, Samuel Costa, Joao Neves, Vitinha, Bruno Fernandes, Bernardo Silva.
Tiền đạo: Joao Felix, Francisco Trincao, Francisco Conceicao, Pedro Neto, Rafael Leao, Goncalo Guedes, Goncalo Ramos, Cristiano Ronaldo.
Ngày 19/5, đội tuyển Bồ Đào Nha chốt danh sách chính thức tham dự World Cup 2026, trong đó có tên Cristiano Ronaldo. Đội bóng này đăng ký thực tế 26 cầu thủ theo đúng điều lệ giải. Tuy nhiên, huấn luyện viên Roberto Martinez công bố danh sách có "27+1" người.
Thủ môn Ricardo Velho của Genclerbirligi Ankara sẽ đi cùng đội tuyển với suất thứ 27 để hỗ trợ tập luyện, không nằm trong danh sách chính thức. Vị trí "+1" dành để tưởng niệm Diogo Jota - tiền đạo của Liverpool qua đời trong vụ tai nạn tháng 7/2025 khi mới 28 tuổi.
Huấn luyện viên: Nestor Lorenzo.
Đội tuyển Colombia chưa công bố đội hình dự World Cup 2026.
(Danh sách sơ bộ)
Huấn luyện viên: Fabio Cannavaro.
Thủ môn: Vladimir Nazarov, Utkir Yusupov, Botirali Ergashev, Abduvokhid Nematov.
Hậu vệ: Ibrohimkhalil Yuldoshev, Avazbek Ulmasaliev, Jakhongir Urozov, Rustamjon Ashurmatov, Mukhammadkodir Hamraliev, Umarbek Eshmurodov, Abdukodir Khusanov, Abdulla Abdullaev, Farrukh Sayfiev, Khojiakbar Alijonov, Sherzod Nasrullaev, Muhammadrasul Abdumajidov, Behruz Karimov, Diyor Ortikboev.
Tiền vệ: Kuvondik Ruziev, Sherzod Esanov, Nodirbek Abdurazzokov, Odiljon Khamrobekov, Umarali Rakhmonaliev, Alisher Odilov, Sardorbek Rakhmonov, Akmal Mozgovoy, Otabek Shukurov, Jamshid Iskanderov, Jasurbek Jaloliddinov, Azizjon Ganiev.
Tiền đạo: Abbosek Fayzullaev, Jaloliddin Masharipov, Dostonbek Khamdamov, Oston Urunov, Ruslanbek Jiyanov, Azizbek Amonov, Khusain Norchaev, Sherzod Temirov, Igor Sergeev, Eldor Shomurodov.
Huấn luyện viên: Sébastien Desabre.
Thủ môn: Lionel Mpasi, Timothy Fayulu, Matthieu Epolo.
Hậu vệ: Chancel Mbemba, Arthur Masuaku, Gedeoon Kalulu, Joris Kayembe, Dylan Batubinsika, Axel Tuanzebe, Aaron Wan-Bissaka, Rocky Bushiri, Steve Kapuadi.
Tiền vệ: Meschak Elia, Samuel Moutoussamy, Edo Kayembe, Theo Bongonda , Charles Pickel, Gael Kakuta, Noah Sadiki, Nathaniel Mbuku, Ngalayel Mukau, Brian Cipenga.
Tiền đạo: Cedric Bakambu, Fiston Mayele, Yoanne Wissa, Simon Banza.
Huấn luyện viên: Zlatko Dalic.
Thủ môn: Dominik Livakovic, Dominik Kotarski, Ivor Pandur.
Hậu vệ: Josko Gvardiol, Duje Caleta-Car, Josip Sutalo, Josip Stanisic, Marin Pongracic, Martin Erlic, Luka Vuskovic.
Tiền vệ: Luka Modric, Mateo Kovacic, Mario Pasalic, Nikola Vlasic, Luka Sucic, Martin Baturina, Kristijan Jakic, Petar Sucic, Nikola Moro, Toni Fruk.
Tiền đạo: Ivan Perisic, Andrej Kramaric, Ante Budimir, Marco Pasalic, Petar Musa, Igor Matanovic.
Huấn luyện viên: Thomas Christiansen.
Đội tuyển Panama chốt danh sách vào ngày 26/5.
Huấn luyện viên: Thomas Tuchel.
Thủ môn: Dean Henderson, Jordan Pickford, James Trafford.
Hậu vệ: Dan Burn, Marc Guehi, Reece James, Ezri Konsa, Tino Livramento, Nico O'Reilly, Jarell Quansah, Djed Spence, John Stones.
Tiền vệ: Elliott Anderson, Jude Bellingham, Eberechi Eze, Declan Rice, Jordan Henderson, Kobbie Mainoo, Morgan Rogers.
Tiền đạo: Anthony Gordon, Harry Kane, Noni Madueke, Marcus Rashford, Bukayo Saka, Ivan Toney, Ollie Watkins.
Huấn luyện viên: Carlos Queiroz.