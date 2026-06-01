Danh sách đội hình Anh dự World Cup 2026 mới nhất: Niềm hy vọng Harry Kane

Chiều 22/5, đội tuyển Anh công bố danh sách chính thức dự World Cup 2026. Trong đội hình Anh World Cup 2026, những cầu thủ đáng chú ý gồm Harry Kane, Jude Bellingham và Declan Rice. Đây là các trụ cột ở hàng công và tuyến giữa, có vai trò quan trọng trong bộ khung của đội tuyển Anh tại giải đấu tổ chức ở Mỹ, Mexico và Canada.

Đội hình Anh dự World Cup 2026 mới nhất

Vị trí Tên cầu thủ Câu lạc bộ Thủ môn Dean Henderson Crystal Palace Thủ môn James Trafford Manchester City Thủ môn Jordan Pickford Everton Hậu vệ Marc Guehi Manchester City Hậu vệ Ezri Konsa Aston Villa Hậu vệ John Stones Manchester City Hậu vệ Dan Burn Newcastle United Hậu vệ Nico O'Reilly Manchester City Hậu vệ Djed Spence Tottenham Hotspur Hậu vệ Tino Livramento Newcastle United Hậu vệ Reece James Chelsea Hậu vệ Jarell Quansah Bayer Leverkusen Tiền vệ Jordan Henderson Brentford Tiền vệ Declan Rice Arsenal Tiền vệ Elliot Anderson Nottingham Forest Tiền vệ Kobbie Mainoo Manchester United Tiền vệ Jude Bellingham Real Madrid Tiền vệ Morgan Rogers Aston Villa Tiền vệ Eberechi Eze Arsenal Tiền đạo Anthony Gordon Newcastle United Tiền đạo Marcus Rashford FC Barcelona Tiền đạo Bukayo Saka Arsenal Tiền đạo Noni Madueke Arsenal Tiền đạo Harry Kane Bayern Munich Tiền đạo Ivan Toney Al-Ahli Tiền đạo Ollie Watkins Aston Villa

Đội hình 26 cầu thủ được huấn luyện viên Thomas Tuchel lựa chọn không có thay đổi bất ngờ nào so với những thông tin mà truyền thông Anh tiết lộ trước đó.

Những tranh cãi bùng nổ trên mạng xã hội và báo chí Anh xoay quanh việc Trent Alexander-Arnold, Harry Maguire, Luke Shaw và Phil Foden vắng mặt. Dù vậy, đây vốn là những cầu thủ không nằm trong danh sách được huấn luyện viên Tuchel tin dùng trong hơn 2 năm qua. Maguire, Shaw thể hiện phong độ tốt trong giai đoạn cuối mùa giải tại Man Utd nhưng không đủ để nhà cầm quân người Đức thay đổi ý định.

Maguire không được dự World Cup cùng đội tuyển Anh. (Ảnh: Reuters)

Một số cầu thủ khác có phong độ tốt tại câu lạc bộ mùa này là Adam Wharlton, Danny Welbeck, Jarrod Bowen cũng không được triệu tập. Thay vào đó, huấn luyện viên Tuchel chọn những cầu thủ liên tục chấn thương như Djed Spence, John Stones, hay Noni Madueke chỉ có tổng cộng 3 bàn thắng và kiến tạo, chủ yếu dự bị ở Arsenal.

Tại World Cup 2026, đội tuyển Anh nằm ở bảng L cùng Croatia, Ghana và Panama.

Danh sách cầu thủ Anh theo vị trí

Đội tuyển Anh có 3 thủ môn trong danh sách gồm Dean Henderson, James Trafford và Jordan Pickford. Trong đó, Pickford là gương mặt giàu kinh nghiệm nhất ở vị trí này.

Hậu vệ đội tuyển Anh gồm Marc Guehi, Ezri Konsa, John Stones, Dan Burn, Nico O'Reilly, Djed Spence, Tino Livramento, Reece James và Jarell Quansah. Trừ Quansah, toàn bộ những hậu vệ còn lại đều thi đấu tại Ngoại Hạng Anh. John Stones là một trong những cầu thủ kinh nghiệm nhất ở hàng thủ và chắc chắn đá chính nếu không chấn thương.

Tiền vệ đội tuyển Anh có Jordan Henderson, Declan Rice, Elliot Anderson, Kobbie Mainoo, Jude Bellingham, Morgan Rogers và Eberechi Eze. Declan Rice và Jude Bellingham là hai trụ cột quan trọng ở tuyến giữa. Rice đem lại khả năng tranh chấp và kết nối các vị trí, trong khi Bellingham là cầu thủ có tầm ảnh hưởng lớn nhờ khả năng tham gia cả phòng ngự lẫn tấn công. Kobbie Mainoo, Morgan Rogers, Elliot Anderson và Eberechi Eze giúp đội tuyển Anh có thêm những phương án khác nhau ở khu vực giữa sân.

Hàng tiền đạo Anh gồm Anthony Gordon, Marcus Rashford, Bukayo Saka, Noni Madueke, Harry Kane, Ivan Toney và Ollie Watkins. Harry Kane là thủ lĩnh hàng công và là cầu thủ đáng chú ý nhất ở tuyến trên. Dự bị cho anh là Watkins và Toney. Bukayo Saka, Marcus Rashford, Anthony Gordon và Noni Madueke đem lại tốc độ, khả năng đi bóng và tạo đột biến ở biên.

Chi tiết đội hình Anh dự World Cup 2026.

HLV đội tuyển Anh tại World Cup 2026 là ai?

HLV đội tuyển Anh tại World Cup 2026 là Thomas Tuchel. Ông sinh năm 1973 tại Đức, từng thi đấu chuyên nghiệp trước khi chuyển sang sự nghiệp huấn luyện. Tuchel bắt đầu được biết đến khi làm việc ở Mainz 05, sau đó dẫn dắt Borussia Dortmund, Paris Saint-Germain, Chelsea và Bayern Munich.

Dấu ấn lớn nhất của Thomas Tuchel ở cấp câu lạc bộ là chức vô địch Champions League cùng Chelsea năm 2021. Ông cũng từng giành FIFA Club World Cup với Chelsea, vô địch quốc gia cùng Paris Saint-Germain và Bayern Munich. Năm 2021, Tuchel được vinh danh ở hạng mục HLV nam xuất sắc nhất của FIFA.

Thomas Tuchel được bổ nhiệm làm HLV trưởng đội tuyển Anh sau giai đoạn Gareth Southgate rời ghế huấn luyện. Tại World Cup 2026, ông có nhiệm vụ dẫn dắt một thế hệ cầu thủ Anh giàu chất lượng, trong đó có Harry Kane, Jude Bellingham, Declan Rice và nhiều ngôi sao đang thi đấu ở các giải hàng đầu châu Âu.

Ngôi sao đáng chú ý của đội tuyển Anh tại World Cup 2026

Harry Kane duy trì phong độ xuất sắc tại Bayern Munich và là cầu thủ quan trọng nhất của đội tuyển Anh. Tiền đạo 32 tuổi có khả năng ghi bàn, làm tường và kết nối lối chơi. Dù vậy, anh thường không bùng nổ như mong đợi tại các giải đấu lớn của đội tuyển Anh vì nhiều lý do.

Jude Bellingham của Real Madrid là một trong những cầu thủ có tầm ảnh hưởng lớn nhất trong đội hình Anh nhờ khả năng hoạt động rộng, tham gia tranh chấp, hỗ trợ tấn công và ghi bàn. Bellingham cũng là nhân tố quan trọng giúp tuyến giữa của đội tuyển Anh có thêm sức mạnh ở những trận đấu lớn.

Declan Rice là cầu thủ xuất sắc nhất của Arsenal trong hành trình vô địch Ngoại Hạng Anh và á quân Champions League. Anh giữ vai trò quan trọng trong việc cân bằng tuyến giữa, hỗ trợ phòng ngự và phát triển bóng từ khu vực trung tâm. Trong đội hình Anh dự World Cup 2026, Rice là một trong những cầu thủ có khả năng bảo đảm sự ổn định cho hệ thống của HLV Thomas Tuchel.

Lịch thi đấu của Anh tại World Cup 2026

Theo lịch thi đấu World Cup 2026 được cập nhật trong dữ liệu hiện có trên trang chủ FIFA, đội tuyển Anh gặp Croatia, Ghana, Panama ở vòng bảng.

18/6 - 3h: Anh vs Croatia.

24/6 - 3h: Anh vs Ghana.

28/6 - 4h: Panama vs Anh.

Danh sách đội hình Anh dự World Cup 2026 sẽ tiếp tục được cập nhật khi có thay đổi về cầu thủ, HLV, số lượng cầu thủ hoặc lịch thi đấu.