Đội hình Hàn Quốc dự World Cup 2026 mới nhất

Trong buổi họp báo diễn ra ngày 16/5 tại Seoul, Hàn Quốc chính thức công bố danh sách 26 cầu thủ tham dự World Cup 2026, giải đấu mà họ đặt mục tiêu lần đầu tiên lọt vào tứ kết trên đất khách. Liên đoàn Bóng đá Hàn Quốc xác nhận những ngôi sao quen thuộc như Son Heung-min, Lee Kang-in, Kim Min-jae hay Hwang Hee-chan đều góp mặt.

Bên cạnh các trụ cột quen thuộc, cái tên gây chú ý nhất là Lee Ki-hyuk của Gangwon FC. Cầu thủ 26 tuổi đã thi đấu ổn định tại K League 1 mùa này với 13 lần ra sân. Điểm mạnh của anh là khả năng thi đấu đa năng khi có thể đá trung vệ, hậu vệ và tiền vệ.

Ngoài Lee Ki-hyuk, những cầu thủ đang chơi tại K League như Kim Jin-kyu, Lee Dong-kyung và thủ môn Cho Hyun-woo cũng được triệu tập. Tiền vệ Hwang In-beom dù mới dính chấn thương dây chằng vẫn kịp góp mặt trong danh sách. Trong khi đó, Jens Castrop cùng hai tài năng trẻ đang chơi bóng tại châu Âu là Bae Joon-ho và Yang Hyun-jun sẽ lần đầu tiên tham dự World Cup.

Đội tuyển Hàn Quốc sẽ khởi hành đến Salt Lake City (Mỹ) vào ngày 18/5 để tập huấn trước giải. Họ sẽ đá giao hữu với Trinidad & Tobago vào ngày 31/5 và El Salvador vào ngày 4/6 trước khi bước vào vòng bảng World Cup 2026.

Tại World Cup 2026, Hàn Quốc nằm cùng bảng A với Cộng hoà Czech, Mexico và Nam Phi.

Đội hình Hàn Quốc dự World Cup 2026

Thủ môn: Jo Hyeon-woo (Ulsan), Kim Seung-gyu (FC Tokyo), Song Bum-keun (Jeonbuk).

Hậu vệ: Kim Min-jae (Bayern Munich), Cho Yu-min (Sharjah), Lee Han-beom (Midtjylland), Kim Tae-hyeon (Kashima Antlers), Park Jin-seob (Zhejiang), Lee Gi-hyeok (Gangwon), Lee Tae-seok (Austria Wien), Seol Young-woo (Crvena Zvezda), Jens Castrop (Borussia Monchengladbach), Kim Moon-hwan (Daejeon).

Tiền vệ: Lee Kang-in (Paris Saint-Germain), Lee Jae-sung (Mainz), Hwang Hee-chan (Wolverhampton), Hwang In-beom (Feyenoord), Paik Seung-ho (Birmingham City), Lee Dong-gyeong (Ulsan), Bae Jun-ho (Stoke City), Eom Ji-sung (Swansea City), Yang Hyun-jun (Celtic), Kim Jin-gyu (Jeonbuk).

Tiền đạo: Son Heung-min (LA FC), Oh Hyeon-gyu (Besiktas), Cho Gue-sung (Midtjylland).

Lịch thi đấu của đội tuyển Hàn Quốc

Ngày 12/6 - 9h: Hàn Quốc vs Cộng hoà Czech

Ngày 19/6 - 8h: Hàn Quốc vs Mexico

Ngày 25/6 - 8h: Hàn Quốc vs Nam Phi