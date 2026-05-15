Đảo quốc nhỏ bé chỉ có hơn nửa triệu dân dự World Cup 2026 bằng cách nào?

Cape Verde - quốc đảo nhỏ nằm ở trung tâm Đại Tây Dương - viết nên câu chuyện kỳ diệu khi lần đầu tiên giành vé tham dự World Cup 2026. Với sự kiên trì, chiến lược phát triển dài hạn và một tập thể giàu khát vọng, đội tuyển Cape Verde tạo nên cột mốc lịch sử cho bóng đá nước này.

Cape Verde dự World Cup bằng cách nào?

Hành trình đến World Cup của Cape Verde là kết quả của sự kỷ luật, tinh thần chiến đấu và niềm tin chiến thắng. Ở vòng loại khu vực châu Phi, đội bóng có biệt danh "Blue Sharks" (cá mập xanh) gây ấn tượng với lối chơi phòng ngự chắc chắn, tuyến giữa giàu sáng tạo và khả năng thi đấu bùng nổ ở những thời điểm quyết định.

Các cầu thủ Cape Verde trong trận đấu vòng loại khu vực châu Phi. (Nguồn: AP)

Cape Verde nằm cùng bảng đấu vòng loại với Cameroon, Libya, Angola, Mauritius và Eswatini (Swaziland). Ban đầu, đội bóng không được đánh giá cao. Tuy nhiên, dưới sự dẫn dắt của HLV Pedro Leitao Brito, Carpe Verde chỉ thua đúng 1 trận. Chiến thắng 3-0 trước Eswatini ở trận đấu quyết định giúp họ giành vé đi tiếp, đồng thời khiến người hâm mộ trên khắp cả nước vỡ òa trong niềm vui lịch sử.

Những trụ cột giàu kinh nghiệm đóng vai trò quan trọng trong chiến tích ấy. Đội trưởng Ryan Mendes là đầu tàu cả về chuyên môn lẫn tinh thần. Garry Rodrigues mang đến tốc độ và sự đột biến trên hàng công, còn thủ môn Vozinha nhiều lần cứu thua quan trọng ở những thời khắc then chốt.

Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) cho rằng một trong những yếu tố quan trọng làm nên thành công của nền bóng đá nước này là cộng đồng kiều dân đông đảo. Nhiều tuyển thủ sinh ra hoặc lớn lên ở Bồ Đào Nha, Hà Lan hay Pháp nhưng vẫn luôn hướng về quê hương. Chính sự kết hợp giữa bản sắc địa phương và kinh nghiệm bóng đá châu Âu đã tạo nên một tập thể đầy khát vọng.

Sự tiến bộ của bóng đá Cape Verde trong những năm qua cũng đến từ chiến lược đầu tư dài hạn của liên đoàn bóng đá nước này. Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Cape Verde, ông Mario Semedo, cho biết nguồn hỗ trợ từ FIFA đã giúp cải thiện hệ thống sân cỏ và cơ sở huấn luyện trên khắp cả nước.

Chiến tích lịch sử

Việc giành vé tham dự World Cup 2026 không chỉ là thành tích thể thao mà còn là biểu tượng của niềm tự hào dân tộc. Từ thủ đô Praia đến các cộng đồng người Cape Verde ở Lisbon hay Boston, người hâm mộ đã xuống đường ăn mừng, phất cờ và hát vang sau khi đội tuyển làm nên lịch sử.

Cape Verde giành quyền tham dự World Cup 2026. (Nguồn: AP)

“Chúng tôi có thể là một quốc gia nhỏ bé, nhưng ước mơ của chúng tôi lớn lao không kém bất đất nước nào”, huấn luyện viên Pedro Leitao Brito phát biểu sau khi đội bóng giành vé tham dự World Cup.

Pedro Bettencourt, người điều hành học viện đào tạo trẻ EPIF - một trong những lò đào tạo bóng đá nổi tiếng nhất Cape Verde - cho biết tấm vé dự World Cup đã khiến các cầu thủ trẻ thay đổi suy nghĩ về tương lai của mình.

“Kỳ vọng dành cho các cầu thủ trẻ bây giờ cao hơn rất nhiều. Khi đội tuyển giành vé dự World Cup, những đứa trẻ cũng bắt đầu dám mơ lớn hơn", ông nói.

Yuri Marley Fernandes mới 14 tuổi nhưng đã là tiền đạo đầy triển vọng của học viện EPIF. Cậu bé nói về World Cup với sự tự tin rằng mình sẽ có ngày được đứng trên sân đấu lớn nhất của bóng đá thế giới.

“Đó là giấc mơ của em. Em yêu bóng đá và tin mình có thể vô địch World Cup. Em đá tiền đạo, chạy nhanh và có thế ghi nhiều bàn thắng đẹp", Fernandes chia sẻ. Cậu bé còn mạnh dạn nhận mình là “cầu thủ hay nhất Cape Verde”.

Với Fernandes, việc tham dự World Cup là mục tiêu của riêng cậu. Nhưng với người dân Cape Verde, nó còn mang ý nghĩa lớn hơn nhiều. Từ chỗ chỉ là những trận đá bóng ngoài đường hay các giải đấu học đường, bóng đá giờ đây đã trở thành niềm hy vọng và giấc mơ của cả quốc gia.

Cổ động viên ăn mừng trên khán đài. (Nguồn: AP)

Mẹ của hậu vệ Ianique dos Santos Tavares - một trong những trụ cột của đội tuyển Cape Verde - tự hào đi nói về con trai mình: "Tôi cảm thấy vui mừng cho đội tuyển bóng đá Cape Verde, đồng thời rất hạnh phúc với hành trình của con trai mình. Mọi người ở Cape Verde đều rất hào hứng khi chúng ta được tham dự World Cup. Giờ đây, cả thế giới sẽ biết đến Cape Verde, dù chúng ta là một quốc gia nhỏ bé".

Theo Chủ tịch Semedo, bóng đá ở Cape Verde không chỉ đơn thuần là thể thao mà còn mang ý nghĩa xã hội rất lớn, mở ra cơ hội cho giới trẻ và khơi dậy niềm tự hào dân tộc.

“Bóng đá có vai trò rất quan trọng với thanh niên ở đây. Nó giúp các em tránh xa những tác động tiêu cực. Trong nhiều trường hợp, nó còn góp phần hạn chế tình trạng phạm pháp ở tuổi vị thành niên”, ông nói.

World Cup 2026 lần đầu có sự góp mặt của 48 đội. Giải đấu diễn ra từ ngày 11/6 đến 19/7 do Mỹ, Canada và Mexico đồng đăng cai. Cape Verde nằm trong bảng H với Tây Ban Nha, Ả Rập Xê Út và Uruguay.

Ngay trong trận ra quân ngày 15/6, "Cá mập xanh" sẽ phải đối mặt thử thách cực đại khi chạm trán Tây Ban Nha trên sân vận động Mercedes-Benz, Atlanta (Mỹ). Đối thủ này được đánh giá là một trong những ứng viên hàng đầu cho chức vô địch.