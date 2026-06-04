Cách vệ sinh sâu cho máy giặt mà không cần gọi thợ

(VTC News) -

Trong tiềm thức của nhiều người tiêu dùng, máy giặt là thiết bị liên tục tiếp xúc với nước và xà phòng nên chúng sẽ luôn ở trạng thái sạch sẽ. Tuy nhiên, đứng ở góc độ cơ học và sinh học, đây là một lầm tưởng tai hại.

Thực tế, lồng giặt có cấu tạo gồm hai lớp: Lồng inox đục lỗ bên trong nơi chứa quần áo và một lồng nhựa bao bọc bên ngoài. Lớp không gian giữa hai lồng này là điểm mù mà mắt thường không thể nhìn thấy. Trong quá trình vận hành, cặn bột giặt dư thừa, khoáng chất từ nước cứng, tế bào chết, xơ vải và bùn đất sẽ liên tục bị đẩy ra và bám chặt vào thành lồng ngoài.

Kết hợp với môi trường luôn ẩm ướt, lớp cặn bẩn này nhanh chóng biến thành nơi trú ngụ và sinh sôi lý tưởng của nấm mốc cùng hàng triệu vi khuẩn yếm khí. Hậu quả là, quần áo sau khi giặt xong không những không thơm tho mà còn bám mùi nấm mốc ngai ngái, xuất hiện các vệt ố xám, và nghiêm trọng hơn là gây kích ứng, mẩn ngứa cho làn da nhạy cảm của trẻ nhỏ.

Thay vì tốn kém chi phí gọi thợ tháo lắp định kỳ, bạn hoàn toàn có thể đánh bay lớp cặn bẩn này bằng cách tận dụng những phản ứng hóa học cơ bản từ các nguyên liệu nhà bếp thân thiện với môi trường.

Vệ sinh máy giặt tại nhà không cần gọi thợ nếu bạn biết ứng dụng nguyên lý hóa học tự nhiên. Ảnh: IT

Cách vệ sinh máy giặt

Để thực hiện quy trình vệ sinh chuyên sâu, bạn hãy cất đi các chai hóa chất tẩy rửa công nghiệp chứa hàm lượng Clo độc hại. Thay vào đó, bộ đôi giấm trắng chứa axit axetic và baking soda chứa sodium bicarbonate có tính kiềm sẽ là giải pháp tối ưu.

Giấm trắng đóng vai trò như một dung môi bóc tách, hòa tan cặn vôi khoáng chất và ức chế sự phát triển của vi khuẩn. Trong khi đó, baking soda hoạt động như một chất mài mòn nhẹ và trung hòa mùi hôi cực kỳ hiệu quả mà không làm tổn hại đến bề mặt thép không gỉ của lồng giặt.

Quy trình 4 bước làm sạch máy giặt tại nhà chuẩn kỹ thuật

Dưới đây là quy trình vệ sinh áp dụng được cho cả máy giặt lồng ngang (cửa trước) và lồng đứng (cửa trên), giúp làm sạch từ ngoài vào trong một cách bài bản.

Bước 1: Làm sạch khay chứa bột giặt và bộ lọc cặn. Đây là hai bộ phận thường bị lãng quên nhất.

Khay chứa bột giặt: Hãy nhấn chốt an toàn để tháo rời khay chứa ra khỏi máy. Dùng một chiếc bàn chải đánh răng cũ chà sạch các mảng bột giặt và nước xả vải đã đóng tảng cứng ngắc dưới vòi nước ấm, sau đó lau khô và lắp lại.

Bộ lọc cặn (với máy lồng ngang): Nằm ở góc dưới cùng bên phải mặt trước của máy. Mở nắp, chuẩn bị một chiếc khăn hoặc khay cạn để hứng nước đọng. Xoay núm vặn ngược chiều kim đồng hồ để rút bộ lọc ra. Lấy hết xơ vải, đồng xu hay kẹp tóc kẹt bên trong, rửa sạch và vặn chặt lại.

Bước 2: Xử lý gioăng cao su (áp dụng cho máy cửa trước)

Gioăng cao su ở cửa máy giặt là thiết kế đặc thù để ngăn nước rò rỉ, nhưng lại vô tình trở thành rãnh đọng nước, tích tụ xơ vải và nấm mốc đen. Bạn hãy lật nhẹ các nếp gấp của gioăng cao su lên, dùng khăn ẩm thấm dung dịch giấm trắng lau dọc theo khe rãnh. Với những vết mốc đen cứng đầu, hãy pha một ít baking soda với nước thành dạng sệt, bôi lên gioăng cao su, để yên 15 phút rồi dùng khăn sạch lau đi.

Bước 3: Phân rã mảng bám bằng giấm trắng

Đổ khoảng 2 đến 3 cốc giấm trắng trực tiếp vào lồng giặt hoặc khay chứa bột giặt. Bật máy, chọn chu trình giặt có nhiệt độ nước cao (khoảng 60 - 90 độ C) và thời gian giặt lâu nhất. Nhiệt độ cao kết hợp với luồng nước xoáy lốc mang theo axit axetic sẽ len lỏi vào khoảng trống giữa hai lớp lồng, từ từ làm mềm và bẻ gãy liên kết của các mảng bám vôi hóa, tiêu diệt các bào tử nấm mốc lưu cữu.

Bước 4: Trung hòa và khử mùi bằng baking soda

Sau khi chu trình giặt với giấm kết thúc, mở cửa máy và rắc vào bên trong lồng giặt khoảng 1 cốc bột baking soda. Đóng cửa và tiếp tục chạy thêm một chu trình giặt nhanh bằng nước ấm, không cần chọn chế độ nước quá nóng lúc này.

Sự xuất hiện của baking soda ở giai đoạn này giúp trung hòa phần axit còn sót lại, đánh bay hoàn toàn mùi chua của giấm, đồng thời các hạt kiềm li ti sẽ quét sạch những mảng bám vừa bị làm mềm ở bước 3 ra theo đường ống xả.

Lưu ý khi vệ sinh máy giặt

Việc vệ sinh sâu như trên nên được thực hiện định kỳ 1 đến 2 tháng một lần. Bên cạnh đó, để máy giặt luôn vận hành trong trạng thái lý tưởng nhất, người dùng cần thay đổi một số thói quen hàng ngày:

Quy tắc cửa mở: Tuyệt đối không đóng kín cửa máy giặt ngay sau khi lấy quần áo ra. Hãy luôn khép hờ cửa và kéo nhẹ khay chứa bột giặt ra ngoài để không khí lưu thông, giúp hơi ẩm bốc hơi hoàn toàn, triệt tiêu môi trường sống của nấm mốc.

Định lượng bột giặt hợp lý: Việc lạm dụng quá nhiều bột giặt/nước xả không làm quần áo sạch hơn, mà chỉ khiến máy không thể xả sạch, tạo ra lượng cặn xà phòng kết dính khổng lồ bên trong lồng giặt. Hãy sử dụng đúng liều lượng khuyến cáo và ưu tiên các loại nước giặt ít bọt (chuẩn HE) dành riêng cho máy giặt.

Khi hiểu rõ cơ chế vật lý và sinh hóa đang diễn ra bên trong thiết bị, kết hợp cùng các phương pháp vệ sinh khoa học, bạn không chỉ tiết kiệm được một khoản chi phí bảo dưỡng đáng kể mà còn bảo vệ toàn diện sức khỏe hô hấp và làn da cho mọi thành viên trong gia đình.